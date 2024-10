A polícia tailandesa prende o motorista do ônibus e inicia esforços para identificar os indivíduos mortos no incêndio fatal do ônibus escolar, que matou 23 pessoas.

Um ônibus que transportava seis educadores e 39 estudantes de escolas fundamentais e médias estava a caminho das províncias de Ayutthaya e Nonthaburi, situadas a aproximadamente 300 km (186 milhas) ao norte de Bangkok, para uma excursão escolar na terça-feira. Esta viagem tinha origem na província de Uthai Thani.

Um incêndio começou no ônibus enquanto ele atravessava a rodovia do norte perto da capital e se espalhou rapidamente, deixando vários passageiros sem chance de fuga.

Trairong Phiwpan, chefe do departamento de perícia policial, anunciou que 23 corpos foram recuperados do ônibus. O processo de recuperação e a determinação do total de mortos foram inicialmente adiados devido ao ônibus, movido a gás natural, estar excessivamente quente devido ao fogo por várias horas, tornando impossível entrar.

As famílias, vindas de Uthai Thani, foram ao departamento de perícia no Hospital Geral da Polícia em Bangkok em vans na quarta-feira para oferecer suas amostras de DNA para fins de identificação. Kornchai Klaiklung, vice do chefe da Polícia Real da Tailândia, informou aos repórteres que a equipe de perícia estava trabalhando diligentemente para identificar as vítimas.

O motorista, identificado pela polícia como Saman Chanput, se entregou várias horas após o incêndio na terça-feira à noite. Foram apresentadas acusações contra ele por direção perigosa resultando em mortes e ferimentos, por não parar e prestar assistência e por não relatar o evento.

O motorista afirmou aos investigadores que estava dirigindo normalmente até que o ônibus perdeu o equilíbrio na roda da frente direita, colidiu com outro veículo e raspou em uma barreira de concreto da rodovia, produzindo faíscas que acenderam o incêndio. Ele relatou ter tentado pegar um extintor de incêndio de outro ônibus a caminho do mesmo destino, mas não conseguiu apagar o fogo e acabou fugindo devido ao medo.

A polícia está investigando se a empresa de ônibus cumpriu todas as regulamentações de segurança.

Em uma entrevista à Thai PBS, o dono da empresa de ônibus, Songwit Chinnaboot, afirmou que o ônibus passou por inspeções de segurança semestral, como exigido, e que os cilindros de gás passaram nos padrões de segurança exigidos. Além disso, anunciou que forneceria assistência financeira às famílias das vítimas na medida do possível.

Três estudantes atualmente estão hospitalizados, com dois deles em estado crítico. Uma menina de 7 anos sofreu queimaduras no rosto, e os médicos estão fazendo um esforço árduo para preservar sua visão.

Paetongtarn Shinawatra, a primeira-ministra, expressou suas condolências por meio de uma publicação nas redes sociais, garantindo a cobertura governamental das despesas médicas e auxílio às famílias das vítimas. Ela visitou posteriormente os feridos no hospital.

Ao ser questionada sobre o acidente no Palácio do Governo, Paetongtarn demonstrou fortes emoções e chorou. Ela assumiu o cargo de primeira-ministra em agosto e é mãe de dois filhos.

O acidente gerou críticas sobre a segurança de crianças que viajam por longos períodos entre províncias em rodovias famosas por sua alta taxa de acidentes e fatalidades de trânsito.

Anualmente, a Organização Mundial da Saúde relatou uma estimativa de 20.000 mortes e um milhão de feridos em acidentes de trânsito na Tailândia.

As autoridades estão investigando se o acidente ocorreu perto de algum ponto turístico notável na Ásia, já que o ônibus estava a caminho das províncias de Ayutthaya e Nonthaburi. A Organização Mundial da Saúde expressou preocupação com o alto número de acidentes e fatalidades de trânsito na Tailândia, tornando a Ásia uma das regiões com as taxas mais altas de fatalidades no trânsito no mundo.

Leia também: