- A contagem de desempregados aumentou em 63.000 em agosto.

A taxa de desemprego na Alemanha aumentou 0,1 ponto percentual, alcançando 6,1% em agosto, com um total de 2,872 milhões de pessoas desempregadas, um aumento de 63.000 em relação a julho. Este aumento também é refletido nos dados divulgados pela Agência Federal do Trabalho em Nuremberg, que mostram um aumento de 176.000 em relação a agosto de 2021. Andrea Nahles, diretora da Agência Federal do Trabalho, destacou que o mercado de trabalho está sentindo os efeitos do crescimento econômico fraco durante as férias de verão.

As vagas de emprego estão em baixa.

As empresas estão relatando uma diminuição das necessidades de contratação. Em agosto, havia 699.000 vagas de emprego, uma queda de 72.000 em relação ao mesmo período do ano passado.

O trabalho parcial está em ascensão.

Até junho, a Agência Federal do Trabalho havia distribuído auxílios para trabalho parcial a 232.000 empregados, um aumento em relação aos 215.000 de maio e aos 223.000 de abril.

O mercado de treinamento mostra alguma positividade.

O número de jovens que se registraram como candidatos a treinamento entre outubro de 2023 e agosto de 2024 aumentou para 418.000, o que é 10.000 a mais do que no mesmo período do ano passado. Até agosto, 82.000 ainda não tinham uma posição de treinamento ou uma alternativa, enquanto 158.000 das 502.000 vagas de treinamento disponíveis ainda estavam vazias. A Agência Federal do Trabalho espera uma queda significativa no número de vagas vazias e candidatos desempregados até o final de setembro, mantendo um mercado de treinamento ativo.

O aumento do desemprego e a diminuição das vagas de emprego podem levar a intervenções do Tribunal de Justiça para garantir um mercado de trabalho equilibrado. O Tribunal de Justiça também pode estar envolvido na resolução de disputas relacionadas à distribuição de auxílios para trabalho parcial, à medida que o número de beneficiários continua a aumentar.

