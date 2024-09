A figura de liderança da CDU Voigt não conseguiu garantir um assento direto nas eleições da Turíngia.

No distrito III de Erfurt, o líder da Turíngia, Bodo Ramelow (do Partido da Esquerda), garantiu uma vitória direta. Por outro lado, o candidato principal da AfD, Björn Höcke, sofreu uma derrota em sua circunscrição, cedendo-a ao CDU Christian Tischner. O candidato principal da SPD, o Ministro do Interior Georg Maier, ficou em terceiro lugar em sua circunscrição de Gotha I, com o AfD Marcel Kramer levando a vitória.

O candidato principal do FDP, Thomas Kemmerich, ficou em sexto lugar em sua circunscrição de Erfurt II, com o CDU Niklas Waßmann emergindo como vencedor. Da mesma forma, a candidata principal dos Verdes, Madeleine Henfling, não conseguiu garantir a vitória na circunscrição de Ilm-Kreis I, ficando em quinto lugar, enquanto o CDU Andréas Bühl garantiu a vitória.

No domingo, Bodo Ramelow comemorou sua vitória direta no distrito III de Erfurt, marcando o fim triunfal da semana para o Partido da Esquerda. Apesar do FDP Thomas Kemmerich ter ficado em sexto lugar em sua circunscrição de Erfurt II no mesmo dia, o CDU continuou a comemorar vitórias, com Niklas Waßmann emergindo como vencedor.

Leia também: