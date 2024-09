A ambição de emergir como nações líderes em IA motiva estes Estados do Golfo.

Artificial Intelligence (AI) pode gerar uma substancial quantia de $320 bilhões para o Oriente Médio até 2030, o que equivale a aproximadamente 2% das vantagens globais, segundo um relatório publicado pela consultoria PwC. Stephen Anderson, líder de estratégia e mercados do Oriente Médio na PwC, afirmou durante o CNN's Global AI Summit (GAIN) realizado em Riyadh, na Arábia Saudita, que os investimentos em AI estão em alta na região.

Anderson afirmou que os habitantes da região estão mais dispostos a experimentar e interagir com AI do que em outros lugares do mundo. No entanto, o rápido crescimento da AI vem com um lado negativo - é altamente consumidora de energia e está se tornando um dos principais contribuintes para as emissões de gases de efeito estufa. A Google revelou que suas emissões de 2023 aumentaram quase 50% em comparação a 2019, em parte devido às necessidades de energia da AI. A demanda por energia da AI, dos centros de dados e das criptomoedas deve dobrar até 2026, de acordo com a Agência Internacional de Energia.

Anderson é otimista de que os países do Golfo, cujas economias dependem heavily dos combustíveis fósseis, têm o potencial de se tornarem "grandes players" nessa tecnologia e torná-la mais verde. Ele explicou que, devido à posição estratégica da região na produção de energia, é um local ideal para combinar a sustentabilidade, a energia e a potência de computação necessária para a AI. A Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos são os pioneiros da AI no Oriente Médio.

Enquanto a Arábia Saudita trabalha para reduzir a dependência de sua economia do petróleo e do gás, ela allocateu fundos significativos para a AI, que acredita que apoiará a consecução dos objetivos delineados em sua estratégia "Visão 2030", um programa governamental que visa a diversificação econômica. Uma previsão recente da Autoridade de Dados e AI da Arábia Saudita (SDAIA), que sediou o GAIN summit, indica que a AI contribuirá com 12% do PIB do país até 2030, crescendo anualmente a uma taxa impressionante de 29%.

Estão em andamento planos para criar modelos de linguagem árabe baseados em conjuntos de dados locais, captando as nuances que estiveram ausentes em plataformas como o ChatGPT. No ano passado, os Emirados Árabes Unidos introduziram o Jais, uma ferramenta para gerar sentenças em árabe, e os sauditas desenvolveram um chatbot árabe chamado ALLaM.

Foi anunciado recentemente que o ALLaM será hospedado na Azure, plataforma de computação em nuvem da Microsoft. Esta notícia foi precedida pelo anúncio no início de 2023 de que o ALLaM também estará disponível através da plataforma IBM's watsonx.

Nick Studer, CEO da Oliver Wyman Group, que attended o GAIN summit, afirmou que o foco nos modelos de linguagem árabe pode fortalecer a posição da Arábia Saudita na competição com os mercados de fala inglesa, que desfrutam de uma vantagem inerente devido aos muitos modelos de linguagem proeminentes.

De acordo com Studer, cerca de uma dúzia de grandes modelos de linguagem baseados em árabe estão em desenvolvimento no país, atendendo a diversas aplicações, como chat, governamentais e corporativas. "A combinação de empreendedorismo governamental e setor privado pode moldar um hub de AI, especialmente à medida que o reino e a região mais ampla buscam renovar suas economias", disse ele.

Obstáculos de governança

Estabelecer a governança de AI e dados é um dos principais desafios: como a AI e os dados devem ser regulados de forma segura, ética e justa?

Várias políticas foram introduzidas durante o

