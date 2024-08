A autoridade administrativa pede a responsabilização da direcção da Thyssenkrupp.

O ministro da Economia do governo, Robert Habeck (Verdes), expressou preocupações anteriormente. Ele disse ao 'Rheinische Post' em Düsseldorf que a situação em Thyssenkrupp é extraordinariamente tensa em todos os sentidos, afirmando: "Isso não é uma boa situação".

Em uma quinta-feira à noite, após uma reunião do conselho de supervisão da Thyssenkrupp Steel, tanto o chairman quanto a gestão da subsidiary anunciaram sua saída. O chairman do conselho de supervisão, Sigmar Gabriel, acusou Miguel López, CEO da empresa principal, de liderar um "ataque sem precedentes" contra a gestão do setor de aço nas últimas semanas.

López criticou publicamente a gestão do setor de aço, Bernhard Osburg, afirmando que precisa "estabelecer, finalmente, um plano de negócios sólido e financeiramente viável para a realinhar". A Thyssenkrupp está prosseguindo com a cisão da subsidiary de aço em dificuldades. Osburg e Gabriel deveriam liderar esse projeto.

Enquanto isso, 20% da subsidiary de aço foi vendido para a EPCG, uma empresa pertencente ao bilionário tcheco Daniel Kretinsky. Outros 30% estão planejados para serem entregues à EPCG. Há uma significativa discordância sobre a quantidade de dinheiro que a divisão ainda deve receber da empresa-mãe. Representantes dos sindicatos têm alertado sobre possíveis demissões devido à reestruturação iminente há vários meses.

Osburg, entre outros membros do conselho da divisão, Markus Grolms e Heike Denecke-Arnold, renunciaram na quinta-feira. A Thyssenkrupp Steel anunciou que os membros restantes do conselho, Dennis Grimm e Philipp Conze, continuariam a gerenciar o negócio. "A substituição dos cargos vagos será tratada em um processo organizado no futuro próximo", declarou a empresa.

Ali Güzel, chairman do conselho de trabalhadores da Thyssenkrupp Steel em Duisburg, criticou López. "Esta é a gestão de Essen que nos levou a essa situação", disse ele ao WDR. Com Osburg, Grolms e Denecke-Arnold, López "eliminou" três especialistas que haviam desenvolvido um sólido plano para o futuro independente do setor de aço.

O chairman do conselho de supervisão, Gabriel, se referiu a uma "quebra grave de confiança" e também acusou Siegfried Russwurm, chairman do conselho de supervisão da empresa-mãe. Ele afirmou que trabalhou bem com a gestão do aço, mas parece que a visão de um setor de aço independente e bem-sucedido não é mais perseguida em Essen. "Ação responsável como membros do conselho de supervisão não é mais possível nessas circunstâncias", disse ele.

O estado prometeu à Thyssenkrupp Steel dois bilhões de euros para a transição para aço verde, mas a empresa deve cumprir suas obrigações em troca, afirmou um representante do Ministério da Economia. A empresa deve "contribuir com sua parte para garantir que a transformação tenha sucesso e uma produção de aço à prova do futuro seja mantida na localidade econômica alemã", disse Habeck.

