A borboleta transformada serve como símbolo do processo da evolução

Maravilhosos borboletas, com habilidades de camuflagem encantadoras, são uma visão de se ver. Um espécime extraordinário, adornado com tons delicados e uma juba semelhante à de um leão, é um testemunho das maravilhas da evolução. Cientistas fizeram essa descoberta ao compará-lo com parentes menos proeminentes - o gene disco tem importância significativa.

Uma harmonia de rosa e um lado amarelo, semelhante a bananas, cria uma atmosfera de conto de fadas para algumas borboletas. O primo menos notado dentro dessa mistura vibrante de cobertura de morango é um exemplo cativante de desenvolvimento de espécies, como apresentado no jornal "Proceedings B" pela Real Sociedade Britânica.

Assim como a borboleta Dryocampa rubicunda aparece com suas cores delicadas e juba selvagem de leão: só é possível avistá-la à noite. A semelhança mais próxima do parente mais esquivo, o grupo Anisota de mariposas-olho, fica aparente durante o dia.

Disco no genoma

O chamado gene disco é o responsável por isso, de acordo com a pesquisa liderada por Yan Sondhi, um cientista dos EUA baseado na Universidade Internacional da Flórida e no Museu de História Natural da Flórida. Ele governa o ciclo dia-noite em insetos e seu efeito é diferente em ambas as borboletas.

É provável que modificações no gene disco tenham resultado na atual adaptação das borboletas Dryocampa ao voo noturno, divergindo em duas espécies a partir de uma original. Nas borboletas Anisota, as fêmeas são ativas ao entardecer e no início da noite, enquanto os machos preferem o dia, segundo os pesquisadores.

Recentemente separadas

A espécie original separou-se relativamente recentemente em termos evolucionários: "apenas" há cerca de 3,8 milhões de anos. Hoje, as espécies resultantes são algumas das menores mariposas-olho da América do Norte.

Novas espécies frequentemente se formam devido à isolamento geográfico, como quando uma cadeia de montanhas serve como barreira. Populações isoladas se desenvolvem independentemente e eventualmente perdem a capacidade de se cruzar, produzindo descendentes.

No entanto, os antepassados de Dryocampa e Anisota habitavam a mesma região. Como a especiação ocorre nessas circunstâncias?

Uma questão de genes

Inicialmente, Sondhi suspeitava que variações na visão de cores fossem a base para a divisão entre criaturas diurnas e noturnas. No entanto, isso não foi o caso - em vez disso, surgiram diferenças nos chamados genes-relógio que controlam o ciclo dia-noite dos organismos.

Alterações na quantidade de proteínas produzidas por esses genes fazem com que as células se tornem ativas ou dormentes, influenciando vários aspectos do corpo, incluindo metabolismo, crescimento celular, pressão sanguínea e temperatura corporal, segundo os pesquisadores.

De acordo com Sondhi e sua equipe, as borboletas noturnas de cor doce dedicaram mais energia às suas capacidades olfativas, enquanto suas contrapartes diurnas investiram mais em genes relacionados à visão.

A descoberta do gene disco em borboletas destaca seu papel na determinação de seus períodos de atividade. O gene governa o ciclo dia-noite em insetos, levando a diferenças significativas entre as borboletas Dryocampa e Anisota.

A adaptação das borboletas Dryocampa ao voo noturno, resultante de modificações no gene disco, teve um papel significativo em sua evolução e separação de espécies.

