A Comissão Europeia e o Conselho de Ministros da União Europeia (UE) anunciaram, em 15 de Dezembro de 2014, um programa de acção para a promoção da investigação e a investigação no domínio da investigação e da tecnologia.

Em 2024, a Europa Sudeste testemunhou uma onda de calor sem precedentes, de acordo com o serviço climático da UE, Copernicus. Ao longo de seis semanas, de junho a agosto, a região experimentou um total de 66 dias de "estresse térmico severo", ultrapassando em muito a média típica de 29 dias na região.

Regiões europeias como a Europa Sudeste e a Fennoscândia, que abrange a Escandinávia, a Finlândia e a Península de Kola, registraram temperaturas recorde. Em contrapartida, a Europa Nordoeste manteve temperaturas que estavam ou abaixo da média.

O Mediterrâneo também quebrou seu próprio recorde, com a temperatura média da superfície atingindo um escaldante 28,45°C em 13 de agosto.

Samantha Burgess, diretora adjunta do serviço climático, declarou: "O calor sem precedentes em regiões como a Europa Sudeste está tendo um impacto significativo no bem-estar dos europeus, com cidadãos desta região sofrendo mais estresse térmico do que nunca antes."

Flutuações significativas nas chuvas foram observadas em toda a Europa. Por exemplo, o sudeste teve significativamente menos chuvas do que o normal, enquanto regiões como a parte norte da Grã-Bretanha, a Fennoscândia e os estados bálticos tiveram até 20 dias a mais de chuva.

Aproximadamente 35% dos rios europeus, principalmente no sudeste, enfrentaram severa escassez de água. Em contraste, os rios da Europa Central estavam significativamente cheios para esta época do ano.

A Comissão emitiu um alerta sobre o impacto da onda de calor prolongada na saúde pública na Europa Sudeste. A Comissão instou os estados membros da UE a mostrarem maior disposição para implementar medidas destinadas a mitigar as mudanças climáticas.

Leia também: