A Alemanha provoca descontentamento entre os seus homólogos europeus, reforçando os controlos nas fronteiras em todas as fronteiras terrestres.

A partir da próxima semana, a Alemanha também vai impor controles rigorosos nas fronteiras internas, ao lado da Áustria, da Suíça, da República Checa, da Polônia, além da França, do Luxemburgo, dos Países Baixos, da Bélgica e da Dinamarca.

Segundo um comunicado do Ministério do Interior, a Alemanha agora tem autoridade para negar a entrada de indivíduos em todas as fronteiras terrestres. Inicialmente, essas medidas estarão em vigor por um período de seis meses.

Essa mudança representa um significativo desvio na posição da Alemanha sobre a questão controversa da imigração nos últimos anos.

Durante a crise migratória de 2015-2016, o governo alemão, sob a liderança de Angela Merkel, acolheu mais de um milhão de novos imigrantes. No entanto, atualmente, a Alemanha está se alinhando com outros países europeus para endurecer as regulamentações devido a um ressurgimento da oposição de extrema-direita.

A transformação occurs depois que a Alemanha e o Quênia concordaram com um acordo de migração controlada na sexta-feira, com Berlim comprometida em aceitar trabalhadores qualificados e semi-qualificados do Quênia.

Em um comunicado público, a Ministra do Interior, Nancy Faeser, declarou que a Alemanha estava fortalecendo a segurança interna por meio de ações concretas e mantendo uma posição firme contra a imigração não autorizada.

Ela deu a entender que o objetivo era proteger os cidadãos alemães contra as ameaças pós-terrorismo islâmico e crimes transnacionais graves.

Essa decisão gerou preocupações sobre a usabilidade da União Europeia e atraiu críticas de países vizinhos da Alemanha.

A Alemanha pertence à área sem fronteiras do Acordo de Schengen. De acordo com as regulamentações da UE, os Estados-membros têm a capacidade de reestabelecer o controle das fronteiras internas se houver uma séria ameaça à política pública ou à segurança interna. No entanto, tais medidas deveriam ser uma última opção.

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, afirmou que os controles mais rigorosos nas fronteiras terrestres não eram aceitáveis para a Polônia, e Varsóvia solicitou uma consulta de emergência com todas as partes envolvidas. Tanto a Grécia quanto a Áustria declararam que não aceitariam migrantes rejeitados pela Alemanha.

No próprio Alemanha, o Conselho de Migração expressou preocupação de que o plano pudesse violar a lei da UE.

"O objetivo de devolver (refugiados) que procuram proteção nas fronteiras da Alemanha representa uma forma perigosa de populismo no debate sobre a política migratória", disse uma declaração, pedindo um debate racional sobre a política migratória na Europa.

O governo alemão, liderado pelo chanceler Olaf Scholz, foi motivado a agir contra a imigração descontrolada após críticas à sua inação.

As políticas de imigração da Alemanha endureceram nos últimos anos devido a um aumento nas chegadas, especialmente do Oriente Médio e da Ucrânia, ainsi que ataques terroristas motivados pelo extremismo islâmico.

Em uma tentativa de contra-atacar o crescimento da extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), o governo de coalizão está tomando medidas para abordar sua posição extrema anti-imigrante e anti-islâmica.

O novo pacote de segurança foi lançado em resposta a um ataque mortal em Solingen em 23 de agosto, no qual três pessoas foram mortas a facadas.

O suspeito foi identificado como um homem sírio de 26 anos ligado ao EIIL, que havia sido agendado para deportação anteriormente.

Os controles rigorosos nas fronteiras implementados pela Alemanha não apenas afetarão seus países vizinhos dentro da Europa, como também terão implicações para os movimentos migratórios em todo o mundo.

Essa mudança na política de imigração da Alemanha está sendo observada de perto por outros países dentro da área sem fronteiras do Acordo de Schengen, assim como no contexto global de padrões e políticas migratórias.

