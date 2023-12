À medida que o Reino Unido se aproxima de 2024, muitos esperam que haja eleições há muito esperadas

Nos próximos 12 meses, espera-se que o Reino Unido realize eleições que, segundo alguns, já deveriam ter sido realizadas há muito tempo.

Não constitucionalmente atrasadas: O primeiro-ministro Rishi Sunak não é obrigado a convocar eleições até 17 de dezembro de 2024, exatamente cinco anos após a última.

Mas já é tarde no sentido em que o mandato do atual governo conservador - ganho em 2019 com a plataforma otimista de Boris Johnson, pré-Covid e pós-Brexit - pertence a uma década diferente.

O Reino Unido está a atravessar uma fase difícil.

Há uma crise de custo de vida. A inflação e as taxas de juro são muito elevadas em comparação com qualquer período da última década. Os serviços públicos, que já se debatem para fazer face à procura, foram ainda mais sobrecarregados pelo aumento dos custos e pelas greves, o que levou a esperas mais longas para receber tratamento hospitalar.

Há falta de habitação a preços acessíveis e as greves frequentes perturbam os serviços ferroviários. E tudo isto acontece numa altura em que a carga fiscal é historicamente elevada.

Muitos destes problemas foram herdados por Sunak quando substituiu Liz Truss em outubro de 2022. Desde que assumiu o cargo, o principal objetivo de Sunak tem sido estabilizar o barco depois de os seus dois antecessores, Truss e Johnson antes dela, terem supervisionado governos tão caóticos que foram ambos forçados a abandonar o cargo quando os números das sondagens conservadoras caíram a pique.

Desde então, Sunak tem feito o seu melhor para remendar o buraco no seu navio que se está a afundar. Mas, na maior parte das vezes, ele e o seu governo parecem estar presos entre a espada e a parede.

Politicamente, Sunak encontra-se numa posição indesejável. A maior ameaça à sua autoridade vem da direita da sua própria base - tanto dentro do partido como entre os eleitores de direita. As suas principais preocupações incluem a imigração (a migração líquida para 2022 foi actualizada pelo Office for National Statistics para um recorde de 745.000 em novembro), as chamadas questões de guerras culturais e qualquer traição ao voto no Brexit em 2016.

Muitos membros do seu partido responsabilizam-no pelo assassínio político de Johnson. Sunak foi chanceler (ministro das finanças) de Johnson de fevereiro de 2020 a julho de 2022. Durante a pandemia de Covid-19, ele foi uma parte fundamental do governo de crise de Johnson e às vezes foi elogiado pelo apoio financeiro que forneceu a empresas e indivíduos durante os períodos mais difíceis de bloqueio.

No entanto, os escândalos que se sobrepuseram ao governo de Johnson - desde a violação das suas próprias regras em matéria de COVID-19 até à nomeação de um aliado-chave conhecido por assédio sexual - tornaram-no demasiado tóxico para Sunak, levando-o a demitir-se em julho de 2022.

A demissão de Sunak - que foi seguida por uma série de outras - foi vista por aliados ultra-comprometidos de Johnson como o momento decisivo em sua queda. Nunca perdoaram a Sunak a sua traição.

A saída de Johnson do cargo criou uma divisão aguda no Partido Conservador. Johnson é amplamente visto como o arquiteto e o executor do Brexit, o que faz dele o campeão da direita conservadora.

Embora Sunak esteja, em muitos aspectos, à direita de Johnson, a sua traição significa que os Johnsonites leais nunca confiarão nele.

Isto criou uma dor de cabeça para Sunak, que tem de apaziguar a direita do partido com uma política de carne vermelha e, ao mesmo tempo, apresentar-se ao público em geral como o anti-Johnson: um líder sensato, calmo e tecnocrático que estabiliza o país em tempos difíceis.

Ato de equilíbrio

Sunak recusou-se a reduzir os impostos e promoveu relações mais amistosas com a União Europeia - impopular entre a direita do seu partido - ao mesmo tempo que fez recuar as políticas verdes e fez muito barulho em questões de guerra cultural como a imigração e os direitos dos transexuais.

O seu impossível equilíbrio é talvez melhor ilustrado por duas decisões que tomou este outono. Em outubro, Sunak abandonou o HS2, um projeto ferroviário de alta velocidade que ligava o norte e o sul de Inglaterra e que tinha sido aprovado pelo antigo Primeiro-Ministro conservador David Cameron. Esta decisão foi tomada para apaziguar alguns membros da direita do partido, que o consideraram um desperdício de dinheiro desnecessário que Cameron nunca deveria ter introduzido.

Semanas mais tarde, Cameron - um reformador liberal que liderou a campanha contra o Brexit - foi nomeado novo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros de Sunak, para desânimo de muitos à direita do partido. Um título pouco amigável do jornal Daily Telegraph, que apoia os conservadores, dizia recentemente: "O regresso de David Cameron colocou a bolha pró-UE e anti-Israel de novo no comando".

Não são apenas os comentadores da comunicação social de direita que estão a atacar publicamente Sunak e o seu governo.

O próprio Johnson iniciou recentemente uma coluna semanal no jornal Daily Mail, a partir da qual tem lançado granadas contra o seu sucessor. O incendiário Brexiteer Nigel Farage tem um programa de televisão diário no qual se enfurece com a imigração e o Brexit. Uma das maiores aliadas de Johnson, a antiga ministra do Governo Nadine Dorries, escreveu um livro sobre a aparente conspiração para afastar Johnson do cargo, no qual afirma que Sunak teve um papel de destaque.

Até os aliados de Sunak estão a ver os números terríveis das sondagens e a pensar que pode ser o fim do jogo. Nos últimos 12 meses, vários deputados conservadores, activistas e membros do partido disseram à CNN que esperam que as próximas eleições resultem em derrota.

É aqui que voltamos à questão das eleições e ao facto de já terem passado da hora.

Todas as questões acima descritas podem, de alguma forma, ser classificadas como "gestão do partido". Muito do que Sunak e o seu governo passam o tempo a falar parece ser dirigido a um público muito pequeno de deputados conservadores e membros do partido. Muitas vezes, parece que as questões de nicho estão a conduzir a narrativa política num país que tem coisas maiores e mais importantes com que se preocupar.

E apesar de toda a energia - e até mesmo dos sucessos moderados do primeiro-ministro Sunak até à data - as sondagens quase não se alteraram, com os conservadores ainda a perderem dois dígitos para o Partido Trabalhista, na oposição. O que levanta a questão: Porque é que Sunak, o terceiro primeiro-ministro conservador desde as últimas eleições, está à espera de dar uma palavra ao público?

Esperar para ver

Os aliados do primeiro-ministro lembram que o Reino Unido não elege líderes, mas deputados cujos partidos podem formar governos. Os parlamentos dispõem então de cinco anos para governar. Mas muita coisa aconteceu nos últimos cinco anos e, com toda a boa vontade do mundo, é difícil argumentar que o manifesto eleitoral de Johnson de 2019 é a base sobre a qual Sunak está atualmente a governar.

Entretanto, o Partido Conservador continua a ser responsável pelos serviços públicos para 66 milhões de pessoas. O Partido Trabalhista, na oposição, como seria de esperar, considera irresponsável esta obsessão por lutas internas. Um ministro-sombra do Governo disse à CNN: "Parece mesmo que os seus deputados desistiram. Muitos deles já nem sequer se apresentam no Parlamento. Como é que eles podem afirmar seriamente que estão a governar o país com os interesses das pessoas no coração?"

Uma razão provável para o atraso é o facto de Sunak estar à espera de ver se os seus números nas sondagens melhoram. Os conservadores moderados pró-Sunak apoiam esta medida, mesmo que pensem que estão destinados a perder as próximas eleições.

"Nesta altura, só quero ver se nos aguentamos, para não sermos completamente destruídos nas próximas eleições. O pior seria sermos derrotados e que os elementos mais duros da direita tomassem conta do partido", disse um conservador sénior à CNN.

Sunak está no seu direito de se aguentar até ao último minuto. Quem sabe, pode até dar a volta aos números das sondagens e conseguir uma vitória improvável.

Seja como for e independentemente do resultado, no Reino Unido parece mesmo o Dia da Marmota, uma vez que o Partido Conservador está de novo envolto em turbulência. Há quem argumente que uma pausa na montanha-russa do Brexit, Covid e Johnson é uma coisa boa.

Mas 2019 parece mesmo ter sido há muito tempo e é difícil encontrar alguém que consiga argumentar de forma coerente que o público não deve ter uma palavra a dizer sobre a forma como é governado durante muito mais tempo.

