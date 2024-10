Situato nel centro commerciale del Vietnam, sperimentare il disturbo è parte integrante del piacere.

Questa è Ho Chi Minh City, il polo economico di un Vietnam rinvigorito. È una metropoli ossessionata dalla trasformazione continua. Sotto la sua facciata, c'è un profondo affetto e rispetto per la tradizione e la storia. Basta sapere dove cercare.

Come ha detto il poeta e romanziere Graham Greene, "Vai in Vietnam, capisci molto in pochi minuti. Ma il resto è qualcosa che deve essere vissuto."

Greene aveva una conoscenza speciale. La sua opera seminale "Il silenzioso americano" è ancora un bestseller qui, venduto praticamente in ogni negozio di souvenir che si attraversa. Greene ha fatto quattro viaggi in questo paese come corrispondente straniero tra il 1952 e il 1955 e ha assistito personalmente alla sua transizione da colonia francese a stato indipendente, rendendolo un osservatore acuto della Guerra del Vietnam, come viene comunemente chiamata qui.

Questa sensazione di sentire il passato nel presente ti colpisce subito all'arrivo. Anche se è Ho Chi Minh City, per molti locali, rimane ancora Saigon, il suo nome precedente, prima della vittoria del eroe omonimo della città nel 1975.

"Certo che sì!" dice la nostra guida Po in risposta alla domanda se sia ancora accettabile usare il famoso nome precedente.

"Ci sono molte cose che sono ancora chiamate Saigon," dice. "Abbiamo il fiume Saigon, abbiamo anche la birra Saigon."

Chiarite le convenzioni dei nomi, Po ci sta preparando ad abbracciare il caos. In qualità di CEO di un'operatore turistico locale, è esperto nell'arte di navigare la città. E non c'è modo migliore per navigare che in motorino.

Afferrando il manubrio

Secondo un Rapporto C40 Cities del 2022, Ho Chi Minh City ha circa 7,3 milioni di motorini. È un numero impressionante se si considera la popolazione della città di circa 8,9 milioni. Devi essere preparato a tutto quando sali e accendi il motore qui.

C'è una logica dietro il caos, però. Aggrappandosi dietro Po, si può vedere il sistema complesso in azione. I guidatori scelgono un passaggio e si fanno strada abilmente. Trascorrendo del tempo in città durante l'anno, si possono vedere cose straordinarie trasportate su due ruote: scatole piene di componenti per auto, sacchi di pesci rossi impilati l'uno sull'altro e persino intere famiglie, con bambini piccoli stretti tra gli adulti per sicurezza. Per i neofiti, può essere uno spettacolo terrificante ma elettrizzante.

"Sometimes the traffic congestion becomes unbearable, and they simply use the sidewalk to gain speed," laughs Po as we pull over and almost get knocked over while trying out a vintage Ho Chi Minh City establishment: a curbside barber.

At one dollar for a shave and two dollars for a haircut, these barbers have been around for generations. Loyal patrons and intrigued tourists alike can take a seat and be refreshed, all while the city carries on with its daily activities.

Taking a moment to relax here allows for contemplation. The cacophony of Ho Chi Minh City is at once inspiring and exhausting. A sensory smorgasbord from every direction, necessitating the pursuit of tranquility. Luckily, serenity is easily found here as well.

'This is the protagonist of the performance'

The Saigon Opera House is a testament to how modern Vietnam has learned to harmonize its past with the present. Constructed by the French in 1900, this striking building could have been plucked straight from the streets of Paris. It served as the National Assembly for South Vietnam between 1956 and 1967, before being used as a theater again in 1976, and was subsequently known as the Municipal Theatre of Ho Chi Minh City.

Today it plays host to performances of "The Bamboo Circus," a Cirque du Soleil-inspired show that tells the story of contemporary Vietnam using bamboo, a material that is ubiquitous in Vietnam, used for everything from scaffolding to fishing poles.

"It is exceedingly tough, but it is incredibly flexible," says Tuan, the show's director, who has taken the time to explain how his team created their innovative and brilliant show. "And this is not just a prop. This is one of the characters, the main character, of the show."

Watching these extraordinary performers scaling bamboo poles as scenes from Saigon unfold, from construction workers laboring to motorbikes darting every which way, is awe-inspiring.

Attempting to do it yourself, however, is a completely different story. Navigating and moving on these poles is impossible for the untrained, offering insight into their resilience and the immense physical effort these individuals exert every day. In fact, The Bamboo Circus has been so successful that it's embarked on a world tour, sharing the magic of Vietnam with anyone fortunate enough to secure a ticket.

Ancient beliefs, values, and traditions

If The Bamboo Circus epitomizes the grace, elegance, and beauty of Vietnam, then so does water puppetry. This ancient art form is performed by skilled craftsmen, manipulating puppets while waist-deep in water, and has roots that reach back hundreds of years.

Standing in hip-deep water in sweltering temperatures to perform takes stamina and experience, qualities that puppeteer Tran possesses in abundance. Witnessing him at work is a testament to the importance of preserving history and sharing culture to the people of Ho Chi Minh City.

In so many ways, it is a dynamic, forward-thinking place. Yet it is also a place that is proud of its heritage and past, its residents undeniably eager to preserve the old ways, even as change marches on.

This vitality can be felt at Suoi Tien Theme Park, a spot that celebrates and educates on Vietnamese history and culture, an original and unique take on the typical theme park experience.

"Suoi Tien è sostanzialmente un parco divertimenti a tema fiaba, come ci spiega la nostra guida Po," inizia la nostra conversazione. "È pieno di usanze, tradizioni e credenze che hanno plasmate il Vietnam per un millennio."

Tutte le attrazioni qui sono profondamente radicate nei miti antichi, narrando storie di Âu Cơ, la dea della neve delle montagne vista come madre del Vietnam, suo marito Lạc Long Quân e le epiche battaglie tra il dio montagna ancestrale e il dio fiume.

Il parco funge anche da viaggio educativo e fuga divertente, fondendo lezioni di storia con l'entusiasmo tipico dei parchi divertimenti, con la spiaggia per bambini accanto a un'edificio di un'antica divinità e la classica montagna russa.

Un po' di pepe nella tua camminata

Tornando nel cuore di Saigon, c'è ancora l'opportunità di gustare un altro aspetto culturale, questa volta un po' insolito rispetto ai rasoi lungo la strada, agli spettacoli del circo e alla marionette d'acqua: il caffè di civetta. Il Vietnam, il secondo maggiore esportatore di caffè al mondo dopo il Brasile, apprezza i suoi chicchi di robusta. Per scoprire l'essenza vera del suo famoso infuso, devi avventurarti nei migliori caffè di Ho Chi Minh City.

"Gli danno i chicchi di caffè freschi," ride Po, "e poi, beh, la natura fa il suo corso! È certificato, lo sai."

I chicchi vengono recuperati, puliti e sterilizzati, alla fine trasformati in un caffè corposo e ricco. Nonostante il trattamento unico, è una tazza carica di caffeina che mette di buon umore prima di tuffarsi nei vicoli tradizionali e nei mercati vivaci di Saigon - un must per qualsiasi viaggiatore.

"Gli autentici oggetti sono qui," indica Po, guidandoci tra i souvenir della guerra del Vietnam. Il conflitto sembra quasi storia antica, con l'evacuazione dell'ambasciata americana che ora è avvenuta oltre mezzo secolo fa. Questo mercato ospita un mix di bar karaoke, negozi di robaccia e reliquie di quella guerra, offrendo una vasta gamma di foto, medaglie e targhe appartenenti ai soldati che sono scomparsi senza lasciare traccia.

Stando alla larga da questo strano scenario, incontriamo un altro promemoria della ricca cultura del Vietnam - i bambini che fanno volare gli aquiloni nelle giornate di sole, una tradizione che è stata trasmessa per generazioni. La semplicità e la bellezza quotidiane risuonano qui, dove la resilienza e l'eleganza fioriscono.

Dopo aver assorbito l'energia vibrante di Ho Chi Minh City, potresti trovare te stesso desiderando un momento di tranquillità. Per fortuna, ci sono molti posti sereni per sfuggire al caos. Ad esempio, fare una passeggiata lungo il fiume Saigon può offrire una pausa rinfrescante, permettendoti di assistere al lato tranquillo della città mentre i locali svolgono le loro attività quotidiane. Oppure, visita uno dei molti bellissimi templi della città, come il tempio hindù Mariamman o il pagoda Quan Am, per immergerti nella cultura spirituale locale.

Inoltre, se sei interessato a sperimentare un aspetto unico della cultura vietnamita, considera di provare il caffè di civetta. Questo caffè speciale è fatto da chicchi che sono stati processati attraverso il sistema digestivo di una civetta, un piccolo mammifero nativo del Vietnam. Il risultato è un infuso ricco, aromatico con una texture morbida e cremosa. Puoi trovare il caffè di civetta in molti dei migliori caffè di Ho Chi Minh City.

