A erupção do vulcão islandês põe em causa a esperança de os residentes passarem o Natal em casa

O vulcão na península de Reykjanes, na Islândia, entrou em erupção por volta das 22 horas locais (17 horas ET), expelindo lava e enormes nuvens de fumo para a atmosfera a partir de uma abertura com cerca de 3,5 quilómetros de comprimento.

Os 4.000 habitantes de Grindavík, que se situa a cerca de 3 quilómetros a sul do vulcão e é a única cidade da zona, foram evacuados em antecipação de uma erupção no mês passado, no meio de uma atividade sísmica crescente.

A erupção parece estar a abrandar, o que constitui um sinal positivo de que as propriedades da cidade costeira serão poupadas a uma forte precipitação radioactiva.

No entanto, os residentes não poderão passar o Natal nas suas casas, disse o presidente da câmara municipal, Fannar Jónasson, numa declaração na terça-feira à noite.

"Infelizmente, a esperança que se acendeu no coração de muitos sobre a possibilidade de celebrar o Natal em casa em Grindavík extinguiu-se quando a erupção começou ontem", disse Jónasson.

Jónasson sublinhou também a necessidade crucial de "enfrentar a crise da habitação" com "toda a força" e ajudar as famílias que ficarão sem alojamento seguro nas próximas semanas e meses. As autoridades estão atualmente a trabalhar em várias soluções de alojamento, acrescentou.

Todas as estradas que conduzem a Grindavík estão fechadas e permanecerão fechadas nos próximos dias, com acesso restrito às equipas de emergência e aos empreiteiros que trabalham nas barreiras de proteção, sublinhou Jónasson.

Embora nenhuma infraestrutura, estrada ou conduta esteja atualmente em risco imediato, "se a lava começar a fluir para oeste, Grindavíkurvegur poderá estar em perigo", disse o Presidente da Câmara, referindo-se à estrada principal que conduz a Grindavík.

Erupção enfraquece

Nas primeiras duas horas da erupção de segunda-feira, foram libertadas centenas de metros cúbicos de lava por segundo.

Mas a intensidade da erupção e o nível de atividade sísmica na zona tinham diminuído ao início de terça-feira, segundo o Serviço Meteorológico islandês. A erupção continuou a enfraquecer em termos de atividade sísmica e de fluxo de lava ao fim da tarde de terça-feira.

No entanto, sublinhando a volatilidade da situação, o gabinete meteorológico avisou que "há uma maior probabilidade de abertura de mais aberturas" ao longo da fissura original do vulcão, bem como "mais a norte ou a sul".

Acrescentou ainda que o tempo de alerta para a abertura de novos respiradouros "pode ser muito curto".

Fotos: Vulcão entra em erupção na península islandesa de Reykjanes

Os danos causados pelo terramoto na cidade foram evidentes para uma equipa da CNN no terreno na terça-feira. No entanto, parece que as casas dos residentes poderão ser poupadas a mais danos provocados pelos jactos de lava.

Estima-se que o fluxo de lava seja agora cerca de um quarto do que era na erupção inicial, enquanto apenas um terço da abertura vulcânica permanece ativa, de acordo com o gabinete meteorológico.

Os geólogos disseram na terça-feira que a lava parecia estar a afastar-se de Grindavík, segundo a Reuters.

Num sinal positivo para as viagens internacionais, o governo islandês disse na terça-feira que os corredores de voos internacionais permanecem abertos. Acrescentou que as erupções de fissuras não resultam normalmente em grandes explosões ou na produção significativa de cinzas dispersas na estratosfera.

A Icelandair divulgou um comunicado na manhã de terça-feira, reiterando que o incidente não tinha afetado o seu horário de voos.

As anteriores erupções de vulcões na Islândia duraram semanas e, por vezes, até meses. O sistema vulcânico Fagradalsfjall entrou em erupção pela primeira vez em março de 2021 e continuou a emitir lava fresca durante um total de seis meses.

Frederik Pleitgen e Claudia Otto, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Esta é uma história em desenvolvimento e será actualizada.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com