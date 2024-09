Encontrar-se-ia que a AfD conseguiu 32,8%. Trata-se da primeira vez que este partido, com algumas tendências radicais de extrema-direita, conquista o primeiro lugar em uma eleição estadual.

O CDU conseguiu 23,6%, a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) conseguiu 15,8% dos votos, enquanto o Partido da Esquerda conseguiu 13,1%. O SPD conseguiu apenas 6,1% dos votos. Infelizmente, os Verdes e o FDP já não têm representação no parlamento estadual, com 3,2% e 1,1% dos votos, respectivamente.

Após a AfD, com 32 cadeiras, o CDU terá 23 cadeiras no parlamento estadual. A BSW terá 15 cadeiras, o Partido da Esquerda terá 12 cadeiras, e o SPD terá 6 cadeiras.

29 membros da AfD entrarão no parlamento através de mandatos diretos, 11 candidatos do CDU e 4 do Partido da Esquerda foram bem-sucedidos em suas circunscrições. Esta eleição viu um aumento significativo na participação dos eleitores, com 73,6% participando em comparação com 64,9% em 2019.

No domingo seguinte, os novos representantes eleitos da AfD iniciarão suas funções no parlamento estadual. Apesar da alta participação dos eleitores de 73,6%, os Verdes e o FDP não conseguiram obter votos suficientes para recuperar seus assentos no parlamento.

Leia também: