A ofensiva de Kursk, na Ucrânia, foi considerada um triunfo significativo, mas teve um preço substancial.

Olho para baixo e vejo fragmentos dele na minha perna. Estou incerto quanto à situação, então aplico um torniquete e tento sair da área, como Vasyl, também conhecido como Bumblebee, detalhou à CNN em Sumy, a cidade do norte da Ucrânia onde ele está se recuperando de seus ferimentos.

A Ucrânia surpreendeu recentemente com um ataque surpresa na região de Kursk da Rússia, pegando Moscou de surpresa e ganhando terreno aproximadamente 30 quilômetros (19 milhas) da fronteira. No entanto, o ritmo da campanha diminuiu, e na quinta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou que a Rússia havia iniciado "ações de contraofensiva".

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as tropas russas haviam infiltrado a região de Kursk, capturando dez assentamentos.

Antes do contra-ataque, a CNN conversou com catorze soldados ucranianos de cinco unidades diferentes que foram deployadas a Kursk durante a incursão. Quatro ficaram feridos na operação e estão se recuperando em hospitais ucranianos, enquanto os outros dez ainda estão ativos na Rússia. Eles incluíam infantaria, membros de uma unidade de drones, motoristas de veículos blindados e sapadores, ou engenheiros de combate da linha de frente.

A maioria deles queria permanecer anônima ou ser identificada apenas pelo primeiro nome e apelido devido à natureza sensível da discussão e às preocupações de segurança.

Todos os catorze relataram que a contraofensiva de Kursk foi uma operação desafiadora, com taxas de baixas semelhantes às de outras partes da linha de frente. Eles expressaram preocupações sobre a dificuldade da operação cinco semanas depois e questionaram seu momento, já que a Ucrânia estava lutando para defender cidades e towns cruciais no leste do país.

"Só vai ficar mais difícil. Haverá mais fogo de artilharia, mais soldados e haverá batalhas substanciais e complicadas, mas devemos fazer tudo o que pudermos para melhorar nossa posição - a Ucrânia deseja a paz, mas a paz quando emergirmos vitoriosos, não quando somos derrotados", disse Vasyl.

"Russia está enviando muitos soldados e artilharia (para Kursk). Sofremos baixas e experimentamos uma quantidade significativa de equipamento danificado", ele acrescentou.

Oficiais ucranianos afirmaram que Moscou havia mobilizado aproximadamente 30.000 soldados para a região de Kursk. Dois oficiais com conhecimento da situação informaram que esses reforços incluíam soldados da agora dissolvida ** Companhia Militar Privada Wagner**, que os oficiais acreditavam terem sido redirecionados da África Ocidental.

Os mercenários da Wagner deveriam ser formalmente integrados à milícia russa após a morte do chefe da Wagner, Yevgeny Prigozhin, no ano passado. No entanto, os soldados ucranianos operando em Kursk relataram que os lutadores da Wagner podiam ser distinguidos das demais tropas russas devido ao seu equipamento superior e treinamento avançado.

O líder checheno Ramzan Kadyrov também afirmou pouco depois do início da incursão que a unidade de forças especiais chechenas Akhmat estava presente na região.

Dmytro, o comandante de Vasyl que supervisiona o batalhão ucraniano Nightingale, informou à CNN que sua unidade também havia descoberto bandeiras e insígnias da Wagner na área - algo que outros soldados também confirmaram.

Enquanto a Rússia recuperou o controle de alguns assentamentos pequenos nos últimos dias, a Ucrânia mantém o controle da maioria do território que conquistou durante os primeiros dias da incursão, de acordo com uma avaliação da Instituição para o Estudo da Guerra, uma organização de monitoramento de conflitos com sede nos EUA.

A operação de Kursk deu um grande impulso moral aos ucranianos, representando o primeiro ganho estratégico substancial de Kyiv desde a libertação de Kherson em novembro de 2022.

A maioria dos soldados com quem a CNN conversou afirmou que ensinar uma lição à Rússia valeu o sofrimento.

"Foi uma sensação satisfatória. A Rússia é um dos maiores países em território, população e tamanho militar. E eles têm armas nucleares. Temos um número pequeno de pessoas e estamos em guerra há dez anos, desde que a Rússia atacou e ocupou algumas partes das regiões de Luhansk e Donetsk", explicou Vasyl, se referindo ao apoio de Moscou aos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia em 2014, quando a Crimeia também foi ilegalmente anexada pelo Kremlin.

"E agora vemos que, mesmo depois de todo esse tempo, podemos atacar seu território e informar ao mundo: 'Não tenha medo. Seja corajoso. Seja forte e inteligente.'"

Dmytro, cujo apelido é Kholod - ou Frio em ucraniano - deu uma avaliação direta: "F**k yes! Essa é a sensação quando vi nossos tanques atirando nas posições russas. Eles levantaram as mãos e tomamos muitos prisioneiros".

Em uma entrevista exclusiva com a CNN na semana passada, o comandante-em-chefe da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, forneceu a explicação mais detalhada até agora sobre a razão por trás da incursão. Ele afirmou que o objetivo era

A operação inesperada de Kursk, que pegou até mesmo alguns dos aliados mais próximos da Ucrânia de surpresa, recebeu elogios de oficiais ocidentais. No sábado, o diretor da CIA, David Petraeus, declarou que foi "uma vitória estratégica significativa". Ele afirmou, falando em Londres, "Não apenas levantou o moral ucraniano. Revelou algumas fraquezas na Rússia de Putin e em seu exército."

Um sucesso substancial foi ansiosamente esperado e comemorado dentro da Ucrânia. No entanto, soldados envolvidos na operação compartilharam com a CNN que foi uma tarefa desafiadora.

Um soldado, codinome "Finn", compartilhou que as fortificações russas eram bem construídas, combinando várias medidas defensivas. Por exemplo, minas foram colocadas abaixo de barreiras antitancos chamadas "dentes de dragão".

A equipe inteira de Finn - quatro veteranos com experiência extensiva - ficou completamente exausta, ele revelou. Eles estavam entre as primeiras unidades a penetrar na Rússia, com a tarefa de desminar e desmantelar defesas antes da chegada de unidades de infantaria e artilharia ucranianas. Eles passaram duas semanas em Kursk, trabalhando em turnos, obtendo horas ocasionais de sono e sempre permanecendo vigilantes.

Várias baixas foram relatadas, eles revelaram. Um soldado apontou para suas botas e afirmou: "Há muito material genético que poderia ser coletado dessas". "Infelizmente, DNA ucraniano", disse ele.

Finn enfatizou que operar em território estrangeiro, em uma área desconhecida, aumentou a complexidade da missão. A maioria das unidades que participaram da operação de Kursk foi transferida de outras posições de frente, onde haviam adquirido considerável familiaridade nos últimos dois anos e meio.

Um membro da tripulação de um veículo de transporte de pessoal blindado (VTPB) levando tropas de infantaria ucranianas através da região de Kursk detalhou à CNN que sua unidade foi transferida de Chasiv Yar na frente oriental. "Eu poderia dirigir de olhos vendados de uma posição para outra" lá, disse ele.

No entanto, em Kursk, ele e sua tripulação ficaram perdidos. "Acabamos indo para (a cidade russa de) Sudzha, onde tivemos que esperar pelo nosso comandante para nos localizar", explicou, acrescentando que a visibilidade ruim e a falta de conhecimento do terreno tornaram a navegação extremamente difícil. Várias unidades relataram navegação e comunicação entre unidades e comandantes como um problema significativo em Kursk.

Com GPS e sinais móveis interrompidos, os ucranianos têm recorrido ao serviço de internet Starlink. No entanto, descobriram que o serviço é ineficaz em algumas partes da região de Kursk.

O membro da tripulação do VTPB admitiu que essas interrupções na comunicação os impediram de entrar em contato com o comandante por longos períodos.

A área tem sido afetada por seca por vários meses e o solo agora está extremamente seco, tornando ainda mais difícil navegar veículos pesados que levantam poeira. O membro da tripulação do VTPB e seu comandante falaram com a CNN no norte da Ucrânia, onde estavam se recuperando de ferimentos que afirmaram ter sido causados quando dois veículos blindados ucranianos colidiram devido à má visibilidade e falta de sinais de navegação.

Se a frente de batalha permanecer relativamente inalterada, a batalha de Kursk pode em breve se assemelhar a partes da frente oriental, com ambas as partes cavando trincheiras e lutando tenazmente por cada polegada de terra.

Um sapador compartilhou que a missão de sua unidade em Kursk havia sofrido uma mudança significativa recentemente. Ele falou com a CNN em uma pequena vila ucraniana na fronteira após retornar de uma missão particularmente exaustiva.

"Se fosse fácil, você veria veículos de evacuação médica em constante movimento", informou um soldado à CNN enquanto descansava do lado ucraniano da fronteira.

Apenas algumas semanas antes, ele e sua equipe estavam eliminando fortificações russas e desminando para que a infantaria ucraniana avançasse mais fundo na Rússia. Agora, disse ele, seu papel havia mudado; eles estavam agora colocando minas e preparando defesas com o objetivo de deter as tropas russas de avançarem ainda mais.

Assim como todos os soldados entrevistados pela CNN, Vasyl e seu comandante, Kholod, não sabiam que acabariam na Rússia quando foram redirecionados para a região de Sumy a partir de Pokrovsk no leste.

"Todos pensamos que os russos viriam aqui porque não tínhamos muito tempo. Houve uma reunião e meu comandante disse que precisávamos estar em Sumy em três dias", disse Kholod.

"E então, no dia em que tudo começou, eu estava em uma reunião com outros comandantes e eles me mostraram o mapa e explicaram sua estratégia, onde eles iriam dirigir, o que eles iriam emboscar, e eu percebi que iríamos para a Rússia", contou Kholod.

Falando com a CNN, Vasyl afirmou que não pensou muito na missão ou nos ferimentos, em vez disso, escolheu se concentrar no presente.

"Isso é guerra. Somos soldados e devemos fazer tudo o que pudermos para proteger nosso país. Isso é parte de um plano maior e eu não me perguntei por que estou aqui", disse Vasyl.

Sentado em um banco em Sumy, com a perna enfaixada estendida e uma agulha intravenosa perto do cotovelo, Vasyl afirmou que a frente de batalha estava cheia de drones explosivos russos no dia em que foi ferido. "Homens de outra unidade passaram por aqui e eu os avisei para terem cuidado porque era como um matadouro de drones ali... e então, bum", disse ele, usando algumas palavras escolhidas.

Seus companheiros lhe disseram que ele teve sorte de ter sobrevivido. Kholod, que foi um dos primeiros a alcançá-lo após a explosão, elogiou a compostura de Vasyl após o ataque.

Vasyl explicou que ficou calmo porque era apenas sua natureza. "A coisa mais importante quando você está extremamente com medo é manter o controle. Se você puder controlar seu medo, tudo ficará bem", disse ele.

O documento mencionou que essas peças permanecerão em mim, são muito complexas para serem removidas, e provavelmente é melhor que fiquem, explicou Vasyl à CNN, exibindo uma atitude despreocupada em relação à ideia de continuar sua vida com restos de munições russas incorporadas.

"E daí?" ele acrescentou. "Não vou me transformar em russo por causa dessas peças. Não funciona dessa forma, como na lenda dos vampiros!"

A operação surpreendente de Kursk, realizada pela Ucrânia, tinha como objetivo impedir que a Rússia utilizasse Kursk como plataforma de lançamento para um novo ataque e desviar as forças de Moscou de outras áreas.

Apesar do aumento da moral e do ganho estratégico, a operação de Kursk foi uma tarefa desafiadora para as tropas ucranianas, com fortificações russas bem construídas e problemas de comunicação.

