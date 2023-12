6 mistérios históricos que os cientistas finalmente desvendaram em 2023 - e um que não desvendaram

A paleogenética desvenda segredos espantosos do ADN escondido nos ossos e na terra. A inteligência artificial descodifica textos antigos escritos em caracteres esquecidos. A análise química de resíduos moleculares deixados em dentes, panelas, queimadores de incenso e materiais de construção revela pormenores sobre dietas, cheiros e técnicas de construção do passado.

Eis seis mistérios da história da humanidade que os cientistas desvendaram em 2023. Além disso, um que ainda deixa os investigadores a coçar a cabeça.

A verdadeira identidade de um líder pré-histórico

Enterrado com um espetacular punhal de cristal e outros artefactos preciosos, o esqueleto de 5000 anos descoberto em 2008 num túmulo perto de Sevilha, Espanha, foi claramente alguém importante.

Inicialmente, pensava-se que o indivíduo era um homem jovem, com base na análise do osso da pélvis, a forma tradicional como os cientistas determinam o sexo dos restos de esqueletos humanos.

No entanto, uma análise do esmalte dos dentes, que contém um tipo de proteína com um péptido específico do sexo chamado amelogenina, determinou que os restos mortais eram do sexo feminino e não masculino.

Noutros estudos, a técnica também dissipou o cliché do "homem caçador", que tem caracterizado muito o pensamento sobre os primeiros seres humanos.

"Esta técnica, pensamos, vai abrir uma era inteiramente nova na análise da organização social das sociedades pré-históricas", disse Leonardo García Sanjuán, professor de pré-história na Universidade de Sevilha, à CNN em julho, quando a descoberta foi tornada pública.

O ingrediente por detrás da lendária resistência do betão romano

O betão romano provou ser mais duradouro do que o seu equivalente moderno, que se pode deteriorar em décadas. Veja-se, por exemplo, o Panteão em Roma, que tem a maior cúpula não reforçada do mundo.

Os cientistas responsáveis por um estudo publicado em janeiro afirmaram ter descoberto o ingrediente misterioso que permitiu aos romanos tornar o seu material de construção tão durável e construir estruturas elaboradas em locais difíceis, como docas, esgotos e zonas sísmicas.

A equipa de estudo analisou amostras de betão com 2000 anos retiradas de uma muralha da cidade no sítio arqueológico de Privernum, no centro de Itália, e cuja composição é semelhante à de outros betões encontrados em todo o Império Romano.

Descobriram que os pedaços brancos no betão, designados por clastos de cal, conferiam ao betão a capacidade de curar as fissuras que se formavam ao longo do tempo. Os pedaços brancos tinham sido anteriormente ignorados como prova de uma mistura desleixada ou de matéria-prima de má qualidade.

A aparência atual de Ötzi, o Homem do Gelo

Os caminhantes encontraram o corpo mumificado de Ötzi numa ravina no alto dos Alpes italianos em 1991. Os seus restos mortais congelados são talvez o achado arqueológico mais estudado do mundo, revelando com um pormenor sem precedentes como era a vida há 5.300 anos.

O conteúdo do seu estômago forneceu informações sobre qual foi a sua última refeição e de onde veio, enquanto as suas armas mostraram que era destro e as suas roupas proporcionaram uma rara visão do que os povos antigos realmente vestiam.

Mas uma nova análise do ADN extraído da pélvis de Ötzi revelou em agosto que o seu aspeto físico não era o que os cientistas pensavam inicialmente.

O estudo da sua composição genética mostrou que Ötzi, o Homem do Gelo, tinha pele e olhos escuros - e era provavelmente careca. Esta nova aparência contrasta fortemente com a conhecida reconstrução de Ötzi, que mostra um homem de pele clara, com cabelo e barba.

Revelado o utilizador de um pendente com 20.000 anos

Os arqueólogos descobrem frequentemente ferramentas de osso e outros artefactos em sítios antigos, mas tem sido impossível saber ao certo quem os usou ou utilizou.

No início deste ano, os cientistas recuperaram ADN humano antigo de um pendente feito de osso de veado encontrado na gruta de Denisova, na Sibéria. Com essa pista, conseguiram revelar que quem o usava era uma mulher que viveu entre 19.000 e 25.000 anos atrás.

Ela pertencia a um grupo conhecido como Antigos Eurasianos do Norte, que tem uma ligação genética com os primeiros americanos.

O ADN humano terá sido preservado no pingente de osso de veado por ser poroso e, por isso, mais suscetível de reter o material genético presente nas células da pele, no suor e noutros fluidos corporais.

Não se sabe por que razão o pendente de dente de veado continha uma quantidade tão grande de ADN da mulher antiga (aproximadamente a mesma quantidade que um dente humano). Talvez tenha sido muito apreciado e usado junto à pele durante um período excecionalmente longo, disse Elena Essel, bióloga molecular do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva em Leipzig, Alemanha, que desenvolveu uma nova técnica para extrair o ADN.

O pergaminho antigo e danificado descodificado por IA

Cerca de 1.100 pergaminhos foram queimados durante a famosa erupção do Vesúvio, há quase 2.000 anos. Na década de 1700, alguns escavadores empreendedores recuperaram a enorme coleção da lama vulcânica.

A coleção, conhecida como os pergaminhos de Herculano, é talvez a maior biblioteca conhecida da antiguidade clássica, mas o conteúdo dos frágeis documentos permaneceu um mistério até que um estudante de informática da Universidade do Nebraska ganhou um concurso científico no início deste ano.

Com a ajuda de inteligência artificial e imagens por tomografia computorizada, Luke Farritor foi o primeiro a descodificar uma palavra escrita em grego antigo num desses pergaminhos enegrecidos.

Farritor recebeu 40 000 dólares por ter decifrado a palavra "πορφυρας" ou "porphyras", que é a palavra grega para púrpura. Os investigadores esperam que não demore muito até que pergaminhos inteiros possam ser decifrados usando esta técnica.

Os materiais necessários para fazer uma múmia

A partir de fragmentos de vasos descartados numa oficina de embalsamamento, os cientistas descobriram algumas das substâncias e misturas que os antigos egípcios usavam para mumificar os mortos.

Analisando quimicamente os resíduos orgânicos deixados nos recipientes, os investigadores determinaram que os antigos egípcios utilizavam uma grande variedade de substâncias para ungir o corpo após a morte, para reduzir os odores desagradáveis e para o proteger de fungos, bactérias e putrefação. Os materiais identificados incluem óleos vegetais como o zimbro, o cipreste e o cedro, bem como resinas de pistácio, gordura animal e cera de abelha.

Embora os estudiosos já tivessem aprendido os nomes das substâncias utilizadas para embalsamar os mortos a partir de textos egípcios, até há pouco tempo apenas conseguiam adivinhar a que compostos e materiais se referiam exatamente.

Os ingredientes utilizados na oficina eram variados e provinham não só do Egipto, mas de muito mais longe, sugerindo a troca de mercadorias a longa distância.

Beethoven: Um segredo de família revelado - mas um mistério persiste

O compositor Ludwig van Beethoven morreu aos 56 anos, em 1827, após uma série de problemas crónicos de saúde, incluindo perda de audição, problemas gastrointestinais e doença hepática.

Em 1802, Beethoven escreveu uma carta aos seus irmãos pedindo ao seu médico, Johann Adam Schmidt, que investigasse a natureza das doenças do compositor após a sua morte. A carta é conhecida como o Testamento de Heiligenstadt.

Quase 200 anos após a sua morte, os cientistas extraíram ADN de madeixas de cabelo preservadas, numa tentativa de honrar este pedido.

A equipa não conseguiu chegar a um diagnóstico definitivo, mas os dados genéticos de Beethoven ajudaram os investigadores a excluir potenciais causas da sua doença, como a doença autoimune celíaca, a intolerância à lactose ou a síndrome do intestino irritável.

Os dados genéticos também sugerem que houve um caso extraconjugal na família do compositor.

Fonte: edition.cnn.com