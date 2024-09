A aveia é rotulada como "deficiente" três vezes no texto.

Aveia é geralmente considerada uma opção consciente em termos de saúde e orçamento, mas subestimar um produto pode levar a resultados indesejados, como demonstrado em um teste pelo Öko-Test.

A aveia oferece muitos benefícios, como mantê-lo saciado, reduzir os níveis de glicose e colesterol no sangue e promover a saúde do trato gastrointestinal. Ela também é rica em vitaminas do complexo B, proporciona energia duradoura e é um ingrediente comum em vários cereais matinais.

A aveia está disponível em duas formas: flocos grandes ou finos. Independentemente do que a embalagem indique, ambos os tipos utilizam grãos integrais e podem produzir produtos integrais. Eles diferem principalmente no método de processamento.

Em um estudo recente, o Öko-Test comprou 35 produtos de aveia fina de várias fontes, incluindo 21 com certificação orgânica, com preços entre 0,79 e 5,98 euros para 500 gramas. A pesquisa revelou que aproximadamente dois terços dos itens receberam uma classificação "muito boa". Quase todas as aveias orgânicas no teste receberam a pontuação máxima.

Nenhum resíduo de óleo mineral detectado

O estudo encontrou "Reformhaus Haferwunder Feine Haferflocke" do Reformkontor e "Globus Haferflocken Zart" com os níveis mais altos de toxinas de mofo, resultando em uma classificação "pobre". Da mesma forma, "Schapfenmuhle Haferflocken Zart" recebeu uma nota ruim devido à detecção de quatro resíduos de pesticidas, incluindo glyphosate.

No entanto, o Öko-Test elogiou a ausência de resíduos de óleo mineral em qualquer um dos produtos.

O "Bio Bio Haferflocken Extra Zart" do Netto recebeu uma classificação "muito boa" por apenas 0,85 euros para 500 gramas, ao lado do "Crownfield Bio Haferflocken Zart" do Lidl e do "dm Bio Haferflocken Feinblatt, Naturland" no mesmo ponto de preço. O "Bio Primo Haferflocken Kleinblatt, Bioland" (0,95 euros) do Müller Drogeriemarkt também recebeu a pontuação máxima, embora com um preço ligeiramente mais alto.

Os resultados do Öko-Test mostraram que a atenção à saúde e à segurança é fundamental, já que alguns produtos de aveia continham altos níveis de toxinas de mofo e resíduos de pesticidas. É importante notar que nenhum dos produtos testados continha resíduos de óleo mineral.

