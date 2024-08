A Austrália suporta o frio severo do inverno.

Ondas de Calor sem Precedentes na Austrália: Amplas faixas do continente vêm experimentando temperaturas escaldantes muito além dos níveis típicos do inverno há dias, até mesmo no coração do inverno no hemisfério sul.

No início da primavera na Austrália, segundo as autoridades meteorológicas em Melbourne, o termômetro se recusa a cair abaixo de níveis excepcionalmente altos. A agitação meteorológica é prevista para persistir até pelo menos o fim de semana, de acordo com a Bureau of Meteorology da Austrália (BOM). A população é aconselhada a se preparar para "aquecimento anômalo e temperaturas atípicas", como disse o porta-voz da BOM, Pieter Claassen.

Não apenas áreas tropicais isoladas no noroeste e no norte da Austrália estão passando por essa onda de calor, mas até mesmo o estado densamente povoado de Queensland está experimentando dias intermináveis de calor incomum. Por exemplo, na última semana de agosto em Brisbane, o termômetro ultrapassou 30 graus Celsius. Normalmente, os meses de maio a setembro marcam o período mais frio no hemisfério sul.

A estação meteorológica Yampi Sound, na costa noroeste, relatou temperaturas ultrapassando 40 graus Celsius. Notavelmente, a temperatura de inverno mais alta já registrada na Austrália foi medida recentemente em um frio 41,6 graus Celsius sob o sol escaldante.

"As temperaturas na estação Yampi Sound são verdadeiramente extraordinárias, e estamos testemunhando valores significativamente altos em outras estações pela Austrália", confirma o prognosticador do tempo da ntv, Karim Belbachir. Em Brisbane, na costa leste da Austrália, a temperatura máxima diária média de agosto geralmente fica em um relativamente ameno 21,7 graus.

"Em certas regiões no sul, centro e oeste de Queensland, podemos estar testemunhando os dias de agosto mais quentes desde 2009", disse o especialista em clima da BOM, Claassen, que também sugeriu a possibilidade de temperaturas recordes em algumas áreas. Esta situação é semelhante no Território do Norte.

A extensão desta onda de calor semelhante ao verão é visivelmente evidente nos gráficos meteorológicos. Este ano, o calor anormal estendeu-se para as regiões do sul, incorporando várias estações meteorológicas no interior, até Oodnadatta ou Andamooka, que relataram "recordes de inverno" sem precedentes. Nessas áreas com pouca chuva, as temperaturas ultrapassaram 35 graus Celsius, enquanto temperaturas mais frias seriam esperadas nesta época do ano.

A onda de calor escaldante também atingiu a cidade sonolenta de Birdsville, no coração do país, perturbando a vida cotidiana. "Muitos residentes estão procurando refúgio em santuários internos com ar-condicionado", afirma a estação de TV australiana ABC, citando um residente local que leva turistas para o interior. "Não esperaríamos esse tipo de clima aqui até meados de setembro".

A estação meteorológica local em Birdsville confirmou isso com sua leitura de 38,4 graus Celsius, o dia de agosto mais quente já registrado, no domingo passado. "As temperaturas são mais semelhantes às observadas durante o verão australiano", afirmou a estação meteorológica em Melbourne. Apesar de uma queda rápida nas temperaturas à noite, o fenômeno ainda não foi oficialmente classificado como uma onda de calor.

Interessantemente, a população e as autoridades na Austrália estão surpresas com essas temperaturas excepcionalmente altas. No entanto, o Serviço de Alerta de Calor do Governo ainda não iniciou suas operações, iniciando-as apenas no início da temporada de verão australiano "cerca de início de outubro".

