À medida que 2023 se aproxima do fim, Putin quer que o mundo pense que ele está a ganhar

As eleições presidenciais na Rússia são talvez uma espécie de teatro político. Putin não tem rivais sérios; o seu opositor mais proeminente, Alexey Navalny, está numa prisão a 65 quilómetros a norte do Círculo Polar Ártico; e os meios de comunicação social, muito flexíveis, retratam o presidente em exercício como o homem indispensável da Rússia. Mas a votação desta primavera é um importante ritual público para o líder do Kremlin, que pretende assegurar o poder até ao final da década.

Putin anunciou a sua candidatura de uma forma quase casual. Após a cerimónia dos "heróis da Rússia", no início de dezembro, Putin conversou com um grupo de militares que combateram na Ucrânia - e que, sem surpresa, imploraram ao Presidente que se candidatasse em 2024.

Em nome do nosso povo, do Donbas como um todo e das nossas terras reunificadas, gostaria de vos pedir que participem nestas eleições", disse Artyom Zhoga, um representante da região de Donetsk ocupada pela Rússia. "Afinal de contas, há tanto trabalho que precisa de ser feito... O senhor é o nosso Presidente e nós somos a sua equipa. Nós precisamos de si e a Rússia precisa de si".

A resposta de Putin?

"Não vou negar que em alturas diferentes tive pensamentos diferentes [sobre isto]", disse. "Mas agora, tem razão, chegou o momento de tomar uma decisão. Vou candidatar-me ao cargo de Presidente da Federação Russa".

Foi um momento claramente planeado para mostrar Putin como um líder nacional amado. E também apontou para o que Putin gosta de anunciar como um sinal de realização da invasão em grande escala da Ucrânia, a anexação pela Rússia de quatro regiões da Ucrânia, desafiando o direito internacional.

Mas se Putin está a candidatar-se como presidente em tempo de guerra, tem de manipular os factos. A Rússia não controla totalmente as regiões ucranianas que reivindicou em setembro de 2022; a guerra no terreno tem sido extremamente dispendiosa em termos de vidas e equipamento russo; e a frota russa do Mar Negro tem sofrido um sério golpe.

Para além disso, a guerra chegou literalmente a casa da Rússia. Nos últimos meses, os drones ucranianos têm atacado profundamente o território russo. Embora Kiev mantenha um certo nível de negação, esses ataques têm tido um efeito psicológico inquietante - em especial quando os drones conseguiram violar o espaço aéreo em torno do Kremlin, em maio.

Mas o maior revés da guerra na Ucrânia ocorreu em junho, quando o chefe mercenário russo Yevgeny Prigozhin lançou uma insurreição no meio de uma contenda com as altas patentes militares russas e marchou sobre Moscovo.

Os paramilitares Wagner de Prigozhin não chegaram à capital russa, num acordo obscuro aparentemente mediado pelo Presidente bielorrusso Alexander Lukashenko. Mas as imagens das forças de Wagner a avançarem praticamente sem oposição em direção a Moscovo - e o abate de aviões militares russos pelos mercenários - foram um rude golpe para a imagem de Putin como garante da estabilidade interna russa.

Dois meses após o motim, Prigozhin estava morto: O chefe dos mercenários morreu num acidente de avião ainda misterioso no final de agosto. Putin tinha sobrevivido ao maior desafio ao seu poder em mais de duas décadas, mas a rebelião minou um dos pilares fundamentais do seu governo: a aura de invulnerabilidade do presidente.

"Muitos ultra-patriotas ficaram perplexos com a misericórdia inicialmente demonstrada para com Prigozhin e interpretaram-na como um sinal de fraqueza: tanto do Estado como do próprio Putin", escreveu a analista política russa Tatiana Stanovaya no rescaldo do acidente. "Mesmo no caso improvável de a morte de Prigozhin ter sido um acidente genuíno, o Kremlin fará tudo o que puder para que as pessoas acreditem que foi um ato de retaliação. Putin vê isto como a sua contribuição pessoal para o reforço do Estado russo".

No final do ano, a máquina de relações públicas do Kremlin parecia ter varrido todo o caso Prigozhin para debaixo do tapete. Na maratona de Putin, na conferência de imprensa de balanço do ano, o nome de Prigozhin nunca foi mencionado, embora Putin tenha admitido "contratempos que o Ministério da Defesa deveria ter evitado" no que diz respeito às empresas militares privadas.

Como sempre, o resumo anual foi uma aula de magia, com Putin a apresentar com confiança a mensagem de que a Rússia estava de novo na linha da frente e a apresentar estatísticas para reforçar o seu ponto de vista. A economia, disse, estava a regressar ao crescimento do PIB, recuperando do declínio de 2,1% no ano anterior, e a produção industrial da Rússia estava a crescer. A taxa de desemprego do país, vangloriou-se, caiu para um mínimo histórico, 2,9%.

A Rússia resistiu efetivamente às sanções e a sua economia está em pé de guerra: De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, as despesas com a defesa têm sido o principal motor do crescimento económico. E parece que isso vai continuar, uma vez que Putin prometeu gastar o que for preciso para prosseguir a sua guerra contra a Ucrânia.

E a situação no campo de batalha na Ucrânia deu a Putin outra oportunidade para projetar autoconfiança. A muito apregoada contraofensiva ucraniana não conseguiu produzir qualquer avanço, e o pedido da administração Biden de mais de 60 mil milhões de dólares de ajuda à Ucrânia foi bloqueado no Congresso devido às exigências dos republicanos em matéria de segurança das fronteiras e política de imigração. A Hungria bloqueou a última proposta de ajuda da União Europeiaà Ucrânia.

Putin quer claramente que o mundo - bem como o seu eleitorado - acredite que está a ganhar e está a contar que o apoio à Ucrânia vacile. Questionado na sua conferência de imprensa sobre quando haverá paz na Ucrânia, Putin ofereceu a mesma fórmula aberta que utilizou para justificar a invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.

"Haverá paz quando atingirmos os nossos objectivos, que vocês mencionaram", disse ele. "Voltemos agora a esses objectivos - eles não mudaram. Gostaria de vos recordar como os formulámos: desnazificação, desmilitarização e um estatuto neutro para a Ucrânia."

Na sexta-feira, os militares russos recordaram ao mundo o que significa na prática a "desnazificação", lançando sobre as cidades ucranianas o maior ataque de mísseis e drones desde o início da invasão em grande escala.

Os ataques incessantes contra civis ucranianos podem, no entanto, ter um efeito indesejado. Na sequência da última vaga de ataques, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e a França apelaram à continuação do apoio à Ucrânia. O que resta saber em 2024 é até que ponto os aliados da Ucrânia poderão ser criativos no cumprimento dessas promessas.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com