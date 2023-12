A China avisa os "fãs militares" que podem ser presos por publicarem fotografias na Internet

A publicação de fotografias de navios ou aviões militares captadas do exterior das instalações do ELP ou de voos comerciais perto de zonas sensíveis tornou-se uma prática comum nos últimos anos, à medida que a China modernizava rapidamente as suas forças. E os "fãs militares" espalharam a notícia à população em geral em sites de redes sociais como o Weibo, com centenas de milhões de utilizadores activos.

Mas agora já não.

Numa publicação no WeChat, no sábado, intitulada: "Este é um passatempo fixe, mas é preciso ter muito cuidado", afirmou o Ministério da Segurança do Estado: "Alguns entusiastas militares individuais põem seriamente em perigo a segurança militar nacional, obtendo ilegalmente informações relativas à defesa nacional e divulgando-as na Internet".

"Com foco em aeroportos militares, portos, defesa nacional e unidades industriais militares, eles dirigiram ou pegaram balsas ou aviões que passam por rotas designadas e fotografaram clandestinamente com lentes telefoto ou drones", disse o post da agência de espionagem civil altamente secreta.

Os infractores reincidentes podem ser presos até sete anos, embora os "infractores ocasionais ou pela primeira vez" possam receber apenas um aviso, de acordo com a agência, que supervisiona os serviços secretos e de contraespionagem tanto na China como no estrangeiro.

O aviso surge no momento em que os dirigentes chineses se concentram cada vez mais em garantir a segurança nacional numa série de sectores, especialmente com o aumento das tensões com os Estados Unidos.

Por exemplo, só no início deste ano é que a agência lançou a sua conta nas redes sociais, dedicada a alertar os cidadãos para os riscos de exporem os segredos da China ao mundo exterior e a convidá-los a juntarem-se à sua luta contra a espionagem.

O caso da transportadora

De acordo com a publicação de sábado da agência de espionagem, as imagens publicadas na Internet podem mostrar o progresso da construção de navios de guerra ou aviões, revelando também pormenores operacionais e técnicos do equipamento militar chinês. A publicação mencionava especificamente os porta-aviões como uma área em que a segurança poderia ser comprometida.

O mais recente porta-aviões da China , o Fujian, tem sido alvo frequente de observadores amadores enquanto é equipado num estaleiro de Xangai. O estaleiro de Jiangnan, onde o trabalho está a ser feito, fica perto das rotas de voo do Aeroporto Internacional de Pudong Xangai.

Em novembro, o site de notícias de defesa Naval News, com sede em Paris, informou que o Fujian tinha começado a testar o seu sistema avançado de catapulta electromagnética, com base em vídeos publicados no Weibo, aparentemente tirados de um avião de passageiros que partiu de Pudong.

"Imagens relacionadas tiradas de aviões de passageiros tornaram-se uma fonte comum para acompanhar o progresso de vários programas importantes (da Marinha do PLA)", informou o Naval News.

O Fujian é certamente um programa de destaque para a Marinha do PLA. O navio de guerra de 80.000 toneladas, a maior embarcação militar já fabricada na China, é considerado um rival dos mais novos porta-aviões da Marinha dos EUA da classe Gerald R Ford, um dos poucos porta-aviões que usam catapultas eletromagnéticas para lançar aeronaves.

As fotografias do presumível teste da catapulta deram aos analistas ocidentais uma ideia da forma como a Marinha do PLA está a progredir na preparação do porta-aviões para entrar em funcionamento e entrar em serviço ativo.

E essas imagens não são as primeiras do Fujian a aparecer na Internet.

Em abril de 2023, a emissora estatal CCTV divulgou numa notícia que, em novembro de 2021, o Sr. Luo, um entusiasta militar "bastante conhecido", foi condenado a um ano de prisão após a sua detenção pelo gabinete de segurança nacional de Xangai por fotografar o porta-aviões Fujian.

Luo tinha utilizado um drone capaz de filmar fotografias de alta resolução de longo alcance, segundo o relatório.

Como os EUA lidam com as imagens

Não é só a China que está preocupada com o que os observadores militares amadores podem fazer e que pode revelar informações sensíveis.

A lei dos EUA diz que o Presidente pode designar certas instalações e equipamentos militares como estando fora dos limites para os criadores de imagens.

"Será ilegal fazer qualquer fotografia, esboço, imagem, desenho, mapa ou representação gráfica de tais instalações ou equipamentos militares e navais vitais", a menos que seja obtida previamente a devida autorização, afirma o Código dos EUA. Os infractores podem ser condenados a até um ano de prisão.

É claro que os militares podem, por vezes, utilizar as informações de fonte aberta em seu proveito, disse Carl Schuster, antigo diretor de operações do Centro Conjunto de Informações do Comando do Pacífico dos EUA.

Depois de, em setembro, terem aparecido na Internet fotografias de uma suposta maquete do caça stealth de nova geração da China, Schuster disse à CNN que "dada a localização do porta-aviões e a probabilidade de as operações no convés serem fotografadas ou filmadas, o PLA [Marinha] pode ver valor em incitar à especulação sobre a futura ala aérea do Fujian", apenas para dar aos adversários algo em que pensar.

