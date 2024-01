Une société a acheté les droits d'exploitation du gaz sur ce terrain pour 1 dollar. L'hélium signifie qu'il pourrait valoir des milliards.

Ils ont payé un dollar pour les droits en 2013, selon le PDG Stefano Marani, et ont commencé à tester la composition du gaz s'écoulant de deux tuyaux de forage rouillés qui avaient été installés des années auparavant pour la prospection minière. Ils ont découvert des concentrations anormalement élevées d'hélium.

L'hélium n'est pas seulement utilisé pour gonfler les ballons de baudruche, il a aussi de nombreuses applications commerciales. Lorsqu'il est condensé sous forme liquide, c'est un élément de refroidissement essentiel utilisé dans la fabrication des micropuces et dans le fonctionnement de la technologie de l'IRM, qui permet de sauver des vies. Pourtant, les prix mondiaux de l'hélium sont volatils et l'approvisionnement irrégulier, le gaz étant produit dans moins de 10 pays dans le monde.

Sans le savoir, Renergen avait trouvé de l'or. Aujourd'hui, la société affirme qu'elle dispose de réserves d'hélium prouvées de plus de 7 milliards de pieds cubes dans le cadre du projet Virginia Gas, qui pourraient valoir plus de 4 milliards de dollars, et potentiellement jusqu'à 12 milliards de dollars si l'on inclut d'autres réserves possibles.

"Nous aspirions modestement à mettre en place une petite centrale électrique [à gaz] capable de fournir quelques mégawatts à des exploitations minières proches", se souvient Nick Mitchell, directeur de l'exploitation de Renergen. "Nous n'avions aucune idée de l'étendue et de l'ampleur de ce gisement d'hélium, qui est tout simplement de classe mondiale.

La société a réussi à produire de l'hélium liquide à partir de l'usine pour la première fois en janvier 2023. Après des retards tout au long de l'année en raison d'une fuite dans le joint sous vide de la chambre froide à hélium, elle espère commencer ses opérations commerciales au cours du mois prochain, en extrayant l'hélium à côté du gaz naturel, puis en le traitant et en le distribuant à des clients, tels que Linde, une société d'ingénierie mondiale.

Une empreinte plus réduite

La particularité des réserves de gaz naturel de Renergen réside dans leur concentration inhabituellement élevée en hélium. M. Marani précise qu'elle est en moyenne de 3 % et qu'elle atteint même 12 % à certains endroits. En revanche, les États-Unis, premier fournisseur mondial d' hélium, ont une concentration moyenne de 0,35 %, et le Qatar, autre acteur majeur, une concentration moyenne de 0,04 %, selon le Bureau américain de gestion des terres.

Selon Chris Ballentine, titulaire de la chaire de géochimie à l'université d'Oxford au Royaume-Uni, l'hélium de Renergen pourrait donc être plus respectueux de l'environnement. En général, l'hélium est produit comme sous-produit du gaz naturel liquéfié (GNL) - un mélange de gaz composé principalement de méthane - explique-t-il, et ce n'est qu'à partir d'une certaine concentration (généralement autour de 0,3 %) qu'il devient économiquement intéressant d'extraire l'hélium en tant que tel.

Cela signifie que la plupart du temps, l'offre d'hélium est dominée par des producteurs d'hydrocarbures qui extraient et vendent de l'hélium à côté, et la production est donc liée à une empreinte carbone élevée, poursuit-il. Mais une concentration d'hélium plus élevée signifie que moins de méthane associé est produit, ce qui réduit l'empreinte carbone.

"Ce qui rend les perspectives de Renergen si intéressantes, c'est que (bien) qu'il y ait des hydrocarbures associés à leur production d'hélium, l'empreinte est beaucoup plus faible. Ils ont effectivement trouvé un système d'hélium gazeux primaire", explique-t-il.

À terme, M. Ballentine espère que l'industrie abandonnera la production d'hélium à partir de GNL et utilisera des sources telles que les gisements de gaz où l'hélium est présent en même temps que l'azote, comme l'a montré une étude récente dont il est le coauteur.

Un autre avantage de la forte concentration est que la production est moins coûteuse. "Nous sommes un producteur d'hélium dont les coûts sont bien inférieurs à ceux de la plupart des autres acteurs", explique M. Marani. "Nous forons des puits très peu profonds, probablement de l'ordre de 1 000 à 1 500 pieds - faible coût, faible encombrement - et le gaz sort ensuite naturellement de lui-même", ajoute-t-il.

Le point d'approvisionnement de l'Afrique

L'approvisionnement mondial en hélium étant fréquemment perturbé, l'arrivée d'un nouvel acteur dans une région géographique différente est la bienvenue, estime M. Ballentine. "Nous sommes actuellement confrontés à une crise de l'approvisionnement, car nous n'avons que quelques points d'approvisionnement limités... des entreprises comme Renergen vont certainement atténuer cette situation", déclare-t-il.

Actuellement, aucun hélium n'est produit en Afrique - des gisements de gaz riches en hélium ont été localisés en Tanzanie, mais ne sont pas encore en production commerciale.

Marani note que le projet gazier de Renergen a été désigné "projet stratégique intégré" par le gouvernement sud-africain, ce qui a permis d'accélérer les processus d'approbation réglementaire.

Selon M. Mitchell, la "phase 1 du projet" de l'entreprise, un petit projet pilote financé par le gouvernement américain, produira environ 350 kilogrammes d'hélium par jour, ce qui est suffisant pour répondre à tous les besoins de l'Afrique du Sud tout en conservant un excédent. Son "projet de phase 2", qui devrait entrer en service en 2027 et qui a été financé par le gouvernement américain et la Standard Bank d'Afrique du Sud, devrait porter la production à 4,2 tonnes par jour, soit entre 6 % et 8 % de l'offre mondiale d'hélium. Selon le cabinet Research and Markets, le marché mondial de l'hélium devrait valoir plus de 6 milliards de dollars en 2027, ce qui devrait générer des bénéfices considérables.

Malgré les projections ambitieuses de l'entreprise, le cours de son action a connu une chute importante au cours du dernier trimestre 2023, ce qui, selon les experts de CNN, pourrait être lié aux critiques formulées sur les médias sociaux concernant la transparence de l'entreprise. Toutefois, M. Marani est convaincu que Renergen sera en mesure de surmonter les doutes des investisseurs, grâce à des développements qui, selon lui, "non seulement réduiront considérablement les risques du projet, mais permettront également de le mener à bien".

En décembre, la société a annoncé qu'elle avait vendu 5,5 % du capital de Tetra4, la filiale de Renergen qui possède et exploite le projet Virginia Gas, pour 550 millions de rands (29 millions de dollars) à Mahlako Energy Fund et Third Way Investment, deux sociétés de gestion d'investissements basées à Johannesburg. La société prévoit de lever des fonds supplémentaires par le biais d'une première offre publique de vente (IPO) sur le marché boursier Nasdaq aux États-Unis, alors qu'elle est déjà cotée en Afrique du Sud et en Australie.

"Il faudra beaucoup de temps pour rétablir la confiance, je ne me fais pas d'illusions à ce sujet", déclare M. Marani. "Je pense que l'allumage de l'hélium est la première étape de ce processus.

