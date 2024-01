Une otage israélienne libérée dit avoir subi une "guerre psychologique" pendant ses 50 jours de captivité au Hamas

Comment ils se sont réveillés au son des sirènes et se sont cachés dans leur abri. Comment les coups de feu se sont rapprochés. Lorsque les portes se sont ouvertes, leur grand-père s'est précipité hors de l'abri pour que les tireurs du Hamas ne voient pas le reste d'entre eux qui se cachaient à l'intérieur. Comment il a été capturé. Comment ils ont laissé la porte de l'abri ouverte dans l'espoir que d'autres assaillants penseraient qu'il avait déjà été investi et passeraient à autre chose. Comment cela n'a pas fonctionné.

"Une autre unité terroriste est entrée et nous a pris aussi", a déclaré Asher à CNN.

Asher, sa mère et ses filles, Raz, 5 ans, et Aviv, 2 ans, ont été jetées à l'arrière d'un tracteur avec d'autres otages du kibboutz, avant que les hommes armés n'ouvrent le feu. Asher a reçu une balle dans le dos, Aviv a reçu une balle dans la jambe et sa mère a été tuée par balle.

Asher, 34 ans, et ses filles ont été emmenées à Gaza, où elles ont d'abord été enfermées dans une maison, puis dans un hôpital, avant d'être libérées en novembre lors d'un cessez-le-feu temporaire entre Israël et le Hamas.

Dans une interview exclusive accordée à CNN, Mme Asher a décrit les quelque 50 jours de captivité, la "guerre psychologique" à laquelle elle a été soumise, les conditions dans lesquelles elle a été détenue et son sentiment de culpabilité après avoir été libérée alors que des dizaines d'autres personnes - dont Gadi Moses, 79 ans, le grand-père de ses filles - sont toujours en captivité.

Asher et ses filles ont d'abord été emmenées dans un appartement appartenant à une famille de Gaza. "Ils ont recousu mes blessures sans anesthésie, sur le canapé, alors que mes filles étaient à côté de moi", a déclaré Mme Asher.

Après avoir été exposée à l'attaque terroriste du 7 octobre, qu'elle a qualifiée de "film de guerre", Mme Asher a essayé de rassurer ses filles en leur disant que le danger était passé. "Je leur ai dit qu'il n'y avait plus de terroristes et que nous étions avec des gens bien qui nous gardaient jusqu'à ce que nous puissions rentrer chez nous.

Les enfants et les petits-enfants du propriétaire de la maison veillaient sur elles toutes les heures de la journée. Asher n'a jamais appris leurs noms, mais elle a pu communiquer avec le père, qui, selon elle, parlait hébreu car il travaillait en Israël.

Bien qu'Asher et ses filles n'aient pas été blessées physiquement, elle dit avoir été soumise à une "guerre psychologique".

"Ils ne nous ont pas donné beaucoup d'informations, ils ont surtout essayé de nous dire que le Hamas voulait nous libérer, mais qu'en Israël personne ne se souciait de nous", a déclaré Mme Asher. "Que nous ne reviendrons pas vivre dans le kibboutz parce que ce n'est pas notre maison - ce n'est pas l'endroit auquel nous appartenons.

Mais elle a dit qu'elle ne les croyait pas et que le bruit des combats à l'extérieur du bâtiment à Gaza était "la façon dont nous savions que quelque chose se passait pour nous ramener à la maison, pour faire pression sur le Hamas afin qu'il nous libère".

Au bout de 16 jours, Asher et ses filles ont été emmenées de l'appartement à ce qu'elle a décrit comme un "soi-disant" hôpital dans la ville de Khan Younis, au sud de Gaza. Pourquoi "soi-disant" ?

Parce qu'un hôpital est "un endroit censé soigner les gens, mais le Hamas s'en est emparé et l'a utilisé pour cacher des otages", a expliqué Mme Asher.

L'armée israélienne a déclaré à plusieurs reprises que le Hamas cachait des infrastructures terroristes dans et autour des institutions civiles de Gaza, telles que les hôpitaux, ce que le groupe militant nie. Les États-Unis ont déclaré que le Hamas utilisait l' hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza, comme centre de commandement et comme lieu de détention d'otages. Mme Asher n'a pas précisé où elle était détenue.

Asher a été rejointe par d'autres otages dans le complexe hospitalier - les premiers captifs qu'elle a rencontrés depuis qu'elle a été emmenée à Gaza.

Elle a déclaré avoir reçu des médicaments lorsque ses filles sont tombées malades alors qu'elles étaient retenues à l'intérieur, "mais ce n'était pas suffisant".

Lorsque Aviv a eu de la fièvre, Asher l'a mise dans l'évier avec de l'eau froide pour faire baisser sa température. "Elle criait. Ils nous disaient de nous taire, mais la fille avait de la fièvre et je devais m'occuper d'elle d'une manière ou d'une autre". Ils sont restés à l'hôpital pendant près de cinq semaines.

Lorsqu'on lui a demandé quel avait été son moment le plus sombre, Asher a répondu : "étonnamment, c'est le jour où nous avons été libérés".

Lorsqu'ils sont sortis "clandestinement" de l'hôpital dans un véhicule du Hamas, elle ne savait pas où on l'emmenait. "Personne ne nous a dit que nous allions être libérés", dit-elle, "alors le trajet dans les rues de Gaza était très, très effrayant".

Les rues étaient bordées de milliers de personnes, dont des enfants et des personnes âgées, qui essayaient de frapper la voiture et d'en briser les vitres. Mme Asher a déclaré qu'elle craignait d'être lynchée.

C'est la première fois que Raz me dit, après un mois et demi de protection de ma part, "Maman, j'ai peur"", a déclaré Mme Asher.

Au total, 105 personnes ont été libérées par le Hamas au cours d'une trêve temporaire avec Israël, qui a débuté le 24 novembre et s'est achevée le 1er décembre. Les vidéos filmant les moments où les otages ont été remis au personnel de la Croix-Rouge montrent souvent des membres du Hamas agissant avec gentillesse à l'égard des otages, tenant par exemple la main de femmes âgées et les aidant à sortir des voitures.

"C'est un grand spectacle", a déclaré Asher. "Avant d'être libérées, mes filles et moi sommes restées pieds nus pendant 50 jours. Nous avions froid parce qu'ils portaient des manches courtes en novembre. Mais avant d'être remises au personnel de la Croix-Rouge, elles ont reçu des chaussures et des membres du Hamas "m'ont mis une belle robe", raconte Asher.

Une fois de retour en Israël, Asher et ses filles ont été emmenées dans un hôpital de Tel Aviv avant d'en sortir et de rentrer chez elles. La première chose que ses filles ont faite a été "de sortir pour sentir le vent sur leur peau", a déclaré Mme Asher.

"Nous n'avons pas vu la lumière du jour pendant tout ce temps... pour elles, le simple fait de pouvoir courir dehors, ici dans notre jardin, c'est la première chose qu'elles ont faite. Un jour, ils ont vu un tracteur et ont demandé si les méchants étaient là. J'ai dû leur dire que non, le tracteur n'appartenait pas aux méchants", raconte Asher. "Le tracteur n'est pas la chose qui vous a blessé, c'est quelque chose avec lequel nous travaillons dans les champs, dans la construction", a déclaré Asher. "Pendant que nous étions otages, toute mon énergie était consacrée aux filles, car si je m'étais perdue dans mon chagrin, il n'y aurait eu personne pour s'occuper d'elles", a-t-elle déclaré. "J'agissais en pilote automatique [...]. Et le soulagement qu'elle a ressenti une fois libérée a été entaché par le fait que d'autres otages se trouvent toujours à Gaza. Au 29 décembre, 106 otages se trouvaient toujours à Gaza, ainsi que les corps de 23 personnes tuées, selon le bureau du Premier ministre israélien. Parmi eux se trouve Gadi Moses, le compagnon de la mère d'Asher. "Nous l'attendons, il va avoir 80 ans, il n'a plus ses médicaments", a déclaré Asher.

Les Brigades Quds, bras armé du Jihad islamique palestinien - un autre groupe islamiste opérant à Gaza - ont publié en décembre une vidéo montrant Gadi Moses et un autre otage, Gadi Katzir, 47 ans, s'exprimant devant la caméra pour demander au gouvernement israélien d'organiser leur libération. "Il est devenu très maigre - nous l'avons vu dans la vidéo", a déclaré M. Asher.

"Je ne peux pas comprendre ce qui est arrivé à ma famille, et je ne peux pas comprendre leur inhumanité. Des gens qui assassinent des personnes dans leur lit. Qui fait cela ? Ce n'est pas humain.

Bianna Golodryga a réalisé l'interview à Tel Aviv et Christian Edwards a écrit depuis Londres.

Source: edition.cnn.com