San Francisco era troppo costosa, così si sono trasferiti in Spagna e hanno comprato una bella casa per 50.000 dollari. Ecco come hanno fatto

Invece, hanno iniziato a cercare altrove, acquistando alla fine una bellissima casa di 120 anni a tre piani nella Spagna rurale per meno di 50.000 dollari.

Sia Flores che Leitz hanno lavorato nel settore dell'istruzione negli Stati Uniti prima di andare in pensione: Leitz era un insegnante di storia nelle scuole superiori, mentre Flores era un amministratore dell'UCLA.

Sebbene entrambi abbiano apprezzato lo stile di vita di San Francisco, si sono resi conto che sarebbe stato inaccessibile vivere in affitto con pensioni molto inferiori ai loro stipendi.

"L'Europa era una scelta ovvia per noi", ha detto Leitz. "Io sono in parte tedesco e in parte irlandese, quindi c'erano radici europee in famiglia. John è in parte messicano, il che crea un legame con la Spagna, e anche lui parla correntemente lo spagnolo.

"Il luogo più vicino allo stile di vita californiano in Europa è la Spagna, quindi la scelta è stata facile per noi".

Trovare il posto giusto

Leitz e Flores non sono soli. Negli ultimi anni un numero crescente di americani si è trasferito in Europa per motivi di lavoro e di pensione, e la Spagna è risultata una delle destinazioni principali secondo un rapporto della società di consulenza sull'immigrazione Global Citizen Solutions.

Parte dell'attrattiva è probabilmente dovuta al clima mite tutto l'anno e allo stile di vita rilassato della Spagna, abbinato a beni di prima necessità relativamente economici, tra cui cibo e vino di alta qualità.

Negli ultimi anni, inoltre, i requisiti per il visto e la residenza sono stati resi molto più semplici. La Spagna vuole attirare cittadini stranieri a vivere e lavorare per contribuire a contrastare l'enorme problema dello spopolamento, soprattutto nelle zone rurali, e accoglie i nomadi digitali così come gli individui facoltosi, i pensionati e i proprietari di case per le vacanze.

Trovare il posto giusto e trasferirsi in un altro Paese non è stato affatto facile per Flores e Leitz.

"Eravamo ben consapevoli che il trasferimento non sarebbe stato privo di ostacoli", afferma Leitz. "Non avevo mai intrapreso un'impresa del genere ma, molti anni prima di conoscerlo, John aveva fatto qualcosa di simile a Phoenix, quindi aveva più idee di me".

Inevitabilmente, la coppia ha dovuto affrontare numerose sfide durante il trasferimento. La compravendita di immobili in Europa è molto diversa da quella degli Stati Uniti. L'intero processo è molto più formale e coinvolge notai, catasti e funzionari come traduttori giurati.

E poi ci sono le barriere linguistiche e gli shock culturali. Essendo pensionati, Flores e Leitz non hanno dovuto preoccuparsi delle scuole e dell'istruzione, un aspetto fondamentale per gli aspiranti espatriati che si trasferiscono in Europa con figli.

Siesta e domeniche di sonno

Dato che entrambi lavoravano nel campo dell'insegnamento, avevano molte ferie e le hanno utilizzate per esplorare la Spagna e l'Europa in previsione del loro trasferimento.

La Spagna è un Paese enorme con molte regioni diverse, dalle montagne innevate del nord alle spiagge e alle isole del Mediterraneo. Ci sono valli rurali, piccoli villaggi romantici e grandi città come Madrid, Barcellona, Siviglia e Malaga.

Flores e Leitz si sono presi il loro tempo e hanno viaggiato ovunque per diversi anni, valutando i cambiamenti culturali come le lunghe sieste, le numerose festività e il fatto che i negozi non aprono la domenica.

Avendo deciso per la Spagna e con la pensione ancora lontana, hanno iniziato i preparativi ripassando la lingua locale, con cui avevano già familiarità vivendo in California.

"Perfezionare lo spagnolo è la mia priorità ora che tutto il resto è stato risolto", dice Leitz. "È così importante per la vita di tutti i giorni essere in grado di comunicare con i lavoratori e la gente del posto".

Quando si è trattato di cercare casa, la prima tappa è stata Valencia, una bellissima città e un porto sul Mediterraneo, nel sud-est della Spagna.

Valencia, famosa per le arance, il piatto nazionale paella, l'architettura, la ceramica e la cultura, è diventata la loro casa per tre anni, mentre vivevano in affitto.

Un appartamento da ristrutturare

La città, tuttavia, non era alla portata di tutti quando si trattava di acquistare una casa per la pensione. Cercavano anche un posto più rurale, preferibilmente un appartamento da ristrutturare a loro piacimento.

"I nostri hobby sono la storia e l'arte e volevamo un posto dove fossero presenti entrambi, oltre alla natura e ai boschi", dice Flores. "Un'altra considerazione riguardava i trasporti pubblici e i buoni collegamenti in treno o in autobus con altre parti della Spagna".

Esplorando i villaggi rurali intorno a Valencia, alla fine hanno deciso per una cittadina storica chiamata Xativa, che possiede un imponente castello e una torre di guardia, oltre a musei, gallerie d'arte, bar e ristoranti.

Inoltre, è dotata di un collegamento ferroviario veloce con Valencia e oltre.

Secondo la coppia, ciò che ha attirato l'attenzione sono state le stradine strette, piene di vecchi immobili che chiedevano di essere restaurati, alcuni piuttosto malandati, altri in buono stato.

Sono stati conquistati anche dalla cordialità dei residenti, sia locali sia di altri espatriati che si erano già felicemente stabiliti lì. Hanno detto di aver percepito un senso di comunità molto attraente.

Dopo aver deciso di vivere, dovevano trovare un immobile adatto e conveniente.

Invece di rivolgersi a un agente immobiliare, si sono rivolti a Idealista, uno dei più popolari siti web di vendita di immobili in Spagna, trovando quasi subito un posto che li attraeva.

Strette di mano e ostacoli

Si trattava di un edificio in pietra di tre piani, abbastanza grande per le loro esigenze e offerto a un prezzo ragionevole. Hanno detto di essere rimasti sorpresi da quanto fossero bassi i prezzi rispetto a Valencia e ad altre località spagnole che avevano esaminato, e naturalmente rispetto agli Stati Uniti.

Si trattava di diverse piccole stanze al piano terra, un solo bagno e due camere da letto. Si vedeva il potenziale.

Il passo successivo fu l'ispezione per verificare che la casa fosse strutturalmente solida e resistente alle intemperie.

Poi c'era l'aspetto legale dell'acquisto, leggermente complicato dall'età dell'edificio, che aveva circa 120 anni. Come spesso accade nella Spagna rurale, molti documenti erano andati persi nel corso degli anni. Nei tempi passati, le proprietà passavano spesso di mano in mano.

Alla fine hanno negoziato con il venditore un prezzo di 45.000 euro (circa 48.000 dollari), tasse incluse. Riuscirono a ottenere un mutuo, il che significa che la banca si occupò di alcune pratiche burocratiche.

Dopo aver concluso l'acquisto, hanno iniziato a fare progetti. Decisero di abbattere le pareti interne al piano terra per creare un unico spazio ampio e luminoso. Anche il piano superiore sarebbe stato riconfigurato per ricavare un'altra camera da letto e un bagno. Volevano anche installare l'aria condizionata, una necessità dato l'elevato calore estivo del sud della Spagna.

Dopo aver trovato un architetto e un costruttore locali disposti ad accettare il lavoro per 40.000 euro (circa 44.000 dollari), i lavori sono iniziati al piano terra.

"È qui che abbiamo riscontrato i maggiori problemi", racconta Flores.

"C'erano quattro stanze piccole e lo spazio sembrava piuttosto angusto. Inoltre il soffitto era piuttosto basso, così abbiamo chiesto all'architetto di controllare se ci fossero travi solide sopra. C'erano, e nessuna di esse si è rivelata marcia. Tuttavia, gli operai hanno spruzzato tutto con una soluzione speciale per evitare che i tarli penetrassero nelle travi.

"Dopo aver rimosso le pareti divisorie, abbiamo ottenuto un'unica grande stanza ariosa e soleggiata e il soffitto è stato sollevato di tre metri. Questo ha fatto la differenza".

Inoltre, la coppia ha rimosso la camera da letto al piano terra e ha ampliato la camera da letto principale al secondo piano, aggiungendo una cabina armadio, una camera per gli ospiti e un altro bagno con vasca e doccia.

Poi sono arrivati gli ultimi ritocchi. Non c'era un giardino, ma un patio coperto e piastrellato.

"Abbiamo pensato di aprire il patio al cielo", racconta Leitz. "Ma bisogna ascoltare gli esperti del posto. Ci hanno consigliato vivamente di tenere il patio chiuso perché a volte ci sono forti piogge e la casa potrebbe essere allagata. Così, ora è coperto da un tetto trasparente che lascia filtrare molto sole".

La vita tranquilla

Non hanno solo un patio, ma anche una terrazza con molte piante in vaso. Per assecondare i loro interessi artistici, hanno installato uno studio in soffitta. Leitz dice di amare la pittura, mentre Flores realizza ceramiche colorate. Le loro opere sono esposte in tutta la proprietà.

L'arredamento è un mix di oggetti spediti dagli Stati Uniti e di acquisti locali.

"Alcune cose le abbiamo portate dalla California, tra cui un tappeto persiano che apparteneva alla famiglia da molto tempo, altre le abbiamo comprate all'Ikea, ma la nostra migliore scoperta è stata un negozio di mobili specializzato in vendite immobiliari", racconta entusiasta Leitz. "Lì abbiamo acquistato i più bei mobili antichi in stile rurale spagnolo".

I lavori di ristrutturazione della casa sono durati circa sei mesi, ma hanno seguito il tempo necessario per ottenere i permessi di costruzione dalle autorità locali.

Dopo che l'architetto ha presentato progetti, domande e altre pratiche, la coppia ha presto familiarizzato con il concetto di "mañana", una parola che letteralmente significa "domani", ma che in Spagna può in realtà significare qualsiasi periodo di tempo.

"La parte più difficile è stata la lunga attesa per i permessi e la burocrazia", dice Flores, "ma i lavori di costruzione in sé sono durati solo sei mesi e sono andati avanti senza grossi problemi, tranne che per trovare il posto migliore per le unità di condizionamento".

Dopo aver completato i lavori nell'estate del 2022, hanno potuto trasferirsi e dicono di essere ormai pienamente integrati nella comunità.

Si sono fatti molti amici, sia locali che stranieri, e dicono di amare il modo in cui tutti si salutano per strada.

"Anche il nostro gatto, che è venuto con noi dalla California, è felice", dice Flores.

Si sono anche abituati alla vita in una piccola città sonnolenta, dove tutto chiude tra le 14.00 e le 17.00.

"Invecchiando", dice Leitz, "la vita più tranquilla ci piace. Non abbiamo bisogno di discoteche e bar, anche se a volte ci mancano concerti e teatri. Ma Valencia non è lontana".

Fonte: edition.cnn.com