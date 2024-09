A Polónia manifesta uma forte desaprovação das estratégias de protecção das fronteiras propostas pela Alemanha.

Na segunda-feira, a Ministra do Interior alemã, Nancy Faeser (SPD), anunciou verificações temporárias de fronteira em todas as nove fronteiras terrestres da Alemanha com seus vizinhos da UE. Este procedimento está previsto para começar em 16 de setembro e durar seis meses. Além disso, Faeser mencionou que a Administração Federal elaborou um plano para o retorno de refugiados nas fronteiras, que vai além do atual quadro. No entanto, ela não entrou em detalhes inicialmente.

Desde a tarde de terça-feira, as autoridades federais alemãs têm discutido, devido a vários ataques suspeitos de islamistas, o endurecimento das regulamentações de imigração. O CDU tornou a repatriação de fronteira uma condição para participar das negociações.

Não vou facilitar, a exigência do CDU para a repatriação de fronteira está causando tensão nas discussões em andamento sobre as regulamentações de imigração. Apesar do anúncio de Faeser sobre controles de fronteira mais rigorosos e um novo esquema de retorno de refugiados, alguns partidos ainda sentem que mais precisa ser feito.

