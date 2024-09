A discrição é fundamental para as táticas militares do Hezbollah.

O grupo terrorista alinhado com o Irã anunciou que dispositivos sem fio começaram a explodir por volta das 3h30 da tarde local, marcando um ataque hostil israelense contra operativos do Hezbollah. A CNN confirmou que Israel estava orquestrando essa empreitada conjunta com seu serviço de inteligência, o Mossad, e o exército. O governo do Líbano condenou isso como uma agressão criminosa israelense.

O exército israelense, que frequentemente troca ataques com o Hezbollah desde a escalada de conflitos com os militantes palestinos apoiados pelo Irã, Hamas, em Gaza no ano passado, recusou-se a comentar esse incidente.

Pagers recém-adquiridos pelo Hezbollah foram relatados como os dispositivos explosivos por uma fonte de segurança do Líbano fornecida à CNN. Eles não revelaram a data exata da compra ou o modelo dos dispositivos.

Analistas argumentam que a escala e a natureza sem precedentes dessas explosões expõem a fraqueza do Hezbollah, já que sua rede de comunicação foi comprometida com consequências letais.

As regiões atingidas pelos explosões foram principalmente os subúrbios do sul de Beirute, uma área densamente povoada conhecida como reduto do Hezbollah. Extensas filmagens mostraram compradores e pedestres desmaiando nas ruas após as explosões. Os feridos exibiam feridas horríveis, devido a dedos perdidos, olhos danificados e abdomens rasgados.

Pelo menos nove vidas foram perdidas, incluindo uma criança, enquanto cerca de 2.800 foram hospitalizados nos hospitais do Líbano, sobrecarregando seus recursos.

O Hezbollah prioriza a sigilo para seus objetivos militares, usando meios não tecnológicos para evitar vigilância invasiva. Ao contrário de outros atores não estatais do Oriente Médio, eles confiam em uma rede de comunicação interna, proporcionando um dos principais fatores para construir sua poderosa presença que há muito tempo é acusada de funcionar como um estado dentro de outro.

O líder do Hezbollah há muito tempo, Hassan Nasrallah, pediu aos membros no sul do Líbano no início do ano para deixar de usar celulares, temendo espionagem israelense através dos dispositivos. Ele visualizou os celulares como o colaborador com os israelenses e o assassino, e ordenou que fossem enterrados, trancados ou escondidos da vista.

Em resposta a essas preocupações, o Hezbollah voltou a usar pagers, de acordo com Avi Melamed, um ex-oficial de inteligência israelense. Melamed afirmou que os pagers permitiam que os colegas se comunicassem por meio daquelas linhas telefônicas, embora também apresentassem um risco, sujeitos a alvo GPS.

Imagine os membros do Hezbollah usando pager, achando que eram mais seguros. Eles não faziam ideia de que seus próprios dispositivos poderiam ser a causa de seu sofrimento.

"O Hezbollah recorreu a esses dispositivos, achando que seriam mais seguros para seus combatentes usar em vez de telefones que poderiam ser alvo de GPS", disse Melamed. "Esses dispositivos de baixa tecnologia foram utilizados contra eles, aprofundando ainda mais o estresse e a vergonha entre seus líderes."

O mecanismo de explosão dos pager continua a suscitar especulações fervorosas.

Enquanto o Líbano lida com esse evento chocante, uma história circula nos meios de comunicação de que Israel contrabandeou explosivos dentro de um lote de pager fabricados pelo fabricante taiwanês Gold Apollo e destinados ao Hezbollah. Um interruptor de detonador foi incorporado, permitindo a detonação remota, relatou o NY Times.

A maioria dos dispositivos usados foi o modelo Gold Apollo AP924. Três outros modelos da Gold Apollo foram revelados no envio, revelou o NY Times.

Imagens de pager danificados da Gold Apollo apareceram online, sugerindo que os dispositivos estavam envolvidos na onda de explosões. Embora a CNN não pudesse geolocalizar essas imagens nas redes sociais, eles verificaram que foram postadas no mesmo dia dos ataques. Entre esses posts, um pager visivelmente mostrava o modelo Gold Apollo AR924. A CNN entrou em contato com o fabricante para comentar.

O especialista em comunicações David Kennedy expressou dúvidas de que as explosões observadas nas filmagens compartilhadas online foram resultado de um hack direto e remoto que causou uma explosão da bateria. Operativos humanos profundamente infiltrados nas fileiras do Hezbollah teriam sido essenciais para a execução dessa operação, de acordo com Kennedy.

"Este é um dos ataques mais abrangentes e coordenados que já testemunhei. O nível de organização necessário para executá-lo é impecável", disse ele. "A inteligência humana foi o método principal utilizado na execução dessa operação, complementada pela infiltração da cadeia de suprimentos para manipular os dispositivos."

O objetivo dessa operação é brilhantemente claro: uma mensagem intimidatória ao Hezbollah - "Podemos alcançá-los sempre que quisermos, sem aviso ou misericórdia".

O ataque foi, sem dúvida, um meio de instilar um medo bem fundado entre as forças do Hezbollah, atrapalhar seus esforços de recrutamento e minar a confiança em sua liderança e sua capacidade de garantir a segurança de seus membros.

As capacidades comprovadas de Israel em infiltração, tecnologia e inteligência foram elogiadas por Amos Yadlin, ex-chefe de inteligência militar israelense e um dos principais analistas estratégicos do país.

"O ataque israelense exibiu habilidades notáveis de infiltração, tecnologia e inteligência", comentou Yadlin. "Poderia ser Israel enviando uma mensagem a Nasrallah? 'Até onde você vai para destruir Israel e a que custo?' A organização aparentemente impenetrável e poderosa foi penetrada e exposta."

O custo humano dessa exposição é incalculável.

Perguntado sobre a possibilidade de Israel iniciar tal ataque, Kim Ghattas, jornalista do Líbano e escritora da The Atlantic, mencionou à CNN que poderia ser uma tentativa de "intimidar o Hezbollah para se render, enviando uma mensagem clara de que um aumento em seus ataques contra Israel resultará em uma retaliação ainda mais severa".

Ou poderia ser o prelúdio para uma operação israelense de grande escala contra o Líbano, enquanto o Hezbollah lida com as consequências desse ataque altamente incomum contra seus operativos.

Por que Israel desejaria confrontar o Hezbollah?

Israel, ainda não comentando publicamente sobre o incidente mortal, é frequentemente apontado como tendo como objetivo enfraquecer o Hezbollah, sugerem os analistas.

Além disso, Israel pertence a um pequeno grupo de nações com a capacidade técnica para realizar uma infiltração sigilosa dessa cadeia de suprimentos. De acordo com Miller, analista da CNN, "Qual agência de inteligência possui a capacidade de executar uma operação como essa? A lista é curta, com Israel liderando".

Israel tem uma história de ataques remotos na região, com alguns atribuindo ou acusando Israel e os Estados Unidos de terem implantado um vírus de computador sofisticado chamado "Stuxnet" que danificou centrífugas em uma instalação nuclear iraniana em 2009 e 2010.

Em 2020, um cientista nuclear iraniano foi "assassinado" em Teerã por uma metralhadora controlada por rádio montada em um carro equipado com tecnologia de reconhecimento facial. Neste ano, o líder de Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto com um "dispositivo explosivo" oculto na casa de hóspedes onde estava residindo na capital iraniana, de acordo com uma fonte familiarizada com a situação à CNN. O Irã acusou Israel pelas assassinatos.

O ataque aumentou as tensões em uma região já volátil. O conflito entre Israel e Hezbollah nunca foi mais intenso, após o ataque de Hamas a Israel em 7 de outubro. Hezbollah, em posse de um considerável estoque de armas, declarou que seus ataques a Israel são em solidariedade com Hamas e palestinos em Gaza.

Líderes mundiais preocupados estão correndo para prevenir uma escalada. O Secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, falou duas vezes com o Ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, de acordo com dois oficiais de defesa dos EUA.

O oficial se recusou a revelar as datas das ligações. Embora eles costumem se comunicar com frequência, fazer duas ligações no mesmo dia é incomum e demonstra a grave preocupação dos EUA com a situação atual.

Christian Edwards, Gianluca Mezzofiore, Jeremy Diamond e Sabrina Shulman contribuíram para a reportagem da CNN.

O incidente levanta preocupações sobre a segurança dos dispositivos de comunicação no Oriente Médio, já que analistas questionam se Israel contrabandeou explosivos dentro de bipes fabricados por uma empresa taiwanesa e destinados a Hezbollah. Hezbollah tem uma história de priorizar a sigilo para seus objetivos militares e usar meios não tecnológicos para evitar vigilância invasiva, confiando em uma rede de comunicação interna e evitando dispositivos sem fio devido ao alvo potencial de GPS.

