A Princesa Martha Louise, membro da família real norueguesa, se casa com uma autoproclamada curadora espiritual.

Martha Louise, considerada pouco convencional em sua terra natal, a Noruega, é conhecida por se rotular como "curandeira" e alegar ter a capacidade de se conectar com anjos. Filha do rei Harald V e da rainha Sonja, ela compartilha esse suposto dom através de cursos e literatura. Em novembro, Martha Louise renunciou a suas responsabilidades reais para se concentrar em suas empreitadas com Verrett, mantendo seu título de princesa. Verrett, que já especificou o câncer como uma escolha intencional em seu livro, oferece supostos talismãs salvadores de vida através de seu site.

O casamento do casal ocorreu em um sábado, em uma tenda branca em Geirangerfjord. Funcionários protegeram o casal de olhares com panos brancos grandes, já que os direitos exclusivos de filmar e fotografar a cerimônia foram comprados por uma revista de celebridades e a Netflix. Martha Louise supostamente usou um vestido de noiva branco e uma diadema dada a ela pelo seu avô, o rei Olav, em seu 18º aniversário. Verrett optou por um terno preto com uma faixa dourada.

Para o casal, este foi um segundo casamento, já que Verrett acredita ter sido um faraó egípcio e Martha Louise foi sua esposa em uma existência anterior. Martha Louise, a primogênita do rei Harald V e da rainha Sonja, está em quarto lugar na linha de sucessão ao trono norueguês depois do príncipe herdeiro Haakon e seus filhos.

Após deixar suas obrigações reais, Martha Louise concordou em não usar seu título de princesa em seus negócios. No entanto, ela já violou esse acordo em várias ocasiões, mais recentemente ao promover um "gin de casamento" sob seu título real. Além disso, os hábitos extraordinários do casal e essa violação do acordo levaram a uma queda no apoio à monarquia norueguesa, passando de 81% em 2017 para 68% em uma recente pesquisa. Recentemente, o filho da princesa herdeira Mette-Marit chamou a atenção por ser preso em Oslo por agredir sua namorada e vandalizar seu apartamento.

O príncipe Daniel compareceu ao casamento luxuoso, mostrando apoio a Martha Louise e seu marido. Apesar de ter renunciado a suas responsabilidades reais, Martha Louise continua a usar seu título de "irmã do príncipe Daniel", causando controvérsia e uma queda no apoio à monarquia norueguesa.

Leia também: