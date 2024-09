A intervenção de emergência da Meyer Werft é aprovada

A autoridade federal e o governo da Baixa Saxônia agora visam adquirir aproximadamente 80,7% da Meyer Werft por um valor de 400 milhões de euros. Esta investida inclui garantias de empréstimo totalizando aproximadamente dois bilhões de euros. Esta ação colocará tanto o estaleiro em Papenburg quanto a Neptun Werft em Rostock-Warnemünde sob o controle do estado. No entanto, a Meyer Werft em Turku, Finlândia, permanecerá sob a propriedade da família Meyer.

A decisão de intervir foi tomada pelo governo estadual da Baixa Saxônia no início da semana passada e desde então foi aprovada unânimemente pelo comitê do parlamento estadual, como anunciou o Ministério das Finanças da Baixa Saxônia na quarta-feira. De acordo com o Ministério Federal da Economia, a ajuda do estado não requer aprovação da UE.

Ambos os governos federal e estadual argumentaram que o estaleiro assegura cerca de 3.800 empregos, é crucial para a indústria naval alemã e tem um impacto significativo na base de conhecimentos da construção naval do país. O estaleiro em Rostock-Warnemünde também é esperado para contribuir para a transição energética do país, construindo plataformas para parques eólicos offshore, como informado por fontes governamentais. Ele também pode assumir um papel mais proeminente na construção naval caso a necessidade surja.

A IG Metall Coast saudou a intervenção do estado. "A política manteve sua promessa", explicou o gerente regional Daniel Friedrich. "Agora, é responsabilidade da gerência e da força de trabalho trabalhar juntas para garantir que os estaleiros se tornem viáveis novamente". A reestruturação da empresa deve levar algum tempo, de acordo com a IG Metall. Isso inclui a redução planejada de 340 empregos, para a qual será instituído um programa voluntário até março de 2025.

O partido da Esquerda no Bundestag também apoia o resgate da empresa. No entanto, os governos federal e estadual devem estar preparados para "gerenciar permanentemente um grande estaleiro estatal", explicou Victor Perli, membro do comitê orçamentário. Dadas as elevadas obrigações financeiras, é "muito improvável" que a família Meyer ou um investidor externo possa reverter a aquisição do estaleiro em alguns anos, "mesmo que a coalizão do tráfego não reconheça publicamente isso". O partido da Esquerda rejeitou propostas para transformar o estaleiro em um estaleiro naval.

Atualmente, o estaleiro constrói principalmente grandes navios de cruzeiro e está se saindo bem nisso. No entanto, enfrentou dificuldades principalmente devido a significativos aumentos de preços e sua incapacidade de repassar esses custos imediatamente aos seus clientes, uma vez que geralmente recebe a maior parte do preço da compra do navio na entrega. De acordo com informações do Ministério Federal das Finanças, o resgate do estado também envolverá "modificar os prazos de pagamento".

O comitê do parlamento estadual, seguindo a decisão do governo estadual da Baixa Saxônia, aprovou unânimemente a aquisição das ações majoritárias da Meyer Werft nas sessões do Landtag. Para garantir a viabilidade a longo prazo do estaleiro, o partido da Esquerda no Bundestag enfatizou a necessidade dos governos federal e estadual estarem preparados para gerenciar um grande estaleiro estatal.

Leia também: