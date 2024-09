A central nuclear EPR, localizada em Flamanville, França, está em fase de comis sionamento e deverá ser ligada à rede elétrica na estação de outono.

Até agora, o Reator de Água Pressurizada Europeu (EPR) baseado em Flamanville está projetado para atingir cerca de um quarto de sua potência máxima. São necessários vários meses a mais para alcançar a capacidade total, com a EDF se recusando a fornecer uma cronograma preciso.

A construção deste EPR começou em 2007, originalmente planejada para iniciar operações em 2012. No entanto, a previsão mais recente da EDF indica um custo total de 13,2 bilhões de euros, aproximadamente quatro vezes o custo inicial projetado. A Corte de Contas da França sugeriu um custo real de 19 bilhões de euros em 2020.

A autoridade de segurança nuclear da França obrigou a EDF a substituir a tampa do reator até 2026, após o descobrimento de rachaduras na estrutura de aço.

O EPR baseado em Flamanville, capaz de produzir 1600 megawatts, se tornará o reator nuclear mais potente da França. Globalmente, existem atualmente três reatores EPR em operação, um na Finlândia e dois na China. A França possui um total de 56 reatores nucleares e planeja construir mais 14, usando um modelo simplificado de EPR.

A EDF recentemente ajustou sua previsão para a produção de energia nuclear neste ano, agora estimando 340 a 360 terawatt-horas para 2024. Anteriormente, sua previsão esperava 315 a 345 terawatt-horas. De acordo com Régis Clément, vice-presidente da divisão nuclear da EDF, "O desempenho daqueles outros 56 reatores superou nossas expectativas".

A construção dos 14 reatores EPR simplificados adicionais planejados pela França deve ocorrer em vários locais, potenciais incluindo Flamanville. Apesar dos desafios e aumentos de custos enfrentados com o EPR de Flamanville, a França remains committed to expanding its nuclear energy capacity.

