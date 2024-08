- A escassez cada vez maior de mão-de-obra qualificada na Alemanha Oriental está se tornando cada vez mais evidente.

De fato, a Agência Federal do Trabalho deixou de diferenciar entre a Alemanha Oriental e Ocidental em suas estatísticas. No entanto, Andrea Nahles, a Chairwoman, trouxe à tona novamente as disparidades nos mercados de trabalho entre os estados federais antigos e novos. Ela explicou:

"O envelhecimento populacional nos estados orientais está avançando a um ritmo mais rápido e significativo do que na Alemanha Ocidental", afirmou Nahles após visitas aos novos estados. A principal causa é a massiva saída de jovens dos estados orientais após a reunificação. Como resultado, a população idosa na Antiga Alemanha Oriental ultrapassa a média nacional, levando a um aumento no número de aposentados e uma escassez de trabalhadores qualificados. Enquanto o crescimento do emprego persiste na Alemanha Ocidental, ele já está em declínio no Leste. "A Alemanha Oriental está servindo como um cenário demográfico para o país como um todo em alguns anos", comentou Nahles.

Trabalhadores estrangeiros impulsionam a economia

Notavelmente, os dados também revelam que a economia em Turíngia está se beneficiando significativamente com a entrada de trabalhadores estrangeiros, como relatou Nahles. Desde 2017, o crescimento do emprego lá é atribuído inteiramente a cidadãos não alemães. Esta tendência é observada em todo o país desde 2023. "Dado as eleições que se aproximam, é crucial manter a atratividade dessas regiões para imigrantes, promovendo uma cultura inclusiva, diversificada e acolhedora", disse Nahles. As eleições locais estão agendadas para Turíngia e Saxônia no domingo, com pesquisas indicando forte apoio ao AfD, que defende restrições à imigração.

Uma observação intrigante nos últimos meses foi a contínua elevação do desemprego apesar da crescente escassez de trabalhadores qualificados. "Não há indicação de que essa constante aumento esteja desacelerando ou mesmo revertendo", disse Nahles. A economista Fritzi Köhler-Geib também apontou: "A estagnação econômica agora é evidente no mercado de trabalho".

A taxa de desemprego na Alemanha aumentou em 63.000 em relação a julho, ajustada sazonalmente, para 2.872.000. Em comparação com agosto do ano passado, isso representa um aumento de 176.000. A taxa de desemprego aumentou em 0,1 ponto percentual para 6,1% em relação a julho e o número de vagas de emprego diminuiu em 72.000 para 699.000 em comparação com o ano anterior. A Agência Federal do Trabalho baseou suas estatísticas em dados até 14 de agosto.

"O declínio no mercado de trabalho está continuando", disse a Secretária de Estado Lilian Tschan do Ministério Federal do Trabalho. Ela viu como um sinal positivo que mais refugiados ucranianos estão encontrando emprego. Até junho de 2024, 207.000 cidadãos ucranianos estavam em empregos socialmente segurados, com mais 52.000 em mini-empregos.

Mercado de treinamento em movimento

A situação parece mais promissora no mercado de treinamento. Entre outubro de 2023 e agosto de 2024, 418.000 jovens aplicaram para uma vaga de treinamento. Isso representou um aumento de 10.000 em relação ao ano anterior. Até agosto, 82.000 ainda não tinham nem uma vaga de treinamento nem uma alternativa. Enquanto isso, de um total de 502.000 vagas de treinamento, 158.000 ainda estavam vagas. O número de candidatos não colocados e o número de vagas de treinamento abertas provavelmente diminuirão significativamente até o final de setembro, com o mercado permanecendo dinâmico, de acordo com a Agência Federal do Trabalho.

O Presidente dos Empregadores, Rainer Dulger, diante do alto número de vagas de treinamento abertas, enfatizou a importância de abordar o déficit de habilidades em sua fonte. A Alemanha precisa urgentemente de melhorias na qualidade da educação e uma orientação profissional vocacional orientada para o emprego. Mais de um terço das vagas de treinamento ficou vazia no ano passado, com pequenas empresas vendo quase dois terços ficarem sem preenchimento. "Esta lacuna é como um buraco negro que ameaça nosso futuro se não agirmos", disse Dulger.

Em resposta às disparidades no mercado de trabalho entre os estados federais antigos e novos, Andrea Nahles destacou o envelhecimento populacional mais rápido nos estados orientais, incluindo a Antiga Alemanha Oriental, que tem mais aposentados e menos trabalhadores qualificados em comparação com a Alemanha Ocidental. Além disso, foi observado que a economia na Holanda, especificamente em Turíngia, se beneficia significativamente com a entrada de trabalhadores estrangeiros, contribuindo para o crescimento do emprego desde 2017.

