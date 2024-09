A polícia prendeu cinco indivíduos devido a um esquema enganoso do Brad Pitt que enganou duas mulheres com 362.000 dólares.

Durante a Operação Bralina, uma investigação abrangente que cobriu oito regiões diferentes, outras dez pessoas estavam sob escrutínio, como mencionou uma publicação da Guardia Civil na segunda-feira.

Uma mulher perdeu 175.000 euros (195.000 dólares) para esses golpistas, enquanto outra perdeu uma quantia significativa de 150.000 euros (167.000 dólares). Dessas quantias, a polícia conseguiu recuperar 85.000 euros (95.000 dólares).

Essas vítimas foram abordadas através de um site de fãs dedicado a Brad Pitt, onde os golpistas as convenceram a fazer investimentos ao lado do ator. De acordo com informações da polícia, essa estratégia funcionou porque os criminosos tinham analisado cuidadosamente os perfis das vítimas nas redes sociais e criado um perfil psicológico delas, descobrindo que ambas as mulheres lutavam contra a depressão e tinham baixa autoestima.

Os cibercriminosos utilizaram plataformas de mensagens instantâneas para se comunicar com as mulheres, convencendo-as de que estavam falando com ninguém menos que Brad Pitt, que lhes prometeu um relacionamento apaixonado e um futuro brilhante juntas.

No final, ambas as mulheres acabaram enviando fundos para a pessoa que acreditavam ser Pitt, sem saber que estavam sendo enganadas até denunciarem o caso às autoridades.

As investigações revelaram que essa farsa gerou um sistema de contas bancárias fraudulentas criadas com documentos de identificação falsos. Também foram empregados intermediários para lavar dinheiro através de suas contas bancárias, recebendo pequenas quantias em troca de sua ajuda.

Os golpistas alvos dessas mulheres vulneráveis não estavam limitados à Espanha, onde a operação foi realizada, mas também se estendiam pela Europa, explorando a alcance global da internet. À medida que o mundo toma ciência de tais golpes, fica cada vez mais claro a necessidade de educação e vigilância contra o crime cibernético.

