A administração federal prolonga por mais um mandato a autoridade da Rosneft Alemanha na gestão fiduciária.

Antes do corte de 10 de setembro, a administração federal da Rosneft Deutschland, uma empresa de petróleo, foi estendida mais uma vez pelo governo. A Agência Federal de Rede retém supervision over the company until March 10, 2025, as announced by the Federal Ministry of Economics on Monday....