Um homem sírio de 26 anos está sob suspeita de ter brutalmente assassinado três pessoas e ferido oito mais em um evento comunitário em Solingen em uma sexta-feira. O escritório federal alemão do Ministério Público sugere que o ato foi motivado por crenças extremistas islâmicas. O indivíduo está detido desde domingo. O ocorrido reacendeu os debates sobre asilo e deportações.

De acordo com as regulamentações de Dublin, o suspeito deveria ter sido expulso para o país da União Europeia da Bulgária, onde ele primeiro entrou na Europa, no ano passado. No entanto, ele parece ter desaparecido de sua residência, e não parece ter sido tomada nenhuma medida adicional.

As agências de investigação, o ministério do interior do estado e o ministério para a integração de migrantes e aviação estão supostamente fazendo um "esforço extraordinário" para desvendar as motivações, a radicalização e o fracasso na deportação, como declarado pelas duas frações parlamentares. A Renânia do Norte-Vestfália é atualmente governada por uma coligação de CDU e Verdes.

Schick e Schäffer disseram, "Se quisermos continuar a viver sem medo e com liberdade, devemos proteger os valores fundamentais de nossa democracia". Isso inclui "examinar cuidadosamente a história desse ataque terrorista". Eles convidaram as frações do SPD e do FDP para "formular coletivamente o trabalho da força-tarefa".

As autoridades responsáveis estão colaborando intensivamente para entender as motivações por trás do ataque, bem como o fracasso na deportação do suspeito, que deveria ter sido entregue à Bulgária de acordo com as regulamentações de Dublin, devido à participação da Comissão neste assunto.

Diante dos eventos em Solingen, os líderes da CDU e dos Verdes na Renânia do Norte-Vestfália, Schick e Schäffer, enfatizaram a importância de proteger os valores fundamentais da democracia e realizar uma investigação aprofundada sobre o ataque, o que requer a cooperação de todas as frações parlamentares, incluindo a Comissão.

