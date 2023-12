A missão de Netanyahu: Destruir o Hamas, trazer os reféns para casa - e ser reeleito

- Destruir o Hamas para que não possa cumprir o seu objetivo de repetir o massacre de 7 de outubro. - Trazer de volta os restantes reféns detidos pelo Hamas.

Há outros objectivos, como o restabelecimento da dissuasão dos inimigos de Israel e a garantia aos israelitas de que o Estado ainda os pode proteger. Mas estes eram os principais - até à semana passada.

Nos últimos dias, um terceiro objetivo foi abertamente revelado: a reeleição do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Começou a sério há cerca de uma semana, quando os apelos dos EUA aumentaram para que a Autoridade Palestiniana (AP), que administra partes da Cisjordânia ocupada por Israel, assumisse o controlo da Gaza pós-guerra. A resposta de Netanyahu: Não no meu turno.

Em comentários aos legisladores, o primeiro-ministro afirmou que os Acordos de Oslo - uma série de pactos entre Israel e os palestinianos que lançaram as bases para as discussões sobre um possível futuro Estado palestiniano, e que ele disse anteriormente que iria honrar - causaram tantas mortes como o massacre de 7 de outubro do Hamas, "embora durante um período mais longo".

Mais tarde, nesse mesmo dia, Netanyahu - cuja reputação de "Sr. Segurança" está em frangalhos e cuja popularidade caiu a pique - voltou a atacar.

"Gaza não será nem Hamastan nem Fatahstan", disse, referindo-se à Fatah, a maior fação palestiniana, que foi fundamental para a assinatura dos Acordos de Oslo e continua a controlar a AP, que administra partes da Cisjordânia ocupada por Israel.

A sua embaixadora no Reino Unido foi ainda mais clara: Quando a Sky News perguntou a Tzipi Hotovely se Israel apoia uma solução de dois Estados, ela respondeu: "A resposta é absolutamente não".

Porquê a atenção dada a um acordo falhado com 30 anos? "Todos os judeus israelitas são unânimes quanto à necessidade de desmantelar o Hamas", afirma Yohanan Plesner, presidente do Instituto para a Democracia de Israel (IDI), à CNN. "Bibi [Netanyahu] precisa de encontrar uma nova razão de ser para continuar a ser relevante. Por isso, está a voltar ao processo de Oslo". Está a voltar ao enorme ceticismo justificado em relação a qualquer tipo de solução que entregue os nossos interesses de segurança ao outro lado. E está a tentar posicionar-se como... o guardião desses interesses de segurança. É uma manobra política relativamente astuta".

Infelizmente, diz Plesner, isso acontece à custa do interesse nacional. Ele acredita que, na prática, não há grandes diferenças na forma como os EUA, a Europa ou Israel vêem o fim da guerra (com a derrota do Hamas), ou a fase intermédia que se segue imediatamente: veja-se o apelo dos ministros dos Negócios Estrangeiros britânico e alemão a um "cessar-fogo sustentável", que, entre outras coisas, requer a suposição fantasiosa de que o Hamas poderá depor as armas. E assim, diz Plesner, Netanyahu está "a tentar pronunciar diferenças que são irrelevantes nesta altura, para melhorar a sua sorte política".

Ou, para o dizer como o autor de "Bibi", Anshel Pfeffer, no X, anteriormente conhecido como Twitter: "O que está a acontecer (...) é Netanyahu desperdiçar conscientemente o pouco apoio internacional que Israel tem (principalmente dos EUA) para continuar a guerra contra o Hamas, numa tentativa vã de salvar a sua própria carreira política ao arranjar uma briga com Biden".

Na terça-feira, o IDI de Plesner publicou uma sondagem que revelou que quase 70% dos israelitas querem ver o país realizar novas eleições assim que a guerra com o Hamas terminar.

Mais preocupante para Netanyahu é o facto de 31% dos seus próprios eleitores do Likud afirmarem que, na próxima vez, irão votar num partido diferente (16% desses eleitores irão votar num bloco político completamente diferente).

Netanyahu, é claro, já foi descartado antes. Sempre provou que os cépticos estavam errados.

Mas depois de ter sido amplamente responsabilizado pelas falhas que permitiram que o 7 de outubro acontecesse sob o seu comando, parece agora incapaz de cumprir um dos seus principais objectivos de guerra: trazer os reféns para casa. Durante a trégua de uma semana do seu governo com o Hamas, foram libertados 110 reféns e 240 prisioneiros palestinianos. Mas apenas uma tentativa de resgate - a da soldado Ori Megidish - foi bem sucedida. As repetidas tentativas de resgate falharam, culminando com a morte por engano de três reféns israelitas pelas FDI.

Mesmo antes desse desastre, o IDI descobriu que apenas cerca de um terço dos israelitas acredita que é possível recuperar os restantes reféns israelitas, que são mais de 100.

Esta tragédia pode, por sua vez, dificultar a capacidade de Netanyahu para cumprir o seu outro objetivo de guerra, a destruição do Hamas. No sábado à noite, milhares de manifestantes desceram à renomeada "Praça dos Reféns", em Telavive. Exigiram que o primeiro-ministro e o seu governo fizessem mais para trazer os seus entes queridos para casa e que fizessem disso a prioridade número um do governo - e não a destruição do Hamas.

Em última análise, Netanyahu fará provavelmente o que lhe der mais hipóteses de se manter no cargo. "Não se trata de poder pelo poder", diz Plesner.

"Ele pensa que tem um papel extremamente importante na história israelita e judaica. O legado é extremamente importante. E ele não quereria que o seu legado fosse o ataque de 7 de outubro." Mas, goste-se ou não, é quase certo que será.

Fonte: edition.cnn.com