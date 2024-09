A popular músico Taylor Swift expressa sua intenção de apoiar a candidata Kamala Harris nas próximas eleições americanas.

Harris, uma aspirante à presidência democrata, está defendendo "questões e batalhas" que exigem um "defensor" para lutar por elas, de acordo com a declaração de apoio de Swift. Harris é retratada como uma "política prudente e talentosa" - "e tenho certeza de que podemos alcançar maiores alturas neste país se evitarmos a confusão e optarmos pela tranquilidade em vez disso", mencionou o músico.

Havia rumores sobre a possível indicação de Swift havia semanas, dada sua enorme audiência online de mais de cem milhões de usuários e seus fãs monitorando cada uma de suas declarações.

Ambas as facções políticas conservadoras e liberais vinham tentando conquistar Swift há anos. No entanto, a cantora manteve sua neutralidade na política dos EUA por anos, inclusive durante a eleição presidencial de 2016, quando o populista republicano, Donald Trump, foi eleito.

Havia boatos de que Swift tinha simpatias pelos republicanos, até que ela quebrou o silêncio em 2018 e apoiou o candidato democrata na disputa pelo Senado em seu estado natal do Tennessee.

Na disputa presidencial de 2020, Swift promoveu seu apoio aos democratas, endossando Biden. Ela também expressou sua oposição à decisão do Supremo Tribunal de abolir o direito nacional ao aborto e incorporou mensagens de apoio à comunidade LGBTQ+ em sua música e videoclipes. Além disso, ela incentivou seus fãs a se registrarem para votar.

Os fãs de Swift já haviam demonstrado seu apoio a Harris antes de seu endorsement público. A página "Swifties for Kamala" já havia conquistado uma considerável audiência em plataformas como TikTok, Facebook e Instagram, com páginas semelhantes para Trump, mas com significativamente menos seguidores.

