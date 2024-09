- A abordagem tática ousada de Kompany encontra resistência de Friburgo.

Sem o medo, Vincent Kompany. Empregando uma estratégia ousada de ataque e contando com a estrela da seleção alemã Joshua Kimmich em um papel híbrido criativo, o novo técnico do Bayern garantiu uma vitória contra o SC Freiburg em sua estreia no Allianz Arena. A vitória por 2 a 0 (1 a 0) e o início perfeito do Bayern com seis pontos na Bundesliga foram merecidos. Harry Kane converteu um pênalti (38º minuto), e Thomas Müller, recordista de gols do Bayern, selou a vitória como substituto (78º). Nos acréscimos, Lucas Höler perdeu uma chance de marcar um pênalti para o Freiburg.

O primeiro gol da temporada de Kane, que recebeu o prêmio de 'Kicker' para o melhor atacante pela sua marcação de 36 gols na temporada anterior, provou ser um momento crucial do jogo. O pênalti voltou a acender a discussão interminável sobre a mão na área penal e a aplicação do VAR (Árbitro de Vídeo).

O que aconteceu? Kane venceu uma disputa aérea com Max Rosenfelder, batendo no braço do defensor do SC. A intenção do defensor era incerta. Seu braço estava estendido, porém. O árbitro de vídeo Harm Osmers interveio após a decisão de escanteio do árbitro Christian Dingert.

O árbitro Dingert, de 44 anos, revisou o incidente à beira do campo e sinalizou pênalti. Os jogadores e o técnico Julian Schuster do Freiburg reagiram com choque. Kane permaneceu composto, deu um passo à frente e converteu seu sexto pênalti na Bundesliga. O Bayern teve dificuldades contra o resistente Freiburg antes de Müller marcar. E como! Müller controlou a bola com o pé direito, passou pelo seu oponente na área e finalizou com o pé esquerdo.

"Ter atacantes em campo"

Futebol entretenido, envolvente e de alta energia foi exibido no estádio lotado de Munique. Kompany queria colocar um show para os torcedores do Bayern em seu primeiro jogo em casa como treinador. Conseqüentemente, ele estruturou sua equipe dessa forma. "É um jogo em casa - e precisamos ter nossos atacantes em campo", disse o belga de 38 anos antes do jogo no serviço de streaming DAZN.

Kane, Musiala, Gnabry, Olise, Tel - essa era a força de ataque. Na defesa? Dayot Upamecano e Min-jae Kim, que novamente garantiram a confiança de Kompany como zagueiros centrais, muitas vezes operando sozinhos. Kimmich não assumiu seu papel tradicional de lateral direito; em vez disso, ele frequentemente jogava centralmente à frente da defesa, avançando como Raphael Guerreiro. Formações táticas como aquelas usadas sob Thomas Tuchel estão fora com Kompany em Munique.

Recordista Müller em sua 710ª partida pelo Bayern

Isso apresentou um desafio significativo para a equipe adversária. Uma semana após a vitória por 3 a 1 sobre o VfB Stuttgart, o Freiburg lutou para estabelecer seu jogo de ataque. Após um lance de falta de Vincenzo Grifo, Lukas Kübler conseguiu um chute - Manuel Neuer defendeu (57º), e um chute de Patrick Osterhage (60º) também foi defendido.

A torcida deu uma ovação de pé para Thomas Müller quando ele entrou como substituto. Com 710 partidas, o alemão de 34 anos ultrapassou Sepp Maier e se tornou o único recordista de partidas pelo FC Bayern. A lenda de 80 anos foi homenageada antes do jogo, junto com ex-companheiros de equipe como Uli Hoeneß, Paul Breitner ou Hans-Georg Schwarzenbeck, 50 anos após a primeira vitória da Copa dos Campeões da Europa de Munique em 1974. Müller jogou por 19 minutos, marcando um gol. E no final, Leon Goretzka também teve uma breve participação como zagueiro central.

