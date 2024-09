A autoridade administrativa está a negociar com a UE e com vários países sobre as regulamentações em matéria de migração.

Na semana passada, uma reunião no Ministério Federal do Interior foi organizada pelo governo devido ao ataque com faca em Solingen. Do ponto de vista deles, as discussões giravam em torno do plano de segurança implementado após o incidente, que envolve ampliar proibições de armas e fortalecer regulamentações de asilo e residência.

O representante da CDU, Frei, afirmou: "Precisamos de mais." Seu colega da CSU com pensamentos semelhantes, Andrea Lindholz, expressou o desejo do público por uma "diminuição da migração irregular". Ela acrescentou ainda: "Medidas superficiais não serão suficientes aqui."

Em resposta aos pedidos dos sindicatos para negar refúgio nas fronteiras, o Ministro-Presidente do SPD, Weil, afirmou: "Este é um dos assuntos em que precisamos ponderar sobre o que é viável e o que não é." De acordo com ele, a lei da UE impõe "restrições extremamente rígidas" neste assunto.

No entanto, Weil apoiou as reuniões: "Vemos que os assuntos estão dividindo nossa sociedade", disse ele. "E estou convencido de que uma frente unida pelas forças democráticas só pode ser vantajosa, e a população certamente notará."

O Ministro-Presidente da Baixa Saxônia considerou "irrealista" que as conversas da terça-feira produzissem uma solução comum em todos os assuntos. No entanto, ele acrescentou que ninguém tem interesse em uma conversa "que nunca termina."

