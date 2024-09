A cúpula da BSW defende as posições decisivas da política externa das futuras administrações.

É óbvio que um Presidente do Ministério também deveria expressar isso publicamente, declarou Wagenknecht. Ela ressaltou que o BSW se tornou uma força significativa na Alemanha após as eleições estaduais de domingo.

O candidato principal do BSW em Saxônia, Sabine Zimmermann, compartilhou de sua campanha que o assunto "Guerra e Paz" estava sempre surgindo entre o público. Trata-se de um assunto, ela observou, "que realmente ocupa os pensamentos das pessoas".

Zimmermann insistiu sobre as possíveis negociações de coalizão: "Não estamos apenas aqui, estamos realmente aqui para uma mudança na política. Aqueles que desejam formar uma coalizão conosco devem incorporar essa mudança". Se os outros partidos democráticos não fizerem uma "mudança fundamental", "não nos juntaremos a uma coalizão", ela declarou.

O candidato principal do BSW em Turíngia, Katja Wolf, se referiu à posição do partido durante a campanha. Se as expectativas do povo não forem atendidas, "estaremos fazendo um desserviço à democracia", ela alertou.

Quando questionada sobre sua participação direta nas negociações de coalizão em Saxônia ou Turíngia, Wagenknecht observou que tais discussões são "obviamente negociações especializadas". Ela não afirma ter influência nas especificidades. "Mas eu espero: qualquer um que queira formar uma coalizão conosco também deve falar comigo", ela reiterou.

Ela espera "que o Sr. Voigt e o Sr. Kretschmer também falem comigo", disse Wagenknecht, referindo-se ao líder da CDU da Turíngia, Mario Voigt, e ao Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer (CDU). "Trata-se do quadro geral", ela enfatizou, enfatizando que uma coalizão deve ser explorada a fundo: "Na verdade, ninguém deveria ter interesse em governos serem formados por desespero".

