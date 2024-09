A CDU convida o SPD a debater a questão na Turíngia, com Ramelow a defender uma administração estável.

Após as eleições na Turíngia, a formação de um governo está se revelando uma tarefa demorada devido à complexidade das dinâmicas majoritárias. Pela primeira vez em uma votação estadual, o AfD, liderado pelo extremista de direita Björn Höcke, saiu como o partido mais forte. No entanto, todos os outros partidos se recusam a formar alianças com o AfD.

A atenção agora se volta para a formação de uma administração liderada pelo CDU envolvendo o bloco da Sahra Wagenknecht (BSW). Na segunda-feira à noite em Erfurt, a executiva estadual da CDU decidiu iniciar discussões preliminares com o SPD e o BSW sobre uma possível aliança. Ainda não são conversas exploratórias.

O chefe do SPD estadual, Markus Giebe, disse à AFP na terça-feira que seu time havia recebido o convite. Ainda não foi marcada nenhuma data. O secretário-geral do CDU, Christian Herrgott, havia sugerido anteriormente um processo prolongado. O BSW expressou interesse em dialogar "com todos os partidos democráticos".

Uma coalizão de três partidos entre CDU, BSW e SPD ficaria um voto abaixo da maioria. Uma coalizão de CDU, BSW e o Partido da Esquerda teria maioria, mas isso parece pouco provável, dada a posição intransigente da CDU contra colaborar com tanto o AfD quanto o Partido da Esquerda. Um governo de minoria liderado pelo CDU é uma possibilidade.

"Durante a campanha, disse que não poderia apoiar um governo de minoria na Turíngia e que uma maioria democrática é essencial no parlamento", afirmou Ramelow ao "Der Spiegel". O político do Partido da Esquerda liderou anteriormente um governo vermelho-vermelho-verde de minoria que dependia fortemente dos votos do CDU para aprovar leis na assembleia estadual. Quando questionado sobre o voto faltando para uma maioria de CDU, BSW e SPD, Ramelow disse: "O voto faltante está bem na sua frente".

Ramelow também instou o CDU a colaborar com o Partido da Esquerda. Na segunda-feira, disse ao "Zeit Online" sobre as dinâmicas majoritárias após as eleições: "Não estaríamos em um impasse se o CDU abandonasse sua política de exclusão e trabalhasse conosco, da Esquerda".

