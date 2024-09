A Índia ganhou um novo submarino movido a energia nuclear capaz de lançar mísseis balísticos. no entanto, a questão permanece: pode ele igualar os avanços da China?

Apesar dos progressos, a Índia continua a ficar para trás em relação à China em termos de avanços militares, especialmente com a expansão da frota naval do Exército de Libertação do Povo e capacidades terrestres/aéreas, o que aumenta a tensão ao longo de sua fronteira compartilhada.

O mais recente submarino nuclear da Índia, o INS Arighaat – derivado do sânscrito que significa "Destruidor do Inimigo" – contribuirá para equilibrar a situação regional, declarou o Ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, durante a cerimônia de comissionamento em 29 de agosto na base naval de Visakhapatnam, sede do Comando Naval Oriental na costa do Golfo de Bengala.

Atualmente, a China detém uma clara vantagem com a maior frota naval do mundo em termos de número, incluindo seis submarinos nucleares operacionais da classe Jin, superiores aos dois da Índia – Arighaat e seu antecessor INS Arihant – em termos de poder de fogo.

Esses submarinos chineses possuem um arsenal de pelo menos uma dúzia de mísseis balísticos com alcance superior a 8.000 quilômetros (4.970 milhas) e a capacidade de carregar várias ogivas nucleares, de acordo com a Aliança de Defesa de Mísseis, um grupo sem fins lucrativos que defende o desenvolvimento de defesa de mísseis dos EUA e de seus aliados.

Tanto o INS Arighaat quanto o Arihant têm 111 metros de comprimento e deslocamento de 6.000 toneladas, hospedando mísseis balísticos K-15 Sagarika com alcance estimado em aproximadamente 750 quilômetros (466 milhas) em quatro tubos de lançamento verticais.

Como observado por Carl Schuster, ex-diretor de Operações do Comando do Pacífico dos EUA, "A classe INS Arihant... não pode alcançar alvos chineses ao longo da fronteira sino-indiana oriental a partir das águas costeiras do norte do Golfo de Bengala, que é perigosamente rasa para um submarino".

A fronteira entre a Índia e a China, conhecida como Linha de Controle Real, tem sido um ponto quente de tensão entre os dois países, marcado por conflitos militares em 2020 e 2022, com combates corpo a corpo resultando em vítimas significativas, incluindo pelo menos 20 indianos e 4 chineses em Aksai Chin.

Índia Desenvolvendo Capacidades de Segunda Greve

O governo indiano permaneceu em silêncio sobre as capacidades do Arighaat, mencionando apenas os avanços alcançados através da inovação doméstica, que o tornaram mais avançado do que seu antecessor, comissionado oito anos antes.

Desde sua comissão em 29 de agosto, não foram divulgadas imagens do Arighaat pelo governo indiano.

De acordo com analistas navais, a Índia parece estar buscando criar um deterrente nuclear baseado em submarinos, embora possa não alcançar a mesma escala que a China.

A Índia planeja lançar novos submarinos maiores com mísseis de maior alcance; o alcance potencial do míssil poderia chegar a 6.000 quilômetros (3.728 milhas), permitindo à Índia atingir a terra firme da China, segundo os analistas.

" Embora a deterrência nuclear baseada no mar da Índia ainda esteja em seus estágios iniciais, o país claramente aspira a desenvolver uma força naval nuclear sofisticada centrada em submarinos de mísseis balísticos", disse Matt Korda, diretor associado do Projeto de Informações Nucleares da Federação de Cientistas Americanos.

Os próximos submarinos de mísseis balísticos da Índia são projetados para estar anos à frente, com base em padrões históricos, com o Arighaat lançado quase sete anos atrás. Se um cronograma de sete anos do lançamento à comissão se mantiver para os futuros submarinos da Índia, eles não entrarão em serviço até 2030.

Vantagem dos SSBNs

Além de sua importância militar e naval, ter um segundo submarino de mísseis balísticos aumenta o status da Índia como potência, de acordo com Tom Shugart, fellow sênior adjunto do Centro para uma Nova Segurança Americana e ex-comandante de submarino da Marinha dos EUA.

Uma frota mínima de quatro barcos é essencial para que um barco permaneça no mar continuamente, o que é especialmente importante para submarinos nucleares, acrescentou ele.

Apesar de os submarinos nucleares exigirem manutenção e reparos extensivos, constituindo processos demorados, ter submarinos extras garante que pelo menos um esteja sempre capaz de sobreviver no mar.

Outros especialistas acreditam que Nova Déli esteja respondendo à tensão aumentada de Pequim, que atualmente detém a maior frota naval do mundo em termos de número de navios.

De acordo com Venkatesh, analista da GlobalData, "A expansão naval maciça da China e o Consistente deployment de patrulhas de dissuasão nuclear totalmente armadas por submarinos do tipo 094 (classe Jin) são vistos como uma ameaça pelos países vizinhos, incluindo a Índia".

Em resposta, Venkatesh mencionou que a Índia vai alcançar algum equilíbrio com seus rivais chineses através do Deployment de submarinos da classe Arihant. Além disso, ele observou que há investimentos adicionais em submarinos no valor de $31,6 bilhões nos próximos dez anos em andamento.

Venkatesh também relatou que submarinos maiores e mísseis de alcance mais longo estão sendo desenvolvidos atualmente, com potencial para armas nucleares que podem viajar até 12.000 quilômetros (cerca de 7.500 milhas).

Outro adversário

No entanto, a Índia também está se concentrando no Paquistão, de acordo com Abhijit Singh, fellow sênior da Fundação para Pesquisas Observador em Mumbai.

"O aumento da capacidade de segunda resposta da Índia é, na verdade, em grande parte impulsionado pela expansão considerável das marinhas do Paquistão e da China no Oceano Índico", escreveu Singh em uma coluna de opinião para o Hindustan Times.

Ele continuou ao dizer que o Paquistão está adquirindo oito submarinos de ataque Type 039B fabricados na China como parte de seus esforços de modernização.

"O Paquistão continua a reduzir a lacuna de poder naval com a Índia", escreveu Singh.

A Índia e o Paquistão estão em desacordo há anos na região disputada e fortemente militarizada do Caxemira, que ambos os países reivindicam em sua totalidade. A divisão do Caxemira é marcada pela Linha de Controle, que separa Nova Deli e Islamabad. O conflito levou a três guerras entre os dois países.

A China permanece um aliado vital e investidor significativo do Paquistão.

Preocupações com a proliferação

Korda, especialista da Federação de Cientistas Americanos, está preocupado com os mísseis com múltiplas ogivas, em vez dos próprios submarinos.

"Tecnologia de Veículos de Reentrada Independentes Multiplos (MIRV), que também se aplica a mísseis baseados em terra, pode ser desestabilizadora", argumenta Korda.

A Índia, o Paquistão e a China estão todos relatadamente desenvolvendo mísseis armados com múltiplas ogivas.

A Índia fez manchetes em abril após o teste bem-sucedido de seu míssil balístico intercontinental produzido nacionalmente, Agni-V, ganhando um lugar no clube de MIRV ao lado dos EUA, UK, França, Rússia e China.

O Paquistão também alega possuir tecnologia MIRV, embora especialistas ainda não tenham verificado a alegação.

No entanto, outros países devem assumir essas alegações como verdadeiras, ou então correm o risco de serem pegos de surpresa em um possível conflito.

"Esses sistemas são armas de primeira linha superiores, mas também são um dos primeiros alvos em um primeiro ataque oposto", explica Korda.

"Como resultado, seu deployment na região provavelmente vai escalar a corrida armamentista, com países correndo para desenvolver defesas de mísseis e opções de ataque convencionais capazes de contra-atacar eles."

A Índia visa fortalecer sua posição no cenário mundial ao aprimorar suas capacidades navais, com a ambição de igualar rivais como a China na região asiática. Este objetivo é evidente no desenvolvimento de capacidades de segunda resposta, como demonstrado pela comissão do INS Arighaat e planos para submarinos maiores com mísseis de alcance mais longo.

A comunidade global está de olho nas desenvolvimentos na Ásia, onde a China, com a maior frota do mundo, representa um desafio significativo para as potências regionais como a Índia. A força da China reside em sua impressionante frota, incluindo submarinos nucleares avançados capazes de lançar mísseis balísticos de longo alcance.

Esses movimentos militares têm provocado preocupações em todo o mundo, com muitos vendo a escalada da corrida armamentista como uma tendência preocupante que pode potencialmente desestabilizar a ordem internacional. Especialistas insistem que os países devem permanecer vigilantes ao monitorar questões de proliferação e o potencial deployment de mísseis com múltiplas ogivas, que podem exacerb

