200 anos de dinossauros: o que aprendemos e o que ainda não sabemos

Num mundo em que a evolução e a extinção eram conceitos desconhecidos, os especialistas da época procuraram uma explicação. Talvez, pensavam eles, pertencessem a um elefante de guerra romano ou a um humano gigante.

Só em 1824 é que William Buckland, o primeiro professor de geologia da Universidade de Oxford, descreveu e baptizou o primeiro dinossauro conhecido, com base num maxilar inferior, vértebras e ossos de membros encontrados nas pedreiras locais. O maior osso da coxa tinha 2 pés e 9 polegadas de comprimento e quase 10 polegadas de circunferência.

Buckland chamou à criatura a que os ossos pertenciam Megalosaurus, ou grande lagarto, num trabalho científico que apresentou à recém-formada Sociedade Geológica de Londres, em 20 de fevereiro de 1824. Pela forma dos seus dentes, ele acreditava que se tratava de um carnívoro com mais de 12 metros de comprimento e "o volume de um elefante". Buckland achava que era provavelmente anfíbio, vivendo parcialmente na terra e na água.

"Nalguns aspectos, ele acertou em muita coisa. Tratava-se de um grupo de criaturas reptilianas gigantes extintas, uma ideia radical", disse Steve Brusatte, paleontólogo da Universidade de Edimburgo e autor de "The Rise and Fall of the Dinosaurs: ANew History of Their Lost World".

Todos nós crescemos a ver desenhos animados de dinossauros e a ver "Jurassic Park", com dinossauros na lancheira e nos brinquedos. Mas imaginem um mundo onde a palavra dinossauro não existe, onde o conceito de dinossauro não existe, e vocês foram as primeiras pessoas a aperceberem-se disso simplesmente olhando para alguns ossos grandes da terra."

A palavra dinossauro só surgiu 20 anos mais tarde, cunhada pelo anatomista Richard Owen, fundador do Museu de História Natural de Londres, com base em características comuns que identificou nos seus estudos do Megalossauro e de dois outros dinossauros, o Iguanodon e o Hylaeosaurus, descritos pela primeira vez em 1825 e 1833, respetivamente.

O artigo sobre o Megalossauro cimentou a reputação profissional de Buckland no novo campo da geologia, mas o seu significado como a primeira descrição científica de um dinossauro só foi visível em retrospetiva.

Na altura, o Megalosaurus foi eclipsado na imaginação do público pela descoberta de fósseis completos de répteis marinhos gigantes, como o ictiossauro e o plesiossauro, recolhidos pela paleontóloga Mary Anning na costa de Dorset, em Inglaterra. Não foi encontrado o esqueleto completo do Megalossauro.

Mas o Megalosaurus causou impacto na cultura popular. Charles Dickens, que era amigo de Owen, imaginou encontrar um Megalossauro nas ruas lamacentas de Londres na abertura do seu romance de 1852, "Bleak House".

Foi também um dos três modelos de dinossauro que foram expostos no Palácio de Cristal de Londres em 1854, onde se situava o primeiro parque de dinossauros do mundo. Ainda hoje lá está. Embora a forma da sua cabeça esteja em grande parte correcta, hoje sabemos que tinha cerca de 6 metros de comprimento e andava sobre duas pernas, não quatro.

Quem era Buckland?

Não se sabe ao certo como Buckland desenvolveu os seus conhecimentos como geólogo.

Um académico ambicioso e carismático, leu clássicos e teologia em Oxford, licenciando-se em 1805, e teve uma grande variedade de aulas, incluindo de anatomia, disse Susan Newell, historiadora e investigadora associada do Museu de História Natural da Universidade de Oxford. Esteve também em contacto com outros célebres cientistas naturais da época, como Charles Cuvier, em França, famoso pelo seu trabalho de comparação entre animais vivos e fósseis.

"Buckland foi a primeira pessoa que começou a pensar bem, o que é que se passa com todos estes fósseis estranhos que aparecem, mesmo ao cimo da estrada, nesta pedreira em Oxford, e começou a pagar a pedreiros locais para encontrarem (fósseis e) ... guardarem coisas para ele", disse Newell.

"Começou a juntar as peças do puzzle".

Um ano após a publicação do seu artigo sobre o Megalosaurus, Buckland casou com a sua assistente não oficial, Mary Morland, que era uma naturalista talentosa por direito próprio e a artista das ilustrações dos fósseis de Megalosaurus que apareceram no artigo inovador.

Mais tarde na sua carreira, Buckland reconheceu que a maior parte do Reino Unido tinha sido coberta por camadas de gelo após uma viagem à Suíça, compreendendo que um período de glaciação tinha moldado a paisagem britânica e não um dilúvio bíblico.

Newell disse que a carreira científica de Buckland terminou prematuramente, com ele a sucumbir a uma espécie de colapso mental que o impediu de ensinar. Morreu em 1856 num asilo em Londres.

O que aprendemos

Para os paleontólogos, o aniversário de 200 anos da primeira designação científica de um dinossauro é uma oportunidade para fazer um balanço e olhar para trás, para o que o campo aprendeu nos últimos dois séculos.

Definidos pelo seu desaparecimento, os dinossauros foram outrora considerados como um fracasso evolutivo. De facto, os dinossauros sobreviveram e prosperaram durante 165 milhões de anos - muito mais tempo do que os cerca de 300 000 anos em que os humanos modernos percorreram o planeta.

Atualmente, foram nomeadas cerca de 1000 espécies de dinossauros. E todos os anos são descobertas cerca de 50 novas espécies de dinossauros, de acordo com Brusatte.

"De facto, a ciência ainda está em fase de descoberta. Sim, já tem 200 anos, mas só encontrámos uma pequena fração dos dinossauros que alguma vez viveram", disse Brusatte. "As aves actuais são descendentes dos dinossauros. Existem mais de 10.000 espécies de aves que vivem atualmente. E, claro, os dinossauros viveram durante mais de 150 milhões de anos. Portanto, façam as contas. Havia provavelmente milhares, se não milhões, de espécies diferentes de dinossauros".

Na década de 1990, fósseis descobertos na China revelaram definitivamente que os dinossauros tinham penas, confirmando uma teoria há muito defendida de que eram os antepassados directos das aves que voam nos quintais.

Não são apenas as espantosas descobertas de fósseis que fazem da atualidade uma época dourada da paleontologia. As novas tecnologias, como a tomografia computorizada e os métodos computacionais, permitem aos paleontólogos reconstruir e compreender os dinossauros com muito mais pormenor.

Por exemplo, nalguns fósseis de penas, são preservadas estruturas minúsculas chamadas melanossomas que outrora continham pigmento. Comparando os melanossomas com os de aves vivas, os cientistas podem dizer as possíveis cores originais das penas.

Ainda há muito a aprender. Não é totalmente claro como e porque é que os dinossauros se tornaram tão grandes, nem se sabe realmente que ruídos as criaturas podem ter feito.

"Penso que é quase impossível pensarmos num mundo em que as pessoas não conheciam os dinossauros", disse Brusatte.

"No entanto, haverá coisas no futuro em que as pessoas dirão como é que em 2024 não sabíamos isso. (Este aniversário deve dar-nos um pouco de perspetiva".

OMuseu de História Naturalde Londres e aSociedade Geológica organizarão eventos especiais em 2024 para assinalar o 200º aniversário da designação do primeiro dinossauro.

