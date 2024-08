A multidão de detritos no espaço representa riscos para as viagens espaciais

Milhões de partículas de detritos espaciais giram em torno do nosso planeta, representando uma ameaça crescente para veículos espaciais, estações espaciais e o número cada vez maior de satélites. O departamento de segurança espacial da Agência Espacial Europeia (ESA) enfatiza o perigo e apresenta soluções potenciais.

Há uma lei internacional do espaço?

O espaço não é completamente lawless. De acordo com Holger Krag, chefe do departamento de segurança espacial da ESA no Centro de Operações Espaciais Europeu (ESOC) em Darmstadt, mais de 100 nações aderiram às diretrizes das Nações Unidas sobre atividades espaciais. Este "Tratado do Espaço" estabelece que cada país deve supervisionar e qualificar as atividades espaciais em seu território. Além disso, os países são responsabilizados por danos causados por suas atividades espaciais se o dano for devido a negligência.

Cada nação é responsável por estabelecer suas próprias regras. Atualmente, está em andamento o trabalho na legislação espacial da Alemanha, como revelado pelo Ministério das Relações Exteriores. O Tratado do Espaço também inclui disposições para prevenir a poluição espacial, embora ainda não tenham recebido uma implementação substancial, como reconhecido pelo Ministério das Relações Exteriores.

Como prevenir detritos espaciais futuros?

Países que elaboram leis nacionais de espaço e agências espaciais que realizam iniciativas também desempenham um papel na prevenção de futuros detritos espaciais. A ESA comprometeu-se a deixar de produzir detritos espaciais desnecessários até 2030, assinando contratos com fabricantes de satélites para o desenvolvimento de tecnologias amigáveis ao meio ambiente em baixa órbita. Krag afirma que a cada seis objetos espaciais, um se desintegra, e a cada dois, não é descartado adequadamente. Isso deve mudar, com missões da ESA comprometidas em recuperar objetos não descartáveis.

A ESA planeja intencionalmente reentrar um satélite não projetado na atmosfera da Terra sobre o Pacífico Sul em 9 de setembro. Também está sendo desenvolvido um veículo espacial equipado com braços de captura para recuperar detritos espaciais, permitindo que eles queimem. As agências espaciais NASA e JAXA estão perseguindo projetos semelhantes, de acordo com Krag. Enquanto a China e a Rússia mantêm informações sobre tais sistemas devido a potenciais aplicações militares, eles também poderiam servir para a recuperação de detritos.

Os detritos espaciais representam uma ameaça para estações espaciais?

Sim, eles são! Recentemente, a estação espacial chinesa "Tiangong" (Palácio Celestial) foi atingida por detritos espaciais, exigindo reparos. A Estação Espacial Internacional (ISS) também realiza manobras regulares para evitar partículas de detritos espaciais. Em certos casos, astronautas tiveram que procurar refúgio em veículos espaciais atracados devido à ameaça de colisões iminentes.

Onde estão os riscos de colisão?

Krag explica que uma concentração significativa de objetos espaciais é encontrada em uma órbita em torno de 2.000 quilômetros de altitude, onde aproximadamente dois terços de todos os objetos residem. Os objetos espaciais se movem dentro de um espaço limitado nessa área, resultando em colisões anteriores, às vezes com satélites.

Há tráfego intenso até uma altitude de 800 quilômetros, que Krag descreve como uma "casa de loucos" devido à presença concentrada de objetos espaciais. Entre 600 e 1.000 quilômetros, a auto-limpeza da atmosfera reduz o tempo de reentrada de detritos para alguns anos. Acima de 1.000 quilômetros, a reentrada de detritos pode levar 1.000 anos ou mais.

Os satélites Starlink da SpaceX, por exemplo, orbitam em torno de 500 quilômetros. Krag destaca que um satélite Starlink com falha reentraria na atmosfera da Terra em cinco anos, enquanto o grande número de satélites é o principal desafio.

A ESA estima que nem todos os objetos em órbita são rastreados. Modelos estatísticos sugerem que atualmente existem 40.500 detritos maiores que 10 cm, 1.100.000 entre 1 e 10 cm e 130 milhões menores que 1 cm. A massa total de todos os objetos em órbita da Terra é estimada em mais de 12.400 toneladas.

À medida que a viagem espacial evolui, Krag prevê cerca de 100 satélites sendo lançados anualmente, aumentando para mais de 2.000 nos últimos três a quatro anos. Krag não descarta futuros lançamentos de 10.000 satélites por ano, à medida que os custos diminuem e os veículos de lançamento reutilizáveis se tornam mais comuns. Ele reconhece riscos para satélites operando na mesma órbita que a maioria dos detritos espaciais, mas mantém que, uma vez na fronteira dos iniciais 800 quilômetros após o lançamento, a maioria dos veículos espaciais pode evitar o problema estatístico.

A implementação de regulamentações espaciais mais rigorosas e o incentivo ao descarte responsável de veículos espaciais poderiam reduzir significativamente a quantidade de detritos espaciais, protegendo assim futuros veículos espaciais e estações espaciais de colisões. As agências espaciais, como a ESA, estão desenvolvendo tecnologias para recuperar e eliminar detritos espaciais excessivos, como demonstrado em seu plano para intencionalmente reentrar um satélite não projetado na atmosfera da Terra.

Leia também: