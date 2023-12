A Califórnia prepara-se para proteger os trabalhadores do calor extremo - dentro de casa

É fácil suar e ficar cansado, dizem os trabalhadores. A ventilação é inconsistente, dizem eles, e os trabalhadores testemunharam numa audição pública sobre hemorragias nasais, náuseas e tonturas. Em alguns armazéns, a caminhada para encontrar um lugar para se refrescar é de pelo menos 800 metros.

"Estamos em constante movimento. Ao longo do dia, a minha camisa fica ensopada em suor três a quatro vezes", disse Sara Fee, uma antiga trabalhadora de um armazém da Amazon em San Bernardino, na Califórnia, que testemunhou perante uma comissão estatal de segurança no local de trabalho em maio. "Tenho tido náuseas e tonturas".

À medida que o clima aquece e a ameaça de calor extremo se espalha, a Califórnia prepara-se para proteger as pessoas que trabalham em armazéns mal ventilados, cozinhas de restaurantes fumegantes e outros locais de trabalho fechados onde as temperaturas podem subir para níveis potencialmente perigosos. O estado tem normas de aquecimento em vigor para os trabalhadores ao ar livre desde 2005, e os locais de trabalho interiores são os próximos.

Apenas dois outros estados, Minnesota e Oregon, adoptaram normas relativas ao calor para os trabalhadores em recintos fechados, de acordo com a Administração de Segurança e Saúde no Trabalho dos EUA. A nível nacional, a legislação estagnou no Congresso e, apesar de a administração Biden ter iniciado o longo processo de estabelecimento de normas nacionais em matéria de calor para o trabalho no exterior e no interior, é provável que as normas demorem anos a ser finalizadas.

Se a Califórnia adotar a sua proposta na primavera, as empresas serão obrigadas a arrefecer os locais de trabalho a menos de 87 graus Fahrenheit quando os trabalhadores estão presentes e a menos de 82 graus nos locais onde os trabalhadores usam vestuário de proteção ou estão expostos a calor radiante, como os fornos. Se as empresas não conseguirem baixar as temperaturas, devem fornecer aos trabalhadores água, pausas, áreas onde se possam refrescar, coletes de refrigeração ou outros meios para evitar o sobreaquecimento dos trabalhadores.

"Todos os anos está a ficar mais quente", afirmou Alice Berliner, directora do Programa de Saúde e Segurança dos Trabalhadores da Universidade da Califórnia-Merced. "A existência de protecções para os trabalhadores que trabalham no interior e no exterior permite que as pessoas sintam que podem pedir acesso a água potável e a uma pausa quando sentem que estão com calor."

Nem os trabalhadores nem as empresas estão satisfeitos com o plano. Algumas empresas receiam não conseguir cumprir os requisitos, mesmo com a flexibilidade que o regulamento oferece. Os trabalhadores argumentam que os edifícios deveriam ser ainda mais frescos.

O stress térmico pode levar à exaustão pelo calor, insolação, paragem cardíaca e insuficiência renal. Em 2021, os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças registaram 1600 mortes relacionadas com o calor, o que é provavelmente uma subcontagem porque os prestadores de cuidados de saúde não são obrigados a comunicá-las. Não está claro quantas dessas mortes estão relacionadas ao trabalho, seja em ambientes internos ou externos.

Na Califórnia, 20 trabalhadores morreram devido ao calor entre 2010 e 2017, sete dos quais devido ao calor em recintos fechados, de acordo com a Rand Corp, que analisou as regras propostas pelo estado para o calor em recintos fechados.

Após uma onda de calor recorde no noroeste do Pacífico em 2021, o Oregon adoptou, no ano passado, protecções para os trabalhadores de interiores que são activadas quando as temperaturas atingem os 80 graus. As temperaturas limite de Minnesota variam de 77 graus a 86 graus, dependendo do tipo de trabalho. A dimensão da força de trabalho da Califórnia, estimada em cerca de 18 milhões de pessoas, poderá provocar mudanças no resto do país, afirmou Juanita Constible, defensora sénior do clima e da saúde no Conselho de Defesa dos Recursos Naturais.

"À medida que a Califórnia avança, o mesmo acontece com a nação em muitas coisas", disse ela.

As autoridades reguladoras da Califórnia elaboraram as regras relativas aos espaços interiores para complementar as protecções do Estado para os trabalhadores ao ar livre. Estas dizem que, quando as temperaturas ultrapassam os 80 graus, as entidades patronais devem proporcionar sombra e observar os trabalhadores para detetar sinais de doença provocada pelo calor. Quando a temperatura for igual ou superior a 95 graus, devem encontrar formas de prevenir as doenças provocadas pelo calor, como a redução do horário de trabalho ou a concessão de pausas adicionais. Colorado, Oregon e Washington também têm regras para os trabalhadores ao ar livre.

O Conselho de Segurança e Normas Ocupacionais da Califórnia, responsável pela definição das protecções dos trabalhadores, está a ponderar a regulamentação que exigiria que as entidades patronais arrefecessem os seus edifícios com ar condicionado, ventoinhas, vaporizadores e outros métodos quando a temperatura ou o índice de calor atingisse 82 ou 87. Alguns trabalhadores estariam isentos da regra, incluindo os que trabalham à distância e os que estão envolvidos em operações de emergência.

Espera-se que o Conselho de Administração vote as regras em março e que as mesmas entrem em vigor no próximo verão, afirmou Autumn Gonzalez, Conselheira-Chefe do Conselho de Administração.

Os trabalhadores afirmam que os edifícios devem ser mais frescos do que as temperaturas propostas, especialmente em armazéns, fábricas de transformação de alimentos e outros locais onde os trabalhadores se deslocam e levantam regularmente.

Esses limites de temperatura "são muito altos", disse Robert Moreno, um motorista da UPS em San Diego que disse ao conselho em maio que passou a maior parte de sua vida trabalhando em armazéns. Com as temperaturas propostas, é demasiado quente para se sentar ao ar livre e almoçar, quanto mais para trabalhar dentro de um edifício que esteve a arder ao sol durante todo o dia, disse ele.

"A maior parte destes armazéns são de chapa metálica, com zero ou nenhum fluxo de ar".

Nas instalações da Amazon em San Bernardino, onde Fee trabalhou, o porta-voz da empresa, Steve Kelly, disse que o edifício tem ar condicionado e está equipado com ventoinhas de teto, e que os trabalhadores são encorajados a fazer pausas para arrefecer sempre que necessário.

"Vimos os impactos positivos de um programa eficaz de mitigação do calor e acreditamos que todos os empregadores devem ser obrigados a seguir o mesmo padrão", disse Kelly, que se recusou a dizer se a empresa apoia a proposta da Califórnia.

A temperatura dentro do prédio de 658.000 pés quadrados não subiu acima de 78 graus, disse Kelly.

Os reguladores reconheceram que algumas empresas não poderão arrefecer os seus locais de trabalho, tais como lavandarias ou cozinhas de restaurantes, onde funcionam caldeiras, fornos e fritadeiras comerciais, e ofereceram-lhes a opção de dar aos trabalhadores áreas de arrefecimento e outras ajudas.

Mas essas soluções nem sempre são viáveis, disse Katie Davey, antiga directora legislativa da Associação de Restaurantes da Califórnia, ao conselho em maio. Por exemplo, não há espaço para uma área de arrefecimento em muitos restaurantes pequenos, disse ela. E baixar as temperaturas numa cozinha poderia colocar os restaurantes em violação das leis de segurança alimentar que exigem que os alimentos sejam aquecidos a temperaturas específicas, acrescentou.

"Estamos preocupados com o facto de os regulamentos propostos para as doenças provocadas pelo calor interior poderem entrar em conflito com os regulamentos que afectam a nossa capacidade de aquecer e manter os alimentos às temperaturas necessárias para proteger a saúde pública das doenças de origem alimentar", afirmou Davey.

Os reguladores da Califórnia passaram anos a elaborar a sua proposta e parece pouco provável que venham a baixar as temperaturas limite de 82 graus e 87 graus. Se o fizessem, aumentariam o número de empresas que têm de cumprir e o custo, desencadeando uma nova revisão que atrasaria a publicação do regulamento, disse Eric Berg, vice-chefe de saúde, investigação e normas da Divisão de Segurança e Saúde Ocupacional da Califórnia, que aplicaria o regulamento.

"Penso que o limiar deve ser reduzido, em geral", afirmou Laura Stock, membro do Conselho de Administração, na reunião de maio. "Mas igualmente, se não mais importante, é não atrasar o processo para que possamos ter uma norma em vigor o mais rapidamente possível."

A urgência surge, em parte, devido à inação federal. A legislação está parada no Congresso para exigir que a OSHA publique uma regra de emergência para adotar normas temporárias para todos os trabalhadores enquanto a agência procura uma norma permanente. É improvável que o projeto de lei seja aprovado na Câmara, controlada pelos republicanos, que não tem favorecido a regulamentação das empresas.

O deputado Greg Casar, um democrata do Texas e copatrocinador do projeto de lei, disse que a situação se tornou terrível no seu estado. Em junho, o governador republicano do Texas, Greg Abbott, assinou uma lei que elimina as leis locais existentes em Austin, Dallas e outras cidades que exigiam que os empregadores dessem aos trabalhadores da construção civil ao ar livre intervalos para beber água.

"À medida que o clima se agrava e os verões se tornam mais quentes, deveríamos fazer mais para proteger os trabalhadores, em vez de lhes retirar os seus direitos", disse Casar ao KFF Health News. "Demasiadas vezes, as regras de proteção dos trabalhadores têm tido uma morte lenta num processo de regulamentação prolongado, e não podemos deixar que isso aconteça aqui."

Este artigo foi produzido pela KFF Health News, anteriormente conhecida como Kaiser Health News (KHN), uma redação nacional que produz jornalismo aprofundado sobre questões de saúde e é um dos principais programas operacionais da KFF - a fonte independente de investigação, sondagem e jornalismo sobre políticas de saúde. A KFF Health News é a editora da California Healthline, um serviço editorialmente independente da California Health Care Foundation.

