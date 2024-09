A cardiologia luta com a disponibilidade insuficiente de órgãos cardíacos doados.

Problemas cardíacos, especificamente a fraqueza cardíaca, continuam sendo uma preocupação de saúde significativa na Alemanha. O Relatório do Coração Alemão - Atualização 2024, lançado pela Fundação Alemã do Coração e sociedades profissionais de cardiologia, cirurgia cardíaca, cardiologia pediátrica e reabilitação cardiovascular, revela que até quatro milhões de pessoas na Alemanha lidam com esse problema. De acordo com Thomas Voigtländer, membro do conselho da Fundação Alemã do Coração, esse balanço anual da medicina cardíaca visa iluminar o estado de saúde do coração na Alemanha.

A fraqueza cardíaca, comumente conhecida como insuficiência cardíaca, é a principal causa de internação devido a doenças cardíacas, superando até mesmo doenças cardíacas coronarianas e distúrbios do ritmo cardíaco. Em 2022, as insuficiências cardíacas levaram à morte de 37.570 indivíduos na Alemanha. A falta de exercício, a obesidade, o envelhecimento e a genética são os principais contribuintes para esse problema de saúde. Outras doenças, como hipertensão e doença cardíaca coronariana, que obstruem o fluxo de sangue para o músculo cardíaco, são comumente os catalisadores da fraqueza cardíaca e da morte cardíaca súbita. A falta de exercício e a obesidade são os principais fatores de risco.

Além desses fatores, a idade e a genética também desempenham um papel. Os homens são afetados desproporcionalmente, com 50% dos pacientes com insuficiência cardíaca perdendo suas vidas dentro de seis anos do diagnóstico. No entanto, a escassez de órgãos doadores na Alemanha limita o número de transplantes.

Casos urgentes em um curto prazo

Recentemente, Franziska Bleis foi uma das muitas pessoas esperando por um coração doador. Uma pessoa saudável de 37 anos em 2019, ela contraiu um resfriado comum que depois se desenvolveu em uma inflamação grave do músculo cardíaco. Sua condição deteriorou rapidamente, exigindo internação e sua transformação em uma paciente cardíaca. Ela ficou à beira da morte várias vezes, exigindo ressuscitação. Após o reconhecimento de que ela precisava de um coração doador, ela foi colocada em uma lista de espera urgente. Eventualmente, ela recebeu um órgão doador.

Em 2022, 678 adultos e 21 crianças estavam na lista de espera para um coração doador na Alemanha, de acordo com dados da Eurotransplante e da Fundação Alemã para Transplante de Órgãos. O número total de transplantes foi de 42 crianças e 316 adultos, com 98 órgãos provenientes do exterior. Apesar de a Alemanha ser um membro do consórcio Eurotransplante, é o único país sem um sistema de opt-out para doação de órgãos.

Na Alemanha, a doação de órgãos só ocorre quando alguém deu consentimento explícito antes da morte, como por meio de um cartão de doador de órgãos, ou se a família aprova. O conceito de um sistema de opt-out, onde todos são considerados potenciais doadores de órgãos a menos que optem por não ser, é frequentemente discutido em light da escassez de órgãos doadores. Nesse sistema, a carga do consentimento explícito é transferida para aqueles que escolhem se opor.

O Relatório do Coração Alemão destaca o papel do sistema de saúde na abordagem da fraqueza cardíaca, já que até quatro milhões de pessoas na Alemanha lutam com esse problema. O sistema de saúde, incluindo cardiologia, cirurgia cardíaca, cardiologia pediátrica e reabilitação cardiovascular, precisa colaborar para melhorar a saúde do coração no país.

No caso de Franziska Bleis, a urgência de sua insuficiência cardíaca exigiu intervenção do sistema de saúde alemão. Apesar de estar em uma lista de espera urgente, ela recebeu eventualmente um coração doador, o que destaca a importância de um sistema de saúde funcional em casos de transplante de órgãos.

