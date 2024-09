A administração federal alemã optou por implementar várias estratégias destinadas a reforçar a segurança interna.

Na apresentação do plano de ação, Wuöst declarou, "Entendemos, estamos comprometidos, cumprimos nossa promessa." Este plano inclui abordar questões de segurança, imigração e prevenção. Mais especificamente, o plano de ação visa aprimorar a segurança, lidar com questões migratórias e prevenir a radicalização. Wuöst também mencionou que este plano é apenas o início.

Para combater islamistas radicais online, o plano de ação propõe uma expansão dos poderes das forças de segurança. Esses influenciadores serão monitorados de perto. Como resultado, a Proteção Constitucional terá poderes aprimorados, especialmente em relação ao monitoramento de potenciais ameaças. No futuro, a Proteção Constitucional também será autorizada a processar dados de menores com 14 anos ou mais. Além disso, a compartilhamento de dados entre autoridades será facilitado.

Em relação às medidas de vigilância, o governo estadual também utilizará IA. Esta tecnologia será usada "para ter uma visão clara do que está acontecendo no domínio digital em termos de radicalização islâmica", afirmou Wuöst. As investigações digitais serão apoiadas por aplicativos de IA adequados. Além disso, o estado visa desenvolver uma IA capaz de entender línguas e dialetos incomuns, mencionou Wuöst.

Wuöst também anunciou medidas na política de asilo. Por exemplo, três câmaras de asilo adicionais serão estabelecidas nos tribunais administrativos, e as autoridades estrangeiras centrais serão reforçadas. As autoridades receberão equipamentos e pessoal adicional. Uma vez que o governo estadual espera um aumento na demanda por instalações de detenção de deportação devido a essas medidas, também está sendo planejado um centro de detenção de deportação adicional.

Por fim, o governo estadual visa aprimorar os esforços de prevenção. De acordo com Wuöst, isso inclui expandir o trabalho de prevenção em alojamentos para refugiados, escolas e plataformas online. "O islamismo é melhor combatido prevenindo-o de ganhar novos apoiadores", disse Wuöst. "Precisamos lutar pelos corações e mentes de nossas crianças com todas as nossas forças."

Outras autoridades fora do governo estadual também podem estar envolvidas na luta contra a radicalização online. A colaboração com parceiros internacionais nessa área pode provar-se benéfica, uma vez que eles podem ter insights e recursos únicos.

Além disso, os 'outros' atores na sociedade, como escolas, instituições religiosas e organizações comunitárias, podem desempenhar um papel crucial na prevenção da radicalização. Eles podem ajudar a promover a compreensão, a tolerância e o diálogo aberto, que são essenciais para combater ideologias extremistas.

