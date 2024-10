A Administração de Segurança Marítima da China afirma sua primeira entrada no Oceano Ártico, reforçando sua parceria estratégica com a Rússia em relação à segurança oceânica.

O comentário surgiu um dia após a Guarda Costeira dos EUA revelar que haviam identificado quatro navios provenientes da Guarda de Fronteira Russa e da Guarda Costeira da China no Mar de Bering - a região "mais setentrional" onde já foram avistados navios chineses.

A patrulha conjunta teria ampliado o alcance da exploração náutica da guarda costeira e avaliado sua capacidade "para realizar tarefas em águas desconhecidas", de acordo com uma publicação na conta oficial de mídia social da Guarda Costeira da China (GCC) em uma quarta-feira.

A GCC não revelou o local exato da patrulha. Uma imagem visível em um dos navios nas fotografias acompanhantes dizia "Guarda Costeira da China, dedicada ao Partido; demonstrando lealdade no Oceano Ártico", aludindo ao Partido Comunista Chinês que governa.

O governo russo não reconheceu oficialmente a patrulha, que a televisão estatal chinesa CCTV especulou ter ocorrido "alguns dias atrás". A mídia russa TASS noticiou um relatório sobre a patrulha, citando a declaração da GCC.

A Guarda Costeira dos EUA anunciou em uma segunda-feira que havia avistado os quatro navios da Guarda de Fronteira Russa e da Guarda Costeira da China "navegando em formação em uma direção nordeste" no Mar de Bering, aproximadamente cinco milhas dentro da Zona Econômica Exclusiva da Rússia em um sábado.

O Mar de Bering fica entre a Rússia e o Alasca e faz parte do Oceano Norte-Pacífico. Está ligado ao Oceano Ártico através do Estreito de Bering, um canal estreito que separa a Ásia da América do Norte.

“Essas ações recentes destacam o crescente interesse no Ártico de nossas adversárias estratégicas”, disse o Contra-Almirante Megan Dean, comandante do 17º Distrito da Guarda Costeira, no comunicado da Guarda Costeira dos EUA.

Os EUA expressaram preocupação com o papel crescente da China e a cooperação com a Rússia na região do Ártico, estratégica e ambientalmente delicada, à medida que os dois países fortalecem suas ligações de segurança e economia.

As forças dos EUA e do Canadá interceptaram bombardeiros russos e chineses voando juntos perto do Alasca pela primeira vez em julho, enquanto suas marinhas operaram juntas em águas internacionais fora da costa do Alasca em 2022 e 2023, de acordo com a militares dos EUA.

Em 2022, a GCC e o Serviço Federal de Segurança da Rússia, responsável pelas operações da guarda costeira, concordaram em aperfeiçoar sua "cooperação em aplicação da lei marítima" e a China foi convidada a observar os exercícios de segurança "Patrulha Ártica-2023" da Rússia.

Especialistas acreditam que a nova patrulha faz parte de uma estratégia mais ampla - destinada a enviar uma mensagem a Washington, cujas atividades marítimas no Mar da China Meridional e Oriental têm sido uma fonte de frustração para Pequim.

“O fato de a Guarda Costeira da China estar operando mais ao norte do que nunca sugere que a China está estendendo sua guarda costeira para regiões que os EUA têm tradicionalmente considerado seu próprio domínio”, disse Carl Schuster, capitão reformado da Marinha dos EUA e ex-chefe de operações do Centro de Inteligência Conjunta do Comando do Pacífico dos EUA.

“A China, em particular, está sinalizando que a Guarda Costeira dos EUA não é a única que pode operar dentro e perto das Zonas Econômicas Exclusivas de outros países a partir de suas próprias águas”, ele afirmou.

Ambições árticas

Por anos, Pequim tem buscado expandir sua presença no Ártico, designando-se como um "estado quase ártico" e aperfeiçoando suas capacidades de quebra-gelo e pesquisa na região, onde também é heavily investida em projetos energéticos russos.

A Rússia, como um dos oito estados árticos, tem sido historicamente cautelosa em receber a China com muito carinho em uma região vital para sua segurança e poder militar.

No entanto, observadores argumentam que a crescente dependência da Rússia da China, seu aliado diplomático e econômico mais importante, em meio ao seu conflito com a Ucrânia, pode estar mudando esse cálculo.

Em sua primeira atualização à sua estratégia ártica em cinco anos, o Departamento de Defesa dos EUA alertou em julho que "a cooperação crescente" entre a Rússia e a China na região tem o "potencial de alterar a estabilidade e o quadro de ameaças do Ártico".

As atividades recentes, incluindo a patrulha de julho perto do Alasca, levantam questões sobre se a ênfase da Rússia em controlar o acesso à Ártico Russa está "cada vez mais sendo ofuscada por considerações econômicas e políticas", disse Sophie Arts, Fellow do German Marshall Fund’s Geostrategy North.

“No entanto, quando se trata de crescente disposição da Rússia em atender aos interesses chineses, temos que levar em conta a localização onde essas atividades estão ocorrendo”, ela destacou, referindo-se à localização estrategicamente periférica da patrulha como uma indicação de que "as preocupações da Rússia em manter o controle e manter sua cidadela defensiva ainda são uma prioridade".

Andreas Østhagen, pesquisador sênior do Instituto Fridtjof Nansen, na Noruega, expressou dúvidas de que os navios chineses haviam navegado no Oceano Ártico em si.

Ele disse que navegar para o norte do Estreito de Bering geralmente requer capacidades de quebra-gelo e observou que a Guarda Costeira dos EUA não relatou os navios entrando no Estreito de Bering, onde o Oceano Ártico começa. A CNN entrou em contato com a Guarda Costeira dos EUA para comentar.

“Ainda conecta-se à região ártica em geral, mesmo que não seja o Oceano Ártico. Operar ao largo da costa do Alasca ou no Mar de Bering em geral é parte de uma tendência em andamento onde a China está afirmando sua presença no Ártico, ou perto do Ártico”, ele afirmou.

Interesses econômicos

A Guarda Costeira da China é uma parte integrante da Polícia Armada do Povo, que está sob a jurisdição da Comissão Militar Central - e tem sido frequentemente à frente dos esforços da China para afirmar suas reivindicações territoriais em águas disputadas no Mar da China Meridional.

As Filipinas, por exemplo, têm frequentemente acusado a GCC de alvo

Em sua estratégia ártica de 2018, a China expressou sua ambição por uma "Estrada Polar Expressa", com o objetivo de estabelecer ligações de transporte entre a Ásia e a Europa, utilizando rotas marítimas livres de gelo, como a Rota do Mar do Norte, que se estende pelo Ártico e chega à China. Atualmente, esse caminho é principalmente navegável durante o verão e outono, mas é previsto que se torne mais rentável para o transporte mundial de carga à medida que a mudança climática derrete o gelo do Ártico.

O tráfego de carga projetado ao longo da Rota do Mar do Norte durante o período de navegação de verão-outono deve bater recordes anteriores até o final da estação, de acordo com estatísticas do Centro de Logística Polar ligado à Universidade Nord da Noruega. Até 30 de setembro, cerca de 95% do transporte de carga ao longo dessa rota tinha origem na Rússia e se destinava à China, de acordo com um relatório recente do centro.

A cooperação entre as guardas costeiras é relevante para os interesses da China no transporte marítimo em pelo menos algumas seções da Rota do Mar do Norte, de acordo com Østhagen. "O início dessas operações significa uma fase adicional nas colaborações práticas em andamento entre as duas nações em um ambiente polar ou próximo ao polo", explicou ele.

Considerando essas atividades conjuntas recentes, "é tudo sobre aumentar a presença da China nessa região ártica e sua capacidade de operar tão ao norte", concluiu ele.

A patrulha da Guarda Costeira da China no Mar de Bering, onde exibiram uma mensagem de lealdade no Oceano Ártico, indica o crescente interesse da China em expandir sua presença na região ártica, após uma colaboração com a Rússia.

As atividades estratégicas da China no Ártico, como a patrulha conjunta, visam estender o alcance de sua Guarda Costeira, desafiando a domínio tradicional dos EUA na região.

