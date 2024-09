A aproximação do confronto nas eleições dos EUA: confronto entre Trump e Harris na televisão

O debate presidencial iminente tem grande peso, já que os candidatos estão praticamente empatados nas pesquisas. Este debate pode potencialmente servir como um trampolim para Harris, permitindo-lhe definir ainda mais suas posições e fazer uma impressão nos eleitores americanos. Uma recente pesquisa do The New York Times revelou que 28% dos eleitores estão confusos sobre as posições políticas de Harris, enquanto apenas 9% têm dúvidas semelhantes sobre Trump.

Na segunda-feira, Harris dirigiu-se a Filadélfia, com Trump esperado a chegar na cidade agitada da costa leste pouco antes do debate começar. Nos últimos dias, Harris tem afiado suas habilidades em Pittsburgh com sua equipe, enquanto Trump parece ter investido pouco em sua preparação.

De acordo com o assessor de Trump, Jason Miller, é quase impossível se preparar para um debate contra Trump, comparando-o a uma lenda do esporte americano: "Preparar-se para um debate contra Trump é como se preparar para boxear contra Muhammad Ali".

Durante uma entrevista de rádio, Harris expressou sua crença de que Trump está livre de qualquer constrangimento moral. Ela espera que ele distorça fatos e propague mentiras durante o evento televisionado. "Devemos estar preparados para que ele provavelmente solte várias mentiras", ela declarou.

A política econômica e a imigração são esperadas como principais pontos de discussão. A possibilidade de discussões sobre aborto e política externa, bem como os processos legais em andamento contra Trump por manipulação de eleições, não pode ser descartada. Intrigantemente, este será o primeiro debate televisionado de Harris, enquanto Trump, que busca a presidência pela terceira vez, participará de seu sétimo.

Debates televisionados no passado influenciaram eleições. Por exemplo, o pobre desempenho de Joe Biden em seu debate com Trump em 27 de junho prejudicou seus planos de concorrer novamente à Casa Branca apesar de sua idade avançada.

As regras do debate foram meticulosamente estabelecidas. O microfone de um candidato será desligado quando não for sua vez. O debate começará pontualmente sem uma declaração de abertura, mas ambos os candidatos farão discursos de encerramento de dois minutos cada.

Para suas respostas, ambos os candidatos terão dois minutos cada, seguidos por dois minutos adicionais para uma réplica. Os desafiantes ficarão atrás de um pódio, com poucos adornos - uma caneta, um bloco de notas e uma garrafinha de água.

A sala de debate estará vazia de público, e haverá dois intervalos comerciais programados durante os quais as equipes de campanha dos candidatos não poderão entrar em contato com eles.

O debate Trump-Biden foi transmitido para 51,3 milhões de espectadores nos EUA, e espera-se que uma audiência maior assista ao evento da terça-feira à noite. O local, Filadélfia, fica em Pensilvânia, um estado indeciso onde o resultado da eleição presidencial de 3 de novembro ainda está em aberto.

A eleição americana está ganhando força com o debate presidencial iminente, que pode influenciar os eleitores indecisos à medida que Harris trabalha para esclarecer sua posição política após preocupações levantadas em uma recente pesquisa. Apesar da confiança de Trump em suas habilidades de debate, sua preparação tem sido menos rigorosa do que a de seu oponente.

Leia também: