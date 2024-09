A candidata alemã da BSW Zimmermann orgulha-se dos seus feitos.

Em Dresden no domingo, Sabine Zimmermann, candidata-chefe do BSW na Saxônia, expressou satisfação com o desempenho do seu partido nas eleições estaduais. Ela declarou: 'Temos motivos para nos sentirmos orgulhosos',:'#" explicando que conseguiram manter seus resultados das eleições europeias....