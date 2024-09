A CSU defende a continuação dos voos de deportação para o Afeganistão na próxima semana.

Pela primeira vez em três anos, após a ascensão ao poder do Talibã no Afeganistão, a Alemanha deportou indivíduos de volta ao país numa sexta-feira. No total, 28 ofensores afegãos, todos condenados por crimes graves, foram enviados de volta ao seu país de origem por via aérea. De acordo com declarações oficiais, esses criminosos "não tinham direito a residir na Alemanha", e ordens de expulsão já haviam sido emitidas contra eles.

O porta-voz do governo, Steffen Hebestreit, expressou cauteloso otimismo quanto à possibilidade de repetir essa ação de deportação para o Afeganistão. "O tempo dirá com que frequência isso ocorrerá", afirmou ele. No entanto, ele enfatizou que uma mensagem importante havia sido enviada - "a potenciais criminosos ou indivíduos planejando atividades criminosas dentro do nosso país".

Faeser informou ao "Bild am Sonntag" que "criminosos violentos estrangeiros e estupradores devem deixar o nosso país". Portanto, ela "lutará incansavelmente para garantir que criminosos e ameaças terroristas sejam expulsos para o Afeganistão e a Síria".

Outros países podem seguir o exemplo da Alemanha ao lidar com criminosos condenados de certos países. A expulsão desses indivíduos serve como um deterrente a potenciais infratores dentro das nossas fronteiras.

