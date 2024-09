A administração do Reino Unido declara uma suspensão temporária no fornecimento de armas a Israel.

A administração do Reino Unido declarou uma interrupção parcial no envio de armas para Israel. Comunicado pelo Secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, no Parlamento na segunda-feira, essa parada abrange 30 das 350 autorizações para tal exportação. A restrição se aplica a...