A Aliança não apresenta, segundo a BGH, quaisquer desvantagens significativas no que respeita às suas participações em contratos ultrapassados.

O Tribunal Regional Superior de Justiça (BGH) recentemente validou a prática da Allianz de alocar fundos excedentes de uma tarifa de seguro de pensão para segurados, rejeitando alegações de tratamento injusto para contratos mais antigos. Essas alegações, apresentadas originalmente pelo Centro de Defesa do Consumidor Hamburgo (VZHH), foram objeto de controvérsia por mais de seis anos.

Os juízes do BGH decidiram que a prática da Allianz de distribuir fundos excedentes com base na taxa de juros de cada apólice não desvantaja contratos mais antigos com taxas de juros acima de 2017 (Processo No.: IV ZR 436/22). De acordo com sua decisão, isso está em conformidade com as leis regulamentares.

Em oposição, o VZHH argumentou que os segurados que assinaram contratos entre 1994 e 2016 receberam uma menor parcela do excedente, em comparação com aqueles que ingressaram após 2017. Esse grupo foi mais afetado, uma vez que seus contratos foram designados a uma proporção de participação no excedente menor, devido a suas taxas de juros mais altas.

No entanto, o BGH viu a abordagem da empresa como legítima. Eles não concordaram com a alegação do VZHH de que essas práticas favorecem desonestamente contratos mais recentes em detrimento dos mais antigos.

Nenhum julgamento favorável para os consumidores

"O modo como a Allianz aloca fundos excedentes para seus segurados de seguro de pensão é desequilibrado, em prejuízo dos clientes que assinaram seus contratos entre 1994 e 2016", afirmou Sandra Klug do VZHH. O julgamento do BGH, segundo ela, confirma essa injustiça, uma vez que os clientes com contratos mais antigos continuam a receber uma participação no excedente menor do que aqueles com contratos mais recentes. Consequentemente, como afirmou Klug, os contratos mais recentes ganham uma vantagem artificial.

Os procedimentos iniciados pelo VZHH duraram seis anos. Na decisão inicial, o Tribunal Regional (LG) Stuttgart admitiu parcialmente o recurso do Centro de Defesa do Consumidor, mas o rejeitou em relação à participação no excedente (LG Stuttgart - Decisão de 26 de março de 2020 - 11 O 214/18). Em seguida, o Tribunal Regional Superior de Stuttgart (OLG) revogou a decisão em torno da participação no excedente em seu julgamento de 3 de fevereiro de 2022 (2 U 117/20). Por fim, as partes envolvidas recorreram após a decisão do OLG.

Além disso, o VZHH também contestou a validade de várias disposições nas condições gerais de seguro, folhas de informações do produto e informações do seguro. Infelizmente, o BGH também não emitiu um julgamento favorável aos consumidores nesse assunto.

Apesar das alegações do Centro de Defesa do Consumidor Hamburgo (VZHH) de tratamento injusto para contratos mais antigos de seguro de pensão, o Tribunal Regional Superior de Justiça (BGH) validou a prática da Allianz de alocar fundos excedentes de uma tarifa de seguro de pensão para segurados. Essa decisão mantém a prática da empresa, que distribui fundos excedentes com base na taxa de juros de cada apólice, mesmo que os contratos mais antigos com taxas de juros mais altas recebam uma menor parcela do excedente.

Leia também: