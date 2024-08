A multidão de detritos espaciais representa uma ameaça para as viagens interestelares

Bilhões de minúsculos fragmentos voam ao redor da Terra - problema em escalada. Esses fragmentos representam uma ameaça a naves espaciais, estações espaciais e o número crescente de satélites. O Departamento de Segurança Espacial da Agência Espacial Europeia discute a gravidade e abordagens para enfrentar esse problema.

Há uma lei internacional no espaço?

O espaço não é completamente lawless. De acordo com o Chefe de Segurança Espacial da Agência Espacial Europeia no Centro de Operações Espaciais Europeu (ESOC) em Darmstadt, Holger Krag, a Organização das Nações Unidas emitiu diretrizes que mais de 100 países endossaram. "Essencialmente, isso determina que cada país deve monitorar e autorizar atividades espaciais dentro de sua território." Esse tratado espacial também atribuí a responsabilidade por danos causados por atividades espaciais, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha (AA): "Países responsáveis pelo lançamento, pela aquisição do lançamento ou pela prestação de sites ou instalações de lançamento são geralmente responsáveis pelos danos causados por seus objetos espaciais na Terra, na atmosfera ou no espaço exterior se tais danos forem devido à sua culpa."

Os países têm a liberdade de estabelecer suas próprias regulamentações de segurança. Há esforços em andamento na Alemanha para elaborar uma Lei Espacial, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. "O Tratado Espacial também inclui disposições para prevenir a contaminação prejudicial do espaço, que ainda não teve impacto significativo na vida real", afirma o site do AA.

Como prevenir detritos espaciais no futuro?

Além dos governos criarem políticas nacionais de espaço, as agências espaciais também estão tomando medidas. A ESA comprometeu-se a cessar a produção de detritos espaciais desnecessários até 2030. Recentemente, foram alcançados acordos com três fabricantes de satélites para desenvolver tecnologias inovadoras de satélite para baixa órbita que não produzam resíduos. Atualmente, de acordo com Krag, a cada seis objetos no espaço explode e a cada dois não é descartado corretamente. Isso vai mudar. "Queremos dizer que o descarte não é apenas sobre sucesso, mas que precisamos intervir e dizer que o objeto deve ser recuperado", diz Krag.

A ESA planeja reentrar deliberadamente um satélite obsoleto na atmosfera da Terra sobre o Pacífico Sul em 9 de setembro. Uma nave espacial com braços de aperto está sendo desenvolvida para recuperar e destruir detritos espaciais. As agências espaciais NASA e JAXA têm projetos semelhantes em andamento, de acordo com Krag. No entanto, a China e a Rússia permanecem reservadas sobre tais sistemas devido a potenciais aplicações militares.

Os detritos espaciais representam um risco para estações espaciais?

Absolutamente! A estação espacial chinesa "Tiangong" ("Palácio Celestial") foi recentemente atingida por detritos espaciais e exigiu manutenção. A Estação Espacial Internacional (ISS) também evita regularmente fragmentos de detritos. Em alguns casos, astronautas buscaram refúgio em naves espaciais atracadas devido a projéteis que estavam em uma possível trajetória de colisão.

Onde os riscos de colisão são mais altos?

"Calculamos a área próxima à Terra até 2.000 quilômetros de altura", diz Krag. Três quartos de todos os veículos espaciais são encontrados lá. Colisões já ocorreram, até mesmo com satélites. "Portanto, enfrentamos um problema genuíno lá."

Há tráfego significativo até 800 quilômetros de altitude. "É absoluto caos", de acordo com Krag, acima do qual o efeito de auto-limpeza da atmosfera começa a diminuir devido à gravidade reduzida. De acordo com a NASA, detritos abaixo de 600 quilômetros caem de volta à Terra em alguns anos. Acima de 1.000 quilômetros, os detritos permaneceriam em órbita por vários milhares de anos.

Os satélites Starlink da empresa espacial privada americana SpaceX, propriedade do bilionário da tecnologia Elon Musk, orbitam a cerca de 500 quilômetros de altitude. Se um deles falhar, desaparecerá na atmosfera após cerca de cinco anos, de acordo com Krag. O volume de satélites é a principal preocupação aqui.

De acordo com a ESA, nem todos os objetos orbitando a Terra são rastreados. Com base em modelos estatísticos, estima-se que haja atualmente cerca de 40.500 objetos de detritos maiores que dez centímetros, cerca de 1.100.000 entre um e dez centímetros e 130 milhões até um centímetro. A massa total de todos os objetos espaciais em órbita da Terra é estimada em mais de 12.400 toneladas.

Como a viagem espacial pode evoluir?

Havia cerca de 100 satélites lançados por ano há 20 a 30 anos, disse Krag. "No entanto, nos últimos três a quatro anos, esse número disparou para 2.000", e pode continuar a aumentar ou diminuir com base em fatores econômicos.

Krag não descarta a possibilidade de serem lançados até 10.000 satélites por ano no futuro, à medida que os custos diminuem, inclusive através do uso de veículos de lançamento reutilizáveis. Ele vê riscos para veículos espaciais quando eles estão na mesma órbita que uma grande parte dos detritos espaciais. No entanto, após o alcance dos primeiros 800 quilômetros de altitude após um lançamento, torna-se apenas uma questão estatística: "De qualquer forma, sempre sairemos dessa."

