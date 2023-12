A investigação da China sobre a banda de rock taiwanesa é politicamente motivada, afirmam os serviços secretos de Taiwan

O Mayday, um dos grupos de rock mais proeminentes do mundo de língua chinesa, tem estado sob investigação oficial na China desde o início de dezembro devido a alegadas sincronizações labiais durante os seus recentes espectáculos em Xangai. A editora da banda tem negado repetidamente as acusações.

Num recente briefing sobre questões de segurança, dois funcionários dos serviços secretos de Taiwan afirmaram que as autoridades chinesas pressionaram durante meses o Mayday a declarar publicamente que tanto a China como Taiwan pertencem ao mesmo país. Os repetidos pedidos coincidiram com o início da digressão da banda pela China, em maio, afirmaram os funcionários taiwaneses, que pediram para não serem identificados por razões de segurança.

"Foram instados a declarar a sua posição (política) durante as interacções com os fãs e as entrevistas públicas", disseram os funcionários na reunião de informação, a que assistiu a CNN. A avaliação baseou-se em informações recolhidas pelas agências de segurança de Taiwan na China, acrescentaram.

Os funcionários taiwaneses afirmaram que, quando o Mayday se recusou a obedecer, o poderoso departamento de propaganda do Partido Comunista Chinês coordenou com os meios de comunicação estatais para gerar discussões públicas generalizadas sobre o alegado lip-synching nos seus concertos para os pressionar.

"Decidimos divulgar o incidente porque é a primeira vez que eles perseguem (artistas taiwaneses) numa escala sem precedentes", disseram os funcionários.

As autoridades taiwanesas disseram suspeitar que a investigação chinesa sobre o Mayday poderia estar relacionada com as eleições presidenciais de Taiwan em janeiro. Taiwan já acusou anteriormente Pequim de empregar uma série de operações de desinformação, militares e económicas para influenciar a corrida eleitoral.

As tensões no Estreito de Taiwan têm vindo a aumentar nos últimos anos, com o Partido Comunista Chinês no poder a aumentar a pressão militar e política sobre Taiwan, onde as diferentes opiniões dos partidos sobre as relações com a China fazem frequentemente das eleições um teste decisivo para o sentimento público em relação a Pequim. O atual partido no poder em Taiwan é odiado pelos líderes de Pequim.

A CNN não conseguiu verificar de forma independente as avaliações dos serviços secretos de Taiwan.

Mas três fontes familiarizadas com a cena musical pop de Taiwan disseram que não é invulgar os artistas taiwaneses enfrentarem restrições políticas em troca de autorização para actuarem na China continental, um mercado altamente lucrativo devido à sua enorme população.

A CNN contactou o Departamento de Publicidade do Partido Comunista Chinês e a Administração do Ciberespaço da China para obter comentários.

As alegações

Alguns artistas de Taiwan têm enfrentado dificuldades na China por falarem abertamente sobre a ilha autónoma, que Pequim considera como seu próprio território, apesar de nunca a ter controlado.

Mas os Mayday - por vezes apelidados de "Beatles asiáticos" - têm-se mantido afastados da política e mantêm uma enorme popularidade entre os fãs da China continental.

As acusações de lip-synching centraram-se nos recentes espectáculos do Mayday em Xangai, onde actuou oito vezes ao longo de 10 dias em meados de novembro, para uma audiência total de mais de 360.000 pessoas.

A controvérsia começou no final de novembro, quando um vlogger de música no Bilibili, uma das maiores plataformas de partilha de vídeos da China, publicou um vídeo em que utilizava um software informático para analisar as vozes de 12 canções gravadas ao vivo por um fã no concerto do Mayday em Xangai, a 16 de novembro.

O vlogger alegou que a sua análise revelou que o vocalista da banda, Ashin, fez sincronização labial em pelo menos cinco canções durante o concerto de três horas, afirmando que o vocalista cantava precisamente em sintonia nesses números, enquanto que nas outras canções se desviava drasticamente do tom.

As alegações do vlogger ganharam rapidamente força na plataforma de comunicação social Weibo, tornando-se o principal tópico de tendências e reunindo centenas de milhões de visualizações.

O Gabinete de Cultura e Turismo de Xangai, um departamento do governo municipal que supervisiona os espectáculos comerciais, anunciou uma investigação em 3 de dezembro - numa ação amplamente divulgada pelos principais meios de comunicação social estatais chineses.

Numa declaração no início deste mês, a editora discográfica do Mayday, B'in Music, rejeitou as acusações de lip-synching como "ataques maliciosos, rumores e calúnias", afirmando que tinham prejudicado gravemente a imagem da banda.

A editora discográfica não respondeu às perguntas da CNN sobre as avaliações dos serviços secretos de Taiwan.

A CNN também contactou o Gabinete para os Assuntos de Taiwan da China e o vlogger de música Bilibili para obter comentários.

Na segunda-feira, o Gabinete de Cultura e Turismo de Xangai afirmou que a investigação estava em curso, de acordo com a imprensa chinesa.

Mudança das linhas vermelhas

Os artistas taiwaneses já se viram em maus lençóis por terem ultrapassado os limites políticos durante as suas actuações na China, mesmo com comentários aparentemente inócuos.

Em agosto, uma banda indie taiwanesa enfrentou uma reação negativa significativa depois de ter dito a uma multidão em Xangai que estava encantada por atuar pela primeira vez na China - um lapso que parecia inferir que Taiwan não faz parte do país. Posteriormente, pediram desculpa e ofereceram reembolsos.

Em 2000, a popular cantora taiwanesa A-mei enfrentou uma proibição de um ano depois de ter interpretado o hino de Taiwan na cerimónia de tomada de posse do antigo Presidente Chen Shui-bian. Chen representava o Partido Democrático Progressista, que é ostracizado em Pequim pelas suas tendências pró-independência.

"Muitos artistas taiwaneses têm de se auto-censurar", disse um veterano produtor musical taiwanês, que pediu para não publicar o seu nome porque ainda está a trabalhar na indústria.

"Muitas vezes não podem dizer nada relacionado com a política de Taiwan, ou podem facilmente perder a oportunidade de atuar [na China]."

O produtor também observou que era invulgar as alegações de lip-synching fazerem grandes manchetes na China.

"Todos os anos, há muitas alegações semelhantes contra diferentes artistas e é realmente invulgar que isto aconteça desta forma", afirmou.

Lin Chen-yu, professor da Universidade de Cardiff, especializado na censura chinesa à música taiwanesa, afirma que a pressão exercida sobre os artistas taiwaneses aumentou nos últimos anos.

Embora não fazer declarações pró-Taipei fosse suficiente, os artistas taiwaneses têm sido cada vez mais pressionados pelas autoridades chinesas a declarar o seu apoio à "pátria-mãe", disse Lin.

Por exemplo, nos últimos anos, vários artistas taiwaneses publicaram nas redes sociais mensagens para celebrar o dia nacional da China, mantendo-se em silêncio sobre o dia nacional de Taiwan.

"A pressão é especialmente grande para as mega-estrelas", acrescentou.

